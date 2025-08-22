“ว้า” จำใจประกาศหยุดสนับสนุน “โกก้าง-ตะอั้ง-ทัพฉานเหนือ” ตามแรงบีบจากจีน

MGR Online - สหรัฐว้า เรียกตัวแทนกองทัพโกก้าง-ตะอั้ง-รัฐฉานเหนือไปประชุมที่ป๋างซาง ประกาศอย่างไม่เต็มใจ หยุดให้ความช่วยเหลือด้านการทหาร อาวุธ และเศรษฐกิจแก่ทั้ง 3 กลุ่ม ตามแรงบีบจากทางการจีน
เพจ Wa News Land รายงานว่า เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2568 เจ้า กว๋ออัน รองประธาน และรัฐมนตรีด้านความสัมพันธ์กับต่างประเทศ เขตพิเศษหมายเลข 2 พื้นที่ปกครองตนเองชนชาติว้า ได้เชิญเจ้าหน้าที่ระดับสูงจากกองทัพโกก้าง(MNDAA) กองทัพตะอั้ง(TNLA) และกองทัพพรรคก้าวหน้ารัฐฉาน(SSPP/SSA) หรือกองทัพรัฐฉานเหนือ ไปประชุมกันที่เมืองป๋างซาง ฐานบัญชาการใหญ่ของกองทัพสหรัฐว้า(UWSA) ซึ่งอยู่ติดดับเขตปกครองตนเองชนชาติไต ลาหู่ และว้า เมิ่งเหลียน จังหวัดผูเอ่อร์ มณฑลยูนนาน
กองทัพโกก้าง , ตะอั้ง และรัฐฉานเหนือ ได้ส่งตัวแทนเข้าร่วมประชุมกองทัพละ 3 คน บนโต๊ะประชุมรูปวงกลม ด้านหน้าที่นั่งตัวแทนของแต่ละกลุ่ม มีป้ายบอกต้นสังกัดเขียนด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษตั้งอยู่ โต๊ะรอบนอกซึ่งเป็นส่วนของเจ้าหน้าที่ มีที่นั่งของสตรีผู้หนึ่งแต่งชุดไปรเวท และมีไมโครโฟนวางไว้ แต่ด้านหน้าที่นั่งของสตรีนางนี้ มีป้ายเขียนด้วยตัวอักษรจีน ระบุว่า เป็นผู้ดำเนินรายการ
ตามรายงานของ Wa News Land เจ้า กว๋ออัน ซึ่งทำหน้าที่ประธานการประชุม ได้กล่าวกับตัวแทนกองทัพโกก้าง , ตะอั้ง และรัฐฉานเหนือ ว่า นับแต่นี้เป็นต้นไป กองทัพสหรัฐว้าจะหยุดการให้ความช่วยเหลือแก่ทั้ง 3 กองทัพ ทั้งด้านการทหาร อาวุธ และเศรษฐกิจ
เจ้า กว๋ออัน บอกว่า การตัดสินใจครั้งนี้เกิดขึ้นอย่างไม่เต็มใจ ภายใต้แรงกดดันอย่างหนักจากทางการจีน เพราะหากไม่ทำตาม รัฐบาลจีนจะอายัดทรัพย์สินมูลค่านับพันล้านดอลลาร์ ซึ่งเป็นของสหรัฐว้า และบริษัทเอกชน รวมถึงทรัพย์สินส่วนบุคคลของชาวว้าที่อยู่ในจีน และจะออกมาตรการที่รุนแรงเพื่อจำกัดกิจกรรมตามแนวชายแดนระหว่างจีนกับว้า
เขายืนยันว่า จุดยืนของสหรัฐว้ายังคงเป็นกลางต่อความขัดแย้งที่ดำเนินอยู่ในเมียนมา แต่ทางการจีนมองว่า การที่กองทัพสหรัฐว้าให้การสนับสนุนแก่กองกำลังติดอาวุธกลุ่มอื่น มีส่วนให้เกิดความวุ่นวาย โดยเฉพาะในพื้นที่รัฐฉานเหนือ และเป็นเหมือนการเติมเชื้อไฟให้พันธมิตรภาคเหนือ ที่เป็นการรวมตัวกันของกองกำลังติดอาวุธ 3 กลุ่ม คือ โกก้าง ตะอั้ง และอาระกัน(AA) ได้เปิดปฏิบัติการ 1027 ขึ้น เมื่อปลายเดือนตุลาคม 2566
เจ้า กว๋ออัน ระบุว่า จีนมีนโยบายชัดเจนที่ไม่ต้องการให้เกิดสงครามและความไม่สงบขึ้นในภาคเหนือของเมียนมา และไม่สนับสนุนกองกำลังติดอาวุธทุกกลุ่มที่ให้ความร่วมมือกับรัฐบาลเอกภาพแห่งชาติ(NUG) หรือรัฐบาลเงาที่ตั้งขึ้นโดยอดีตนักการเมืองจากพรรค NLD ประเด็นนี้ จึงเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญ ทำให้กองทัพสหรัฐว้าต้องตัดสินใจหยุดให้การสนับสนุนแก่กองกำลังติดอาวุธที่เข้าร่วมประชุมทั้ง 3 กลุ่ม
เขาบอกก่อนปิดประชุมว่า ทุกวันนี้ กองทัพโกก้าง ตะอั้ง และรัฐฉานเหนือ มีความเข้มแข็งทั้งด้านการทหารและเศรษฐกิจ สามารถขยายพื้นที่ควบคุมออกไปได้อย่างกว้างขวาง จึงสามารถยืนอยู่บนขาของตนเองได้แล้ว
Wa News Land รายงานว่า ทั้งตัวแทนกองทัพโกก้าง ตะอั้ง และรัฐฉานเหนือ ต่างเข้าใจและยอมรับคำประกาศของกองทัพสหรัฐว้า และเมื่อเสร็จสิ้นการประชุม ผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมดได้รับประทานอาหารร่วมกัน