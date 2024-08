"ไทย" เสนอช่วย "พม่า" ทำสำมะโนประชากร เตรียมพร้อมเลือกตั้งใหญ่

ระหว่างวันที่ 6-7 สิงหาคม 2567 ที่ผ่านมา นายมงคล วิศิษฏ์สตัมภ์ เอกอัครราชทูตไทย ประจำเมียนมา ได้เดินทางไปยังกรุงเนปิดอว์ และเข้าพบกับผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานสำคัญของเมียนมาหลายแห่งตามข่าวที่เสนอโดย The Global New Light of Myanmar ในวันที่ 6 สิงหาคม เอกอัครราชทูตไทย ได้เข้าพบและหารือกับ อู โก่โก่ ประธานคณะกรรมการเลือกตั้ง เมียนมา มีการพูดคุยกันในประเด็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการเลือกตั้งใหญ่ทั่วประเทศที่รัฐบาลทหารของสภาบริหารแห่งรัฐ (SAC) กำลังวางแผนจะจัดขึ้นนายมงคลได้มีการหารือถึงแนวทางที่ประเทศไทยจะสามารถสนับสนุนการเลือกตั้งครั้งนี้ รวมถึงความร่วมมือในด้านต่าง ๆ ระหว่างคณะกรรมการเลือกตั้งของไทยและของเมียนมาในวันเดียวกัน (6 ส.ค.) เอกอัครราชทูตไทยได้เข้าพบและหารือกับ อู มิ่นจ่าย รัฐมนตรีตรวจคนเข้าเมืองและประชากร ทั้งคู่ได้หารือกันเกี่ยวกับความพร้อมในการเตรียมทำสำมะโนประชากรของรัฐบาลทหารในเดือนตุลาคมที่จะถึงนี้ โดยประเทศไทยพร้อมให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนการทำสำมะโนประชากรครั้งนี้ รวมถึงการเดินทางข้ามชายแดนของแรงงานจากเมียนมาที่จะเข้ามาทำงานในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฏหมายอย่างไรก็ตาม The Global New Light of Myanmar ไม่ได้ให้รายละเอียดว่าความช่วยเหลือในการทำสำมะโนประชากรที่เอกอัครราชทูตไทย ประจำเมียนมา เสนอ จะมีแนวทางเป็นเช่นไรพล.อ.อาวุโส มินอ่องหล่าย ประธานสภาบริหารแห่งรัฐ เมียนมา วางแผนจะสำรวจสำมะโนประชากรในเดือนตุลาคมที่จะถึงนี้ เพื่อเตรียมจัดทำรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทั่วประเทศ ซึ่งเดิมได้วางแผนไว้ว่าจะจัดเลือกตั้งใหญ่ขึ้นในปีหน้า (2568) แต่จากสถานการณ์สู้รบที่ยังคงดำเนินอยู่ในหลายพื้นที่ ทำให้การเลือกตั้งใหญ่อาจถูกเลื่อนออกไปอีกวันรุ่งขึ้น (7 ส.ค.) นายมงคลได้เข้าพบและหารือกับ พล.ร.อ.โมอ่อง ที่ปรึกษาด้านความมั่นคง และรัฐมนตรีประจำสภาบริหารแห่งรัฐ ทั้งคู่ได้พูดคุยถึงมิตรภาพและความร่วมมือกันของไทยและเมียนมา รวมถึงสถานการณ์ตามแนวชายแดนระหว่างทั้ง 2 ประเทศ