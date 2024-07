กกต.พม่าปฏิเสธ 2 พรรคการเมืองกลุ่มชาติพันธุ์ลงเลือกตั้ง

คณะกรรมการการเลือกตั้งแห่งสหภาพ ห้ามทั้งพรรค Democracy and Human Rights Party ที่ก่อตั้งขึ้นโดยชาวโรฮิงญา และพรรค Kachin National Congress Party ที่เป็นตัวแทนของชาวกะฉิ่น เข้าร่วมในการเลือกตั้งปี 2568คณะกรรมการการเลือกตั้งแห่งสหภาพกล่าวกับหนังสือพิมพ์ว่าพรรค Democracy and Human Rights Party ถูกปฏิเสธใบสมัครเนื่องจากพรรคไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดเรื่องนโยบายและแบรนด์ของพรรคตามกฎหมายการจดทะเบียนพรรคการเมือง แต่ไม่ได้ระบุเจาะจงว่าพรรคละเมิดในจุดใดด้านเลขาธิการของพรรคกล่าวกับสำนักข่าวว่าพรรคไม่ได้รับข้อมูลเฉพาะใดๆ จากคณะกรรมการ“คณะกรรมการการเลือกตั้งแห่งสหภาพไม่ได้ตอบกลับเราอย่างละเอียด ดังนั้นจึงเป็นเรื่องยากที่จะพูด เราต้องดูว่าเราจะได้รับอนุญาตให้แก้ไขการละเมิดที่เราถูกปฏิเสธหรือไม่” เลขาธิการพรรค Democracy and Human Rights Party กล่าวพรรค Democracy and Human Rights Party ปรากฎชื่อขึ้นหลายครั้งตลอดประวัติศาสตร์การเมืองที่ซับซ้อนของประเทศ โดยพรรคก่อตั้งขึ้นในปี 2532 และชนะ 4 ที่นั่งในการเลือกตั้งปี 2533 หลังจากนั้นพรรคถูกยุบและได้ตั้งขึ้นใหม่ในปี 2556ส่วนพรรค Kachin National Congress Party ที่ก่อตั้งขึ้นในปี 2492 ถูกห้ามไม่ให้ร่วมการเลือกตั้งตามมาตรา 6 ของกฎหมายพรรคการเมือง ที่ห้ามกลุ่มต่างๆ ดำเนินการกล่าวถ้อยแถลงหรือรณรงค์ให้เกิดความขัดแย้งทางชาติพันธุ์ในปี 2564 ประธานพรรค Kachin National Congress Party ได้วิพากษ์วิจารณ์การลงทุนของจีนบนสื่อสังคมออนไลน์ และถูกตัดสินจำคุก 2 ปี ตามกฎหมายหมิ่นประมาท ก่อนจะได้รับการปล่อยตัวเป็นอิสระในปี 2566ในเดือนพ.ย. 2563 พรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตย ของอองซานซูจี คว้าชัยในการเลือกตั้งทั่วไป แต่ในเดือนก.พ. กองทัพได้โค่นล้มรัฐบาลที่นำโดยพลเรือนโดยอ้างว่าการเลือกตั้งเป็นโมฆะเนื่องจากมีการโกงผู้มีสิทธิเลือกตั้งและรายชื่อลงทะเบียนผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่ถูกต้องคาดว่ารัฐบาลทหารจะขยายเวลาการประกาศใช้สถานการณ์ฉุกเฉินที่บังคับใช้มาตั้งแต่รัฐประหารปี 2564 ออกไปอีก 6 เดือนในวันที่ 1 ส.ค. ซึ่งการขยายเวลาประกาศใช้สถานการณ์ฉุกเฉินครั้งที่ 6 จะเลื่อนวันเลือกตั้งออกไปอีก เนื่องจากรัฐธรรมนูญกำหนดให้ต้องจัดการเลือกตั้งภายใน 6 เดือน หลังจากยกเลิกสถานการณ์ฉุกเฉินฝ่ายต่อต้านการปกครองของทหารกล่าวว่าการเลือกตั้งที่รัฐบาลทหารได้สัญญาไว้จะเป็นเรื่องหลอกลวง เมื่อซูจี ผู้นำทางการเมืองท่ีได้รับความนิยมมากที่สุดของประเทศถูกจำคุกเป็นเวลา 27 ปี ในข้อหาที่เธอปฏิเสธ และผู้จัดการเลือกตั้งได้สั่งห้ามพรรคการเมืองมากกว่า 80 พรรค ดำเนินกิจกรรมทางการเมืองพล.อ.อาวุโส มิน อ่อง หล่าย กล่าวกับสำนักข่าว ITAR-TASS ของรัสเซียในเดือนมี.ค. ว่าเขาวางแผนที่จะจัดการเลือกตั้งเมื่อประเทศมีสันติภาพและเสถียรภาพในช่วงต้นเดือนต.ค. เจ้าหน้าที่รัฐจะจัดให้มีการสำรวจสำมะโนประชากรเพื่อจัดทำรายชื่อผู้ลงคะแนนเสียงสำหรับการเลือกตั้งทั่วไปที่จะจัดขึ้นในปี 2568 ตามคำแถลงของพล.อ.อาวุโส มิน อ่อง หล่ายเมื่อวันที่ 26 ม.ค. 2566 รัฐบาลทหารได้แก้ไขกฎหมายพรรคการเมือง โดยกำหนดให้ทุกพรรคต้องลงทะเบียนใหม่ภายใต้การปกครองของทหารภายใน 60 วันคณะกรรมการการเลือกตั้งแห่งสหภาพกล่าวว่าหน่วยงานยอมรับใบสมัครลงทะเบียนของพรรคการเมือง 49 พรรค และปฏิเสธ 6 พรรค และเมื่อไม่นานนี้ หน่วยงานเพิ่งสั่งห้ามพรรค Arakan National Party ที่มีฐานอยู่ในรัฐยะไข่ ด้วยเหตุผลว่าพรรคมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่สนับสนุนการก่อการร้าย.