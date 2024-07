กัมพูชาจัดพิธีรับโบราณวัตถุล้ำค่า 14 ชิ้น หลังพิพิธภัณฑ์สหรัฐฯ ส่งคืนประเทศ

ผลงานศิลปะของชาวเมืองพระนคร ที่รวมถึงรูปสลักหินทรายจากศตวรรษที่ 10 และเศียรพระพุทธรูปจากศตวรรษที่ 7 ถูกขโมยไปโดยดักลาส แลทช์ฟอร์ด ผู้ค้าโบราณวัตถุ ก่อนที่จะไปจบลงที่นิวยอร์กรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมของกัมพูชากล่าวในพิธีว่าเธอรู้สึกยินดีและมีความสุขที่ได้เห็นบรรพบุรุษคืนกลับสู่มาตุภูมิ“เรามีสมบัติอีกมากมายที่ The MET ซึ่งเราหวังว่าสมบัติเหล่านั้นจะถูกส่งกลับมายังกัมพูชาเช่นกัน” รัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวเสริมนอกจากนี้ เธอยังกล่าวว่าโบราณวัตถุที่ถูกขโมยมากกว่า 50 ชิ้นจะถูกส่งจากสหรัฐฯ มายังกัมพูชาในอนาคตอันใกล้นี้ และเธอได้เรียกร้องให้บรรดานักสะสมและพิพิธภัณฑ์เอกชนทั่วโลกปฏิบัติตาม The MET และส่งคืนโบราณวัตถุที่ถูกปล้นไป“การคืนสมบัติประจำชาติของเรานี้ ที่จัดขึ้นโดย The MET มีความสำคัญอย่างยิ่งไม่เพียงแต่สำหรับกัมพูชาเท่านั้น แต่ยังสำหรับมวลมนุษยชาติด้วย” รัฐมนตรีกัมพูชา กล่าวแลทช์ฟอร์ด ที่เสียชีวิตขณะอายุ 88 ปี ที่บ้านของเขาในกรุงเทพฯ ได้รับการยกย่องอย่างกว้างขวางว่าเป็นนักวิชาการด้านโบราณวัตถุของกัมพูชา และได้รับการยกย่องจากหนังสือของเขาเกี่ยวกับศิลปะอาณาจักรขอมเขาถูกตั้งข้อหาในปี 2562 ในนิวยอร์กฐานลักลอบขนโบราณวัตถุของกัมพูชาที่ปล้นมาและช่วยขายในตลาดศิลปะนานาชาติพิพิธภัณฑ์ The MET ระบุในเดือนธ.ค. ว่าจะส่งคืนโบราณวัตถุ 14 ชิ้นให้กัมพูชา และอีก 2 ชิ้นให้ไทย หลังจากโบราณวัตถุเหล่านั้นมีความเชื่อมโยงกับแลทช์ฟอร์ดทั้งนี้ เชื่อว่ารูปสลักและประติมากรรมหลายพันชิ้นถูกลักลอบขนออกจากกัมพูชาตั้งแต่กลางทศวรรษ 1960 จนถึงทศวรรษ 1990 และการส่งคืนโบราณวัตถุเหล่านี้เกิดขึ้นในขณะที่พิพิธภัณฑ์หลายแห่งทั่วโลกหารือถึงขั้นตอนในการส่งคืนงานศิลปะที่ถูกขโมยโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เกิดขึ้นในยุคอาณานิคม.