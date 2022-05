"ลาว-เบลารุส" ทดสอบจรวด SAM หลังให้ทหารฝึกร่วม 2 เดือน

วานนี้ (29 พ.ค.) กระทรวงป้องกันประเทศ สปป.ลาว และเจ้าหน้าที่เทคนิควิชาการทหารจากบริษัทเตทตราแอท บริษัทพัฒนาอาวุธของประเทศเบลารุส ได้ร่วมกันทดสอบสมรรถภาพการยิงจรวดต่อสู้อากาศยานแบบ C 125 – 2TM โดยมี พล.อ.จันสะหมอน จันยาลาด รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีกระทรวงป้องกันประเทศ พล.ต.บาสตาเยนโก วราดิเมียร์ ปาวาโลวิซ รองผู้อำนวยการ บริษัทเตทตราแอท นายทหารระดับสูง รวมถึงคณะผู้บัญชาการ กองพันใหญ่ 641 และ 645 เข้าร่วมชมจรวดต่อสู้อากาศยานแบบ C 125 หรือที่รู้จักกันดีในอีกชื่อหนึ่งคือ จรวจ SAM-3 เป็นอาวุธที่ผลิตในเครืออดีตสหภาพโซเวียต และถูกใช้อย่างแพร่หลายในยุคสงครามเย็น เป็นระบบอาวุธที่ทำให้เวียดนามสามารถยิงเครื่องบินรบ กับเครื่องบินทิ้งระเบิดทันสมัยของสหรัฐอเมริกา ตกหลายสิบลำในช่วงสงครามเวียดนาม ปัจจุบันในลาว เวียดนาม และกัมพูชา มี SAM-3 ประจำการหลายรุ่น ทั้ง C 125 กับ C 125 - 2T และ C125 - 2TMพลจัตวา สมพอน มิดตะพาบ รองหัวหน้ากรมใหญ่ เสนาธิการกองทัพ หัวหน้าคณะรับผิดชอบการทดสอบสมรรถภาพการยิงขีปนาวุธครั้งนี้ ได้รายงานว่า ก่อนการทดสอบยิงจริงในลานภาคสนาม ทหารจากกองพันใหญ่ป้องกันอากาศ กองทัพประชาชนลาว ได้ใช้เวลา 2 เดือน ในการเรียนรู้เทคนิคต่างๆของจรวด SAM-3 ชุดนี้ เช่น อุปกรณ์ประกอบต่าง ๆ การปรับวิถี การบังคับจรวจผ่านศูนย์บัญชาการเคลื่อนที่ ยุทธวิธี และรูปแบบการยิงพล.อ.จันสะหมอน จันยาลาด รัฐมนตรีกระทรวงป้องกันประเทศ ได้กล่าวชื่นชมกำลังพลที่เข้าร่วมฝึกยิง ทดสอบสมรรถภาพของจรวด SAM-3 ครั้งนี้ โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่เทคนิค เพราะกองทัพลาวให้ความสำคัญกับการฝึกฝน เรียนรู้เทคนิคทางการทหารใหม่ๆ เพื่อยกระดับกองทัพให้มีความทันสมัย ก้าวทันเทคโนโลยีเบลารุสตั้งอยู่ทางตะวันตกของรัสเซีย และมีพรมแดนติดกับรัสเซีย ยูเครนและโปแลนด์ เป็นประเทศที่แสดงตนชัดเจนว่าเป็นพันธมิตรกับรัสเซีย หลังรัสเซียส่งกำลังทหารเข้าไปปฏิบัติการในภาคตะวันออกของยูเครน ในช่วง 3 เดือนมานี้