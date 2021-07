ชี้ KNU ทำตามบัญชาของกองทัพพม่า ลูกชายนายพลโบเมี๊ยะ “ปฏิเสธ” พักงาน

หลังมีการเผยแพร่คำสั่งคณะกรรมการกลางสหภาพแห่งชาติกะเหรี่ยง (KNU) ที่ลงนามโดย พันโท ซอ โรเจอร์ ขิ่น ประธานฝ่ายกลาโหมของ KNU ให้พลจัตวา ซอ เนอดา โบเมี๊ยะ ผู้บัญชาการกองทัพองค์กรป้องกันแห่งชาติกะเหรี่ยง (Karen National Defence Organisation : KNDO) และ ร.อ.ซอ บ่าวา นายทหารระดับผู้นำหน่วยใน KNDO หยุดปฏิบัติหน้าที่เป็นการชั่วคราว โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 8 กรกฎาคม เพื่อให้มีการสอบสวนกรณีสังหารหมู่ 25 ศพ ที่ตำบลวาเลย์ จังหวัดเมียวดี เมื่อต้นเดือนมิถุนายนนั้นพลจัตวา ซอ เนอดา โบเมี๊ยะ เป็นลูกชายของนายพลโบเมี๊ยะ อดีตประธาน KNU ซึ่งเสียชีวิตไปแล้ว และเป็นนายทหารที่ชาวกะเหรี่ยงทุกคนต่างให้การยอมรับนับถือ พร้อมตั้งฉายาว่าเป็น “มังกร สาละวิน” เพราะเป็นนักรบที่มุ่งมั่นต่อสู้กับกองทัพพม่าอย่างเข้มแข็งดุดันมาตลอดวานนี้ (11 ก.ค.) KNDO ได้ออกแถลงการณ์ ระบุว่า KNDO และองค์กรระหว่างประเทศที่สนับสนุน KNDO ตลอดจนตัวของพลจัตวา ซอ เนอดา โบเมี๊ยะ และ ร.อ.ซอ บ่าวา ต่างไม่ยอมรับคำสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่เป็นการชั่วคราวฉบับนี้ เพราะการกระทำของ ร.อ.ซอ บ่าวา เป็นการปกป้องดินแดนกะเหรี่ยงจากการรุกรานของกองทัพพม่าซึ่งเป็นศัตรูในแถลงการณ์ย้ำว่า ผู้นำ KNU ต่างมุ่งทำตามสัญญาหยุดยิงทั่วประเทศ (NCA) ที่ได้เซ็นไว้กับรัฐบาลพม่าตั้งแต่เมื่อปลายปี 2558 มากเกินไป ซึ่งหากแนวทางของ KNU ยังเป็นเช่นนี้ KNDO ก็จะไม่ปฏิบัติตาม KNU อีกต่อไปพร้อมๆ กับที่ KNDO ได้ออกแถลงการณ์ฉบับนี้ พลจัตวา ซอ เนอดา โบเมี๊ยะ ก็ได้แถลงด้วยตัวเอง โดยอัดคลิปความยาว 8 นาที เผยแพร่ทางช่องยูทูปของ KNDO ระบุว่า เขาไม่ยอมรับคำสั่งซึ่งลงนามโดยพันโท ซอ โรเจอร์ ขิ่น ประธานฝ่ายกลาโหมของ KNU ฉบับนี้ โดยระบุว่า ฝ่ายกลาโหมของ KNU กำลังทำงานให้ศัตรู ซึ่งก็คือกองทัพพม่า“เรากำลังอยู่ในสงคราม ถ้าเราถูกพักงานแล้วเราจะสู้กับศัตรูของเราได้อย่างไร เราเห็นว่าเขา (ฝ่ายกลาโหมของ KNU) กำลังทำงานให้ศัตรู เราไม่ยอมรับคำสั่งนี้” พลจัตวา ซอ เนอดา โบเมี๊ยะ กล่าวเขาบอกอีกว่า คำสั่งนี้ถูกออกมาภายหลังการประชุมฉุกเฉินของคณะกรรมการกลาง KNU เพื่อต้องการให้มีการสอบสวนการเสียชีวิตของคนงานทั้ง 25 คน ซึ่งผู้ที่บอกให้ KNU ต้องสอบสวนเรื่องนี้ก็คือกองทัพพม่า ดังนั้น ถ้าทำตามคำสั่งของ KNU ก็เท่ากับทำตามคำสั่งของกองทัพพม่าพลจัตวา ซอ เนอดา โบเมี๊ยะ กล่าวว่า เขาและทีมงานจะไม่ยอมอยู่ภายใต้อาณัติของผู้นำ KNU ที่สนับสนุนแนวทางที่ระบุไว้ใน NCA อีกต่อไป เพราะการยึดแต่ NCA คือการทำตามแนวทางของศัตรู ซึ่งเขาเห็นว่าไม่ถูกต้องและเคยสะท้อนทัศนะเรื่องนี้ต่อผู้นำเหล่านี้ไปแล้วหลายครั้ง แต่ไม่เคยถูกรับฟังKNDO เป็นกองกองกำลังติดอาวุธของกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยงอีกกองทัพหนึ่ง ซึ่งอยู่ภายใต้ปีกของ KNU ทำงานเคียงคู่กับกองทัพปลดปล่อยแห่งชาติกะเหรี่ยง (KNLA)เหตุสังหารหมู่ 25 ศพ เกิดขึ้นระหว่างวันที่ 11-12 มิถุนายน และถูกเปิดเผยโดย The Global New Light of Myanmar สื่อทางการพม่าในวันที่ 14 มิถุนายน วันที่ 16 มิถุนายน KNU เผยแพร่แถลงการณ์ว่าจะสอบสวนกรณีนี้ และวันที่ 8 กรกฎาคม ได้มีคำสั่งให้พลจัตวา ซอ เนอดา โบเมี๊ยะ และ ร.อ.ซอ บ่าวา หยุดปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวสำหรับกองกำลังติดอาวุธชาติพันธุ์ที่ได้เซ็น NCA กับรัฐบาลพม่าไปแล้ว มี 10 กลุ่ม ได้แก่1.สภาเพื่อการกอบกู้รัฐชาน (RCSS/SSA)2.สหภาพแห่งชาติกะเหรี่ยง (KNU)3.องค์กรปลดปล่อยชาติปะโอ (PNLO)4.กองกำลังกะเหรี่ยงประชาธิปไตย (DKBA)5.แนวร่วมแห่งชาติชิน (CNF)6.แนวร่วมประชาธิปไตยของมวลนักศึกษาพม่า (ABSDF)7.พรรคปลดปล่อยอาระกัน (ALP)8.สภาแห่งชาติกะเหรี่ยงสันติภาพ (KNU/KNLA-PC)9.พรรครัฐมอญใหม่ (NMSP)10.สหภาพประชาธิปไตยลาหู่ (LDU).