มจธ.-ABC ร่วมหารือ โครงการเพาะเลี้ยงสาหร่าย เพื่อผลิต SAF

นางสาวกาญจนา เข่งคุ้ม อดีตผู้อำนายการศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ ที่ปรึกษาบริษัท แอดวานซ์ ไบโอคาร์บอน จำกัด (ABC)
ได้ร่วมหารือ ทีม อาจารย์ ผู้เชี่ยวชาญ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) เมื่อวันที่ 9 ม.ค. ที่ผ่านมา เรื่องความร่วมมือในการพัฒนาโครงการเพาะเลี้ยงสาหร่ายเพื่อการผลิตน้ำมันอากาศยานยั่งยืน และการนำกากจุลสาหร่ายไปผลิตอาหารคนและอาหารสัตว์
โดยความร่วมมือดังกล่าว จะมุ่งเน้นไปที่
1. การขอขึ้นทะเบียนสายพันธุ์ มุ่งเน้นสายพันธุ์สาหร่ายที่ให้ผลผลิตน้ำมันสำหรับผลิตน้ำมันอากาศยานยั่งยืน (SAF)
2. สายพันธุ์สาหร่ายที่มีความเข้มข้นของปริมาณ DHA และโอเมก้า สูง เพื่อใช้ในการผลิตอาหารคน และอาหารสัตว์
3. พัฒนาการลดคาร์บอนฟุตปริ๊นท์ ในกระบวนการเพาะเลี้ยงสาหร่าย
4. การใช้สาหร่ายมาผลิตเป็น Biofilter เพื่อใช้ลดการปล่อย CO2 ในอากาศ
นับเป็นการพัฒนาไปอีกขั้น ของโครงการเพาะเลี้ยงสาหร่ายเพื่อผลิตน้ำมันอากาศยานยั่งยืน (SAF) ✈️✈️ และการเพิ่มมูลค่าให้กับกากจุลสาหร่าย
ทั้งนี้เป้าหมายโครงการ 🟰ต้องการเปลี่ยนสาหร่ายธรรมดาให้เป็น "โรงงานสีเขียว" ที่ผลิตได้ทั้งน้ำมัน อาหาร และยา โดยไม่มีของเสียเหลือทิ้งสู่สิ่งแวดล้อม