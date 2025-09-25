ส่องเส้นทางชีวิตผู้บริหารหญิงแกร่งแห่ง Willy กับการขับเคลื่อนองค์กรสีขาว โรงงานสีเขียว สู่ธุรกิจที่มั่นคงและยั่งยืน

คุณศมลวรรณ อัศวสิทธิถาวร
กรรมการผู้จัดการ บริษัท เวลคราฟโปรดัคส์ จำกัด (Willy)
หากเอ่ยถึง “ผนังห้องน้ำสำเร็จรูป Willy” เชื่อว่าคนในแวดวงก่อสร้างและอสังหาริมทรัพย์แทบทุกคนต้องรู้จัก ในฐานะผู้นำอันดับหนึ่งด้านผนังกั้นห้องน้ำของประเทศไทยมายาวนานกว่า 30 ปี ไม่ว่าจะเป็นโครงการระดับประเทศ อาคารสำนักงานทุกขนาด ทั้งอาคารสูงและอาคารประเภทต่าง ๆ ห้างสรรพสินค้าชั้นนำ สถานศึกษา โรงพยาบาล รวมถึงอาคารภาคราชการและเอกชน ตลอดจนสถานที่สาธารณะทั่วประเทศ ต่างก็มีผลงานของ Willy อยู่เบื้องหลัง จนกลายเป็นส่วนหนึ่งของมาตรฐานงานก่อสร้างไทย
ไม่เพียงเท่านั้น Willy ยังได้ขยายตลาดสู่ต่างประเทศ ด้วยการส่งออกผลิตภัณฑ์ไปยังหลายประเทศในภูมิภาคอาเซียน สะท้อนถึงคุณภาพและความเชื่อมั่นที่ได้รับในระดับสากล
และหากกล่าวถึง ผนังกั้นห้องน้ำสำเร็จรูป ก็คงต้องนึกถึง Willy ควบคู่กับสินค้าอีกหลากหลายชนิดภายใต้แบรนด์ ไม่ว่าจะเป็น ระบบผนังหลังโถสุขภัณฑ์ (Service Wall), ตู้ล็อกเกอร์, รวมถึงโซลูชันการตกแต่งและบำรุงรักษาห้องน้ำครบวงจร ที่ Willy พัฒนาขึ้นเพื่อตอบโจทย์การใช้งานทั้งในแง่ความสวยงาม ความทนทาน และการดูแลรักษาง่าย
การเริ่มต้นที่ไม่ธรรมดา
การประกอบธุรกิจในนามแบรนด์ Willy เริ่มต้นขึ้นในวัยเพียง 25 ปี ซึ่งถือเป็นช่วงอายุที่ประสบการณ์ยังไม่มากนัก ทว่าด้วยความมุ่งมั่น เธอเลือกก้าวเดินเคียงข้าง คุณสงวน อัศวสิทธิถาวร ผู้ก่อตั้ง ร่วมบุกเบิกธุรกิจจากศูนย์ และต้องสวมหลายบทบาทไปพร้อมกัน ไม่ว่าจะเป็นงานบัญชี การเงิน ฝ่ายจัดซื้อ ไปจนถึงการทำหน้าที่แมสเซ็นเจอร์ ทุกอย่างล้วนเกิดจากสองมือและหัวใจที่ไม่เคยย่อท้อ
จุดเริ่มต้นของความสำเร็จนี้เกิดขึ้นตั้งแต่ปี 2535 เมื่อคุณสงวนก่อตั้ง บริษัท เวลคราฟโปรดัคส์ จำกัด และพัฒนาผลิตภัณฑ์ภายใต้ชื่อ Willy จนได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในวงการก่อสร้างและอสังหาริมทรัพย์ทั่วประเทศ ก่อนจะส่งต่อบทบาทสำคัญให้แก่ภรรยา คุณศมลวรรณ อัศวสิทธิถาวร ซึ่งขึ้นดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ ในปี 2545
ภารกิจสำคัญของเธอคือการสืบทอดเจตนารมณ์ของผู้ก่อตั้งที่ยึดมั่นว่า
“Willy จะต้องผลิตสินค้าที่ดีเพื่อรับใช้สังคม”
จากนักการเงินสู่ผู้บริหารหญิงแถวหน้า
หนึ่งในเหตุการณ์ที่ยังคงเป็นบทเรียนสำคัญมาจนถึงวันนี้ คือวันที่ธนาคารโทรมาแจ้งว่าเงินในบัญชีไม่พอจ่ายเช็ค แม้จะเป็นเพียงตัวเลขไม่กี่พันบาท แต่สิ่งที่เธอได้รับคือ “สัญญาใจ” กับตัวเองว่า ธุรกิจของเธอจะไม่เดินบนเส้นทางแห่งการเป็นหนี้สินนอกเหนือจากความสามารถอีกต่อไป นั่นคือจุดกำเนิดนโยบายสำคัญที่ว่า “จะไม่ยอมเป็นหนี้ใครในการทำธุรกิจ” การเดินอย่างมั่นคงในทุกก้าว ทำให้การเติบโตของ Willy ยืนหยัดได้อย่างยั่งยืน
รากฐานจากชีวิตจริง
คุณศมลวรรณเล่าว่า การเติบโตมาในต่างจังหวัดคือ “โรงเรียนสอนความอดทน” ชั้นเยี่ยม บ้านเกิดไม่ได้มีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย ความลำบากในวัยเด็กหล่อหลอมให้เธอเป็นคนเข้มแข็ง อดทน และรู้จักใช้ชีวิตอย่างประหยัด ซึ่งต่อมากลายเป็นทุนชีวิตที่มีค่า และถูกนำมาปรับใช้ในการบริหารงานอย่างลงตัว
หลักคิดจากประสบการณ์ชีวิต
สิ่งที่หล่อหลอมเธอไม่ได้มาจากตำราเพียงอย่างเดียว แต่ยังมาจากประสบการณ์จริงตั้งแต่วัยเยาว์ ความขยัน ความพึ่งพาตนเอง และความอดทน คุณค่าที่กลายเป็น “รากฐานการทำธุรกิจ” และเป็นแนวทางการบริหารงานที่แข็งแรงจนถึงทุกวันนี้
วัฒนธรรม “WILLY Family”
อีกหนึ่งหัวใจสำคัญที่ทำให้ Willy ครองความเป็นอันดับหนึ่งด้านผนังห้องน้ำสำเร็จรูป ได้อย่างยาวนาน คือการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่อบอุ่นและจริงใจ คุณศมลวรรณมองว่าพนักงานทุกคนคือ “ครอบครัว” การทำงานจึงไม่ใช่แค่การบริหาร แต่เป็นการดูแลซึ่งกันและกัน จนเกิดเป็นคำว่า “WILLY Family” ที่เป็นเอกลักษณ์ และยังคงเป็นเสาหลักขององค์กรจนถึงทุกวันนี้
หลักบริหารที่เรียบง่ายแต่ทรงพลัง
สิ่งที่คุณศมลวรรณยึดถือมาตลอดคือการตั้งเป้าหมายทางธุรกิจอย่างมีเหตุผล เธอเชื่อมั่นในปรัชญาที่ว่า
“ทำปัจจุบันให้ดีที่สุด และสนุกกับงานที่ทำ”
เพราะความสุขในการทำงานคือพลังงานสำคัญที่จะถูกส่งต่อไปยังทีมงาน ลูกค้า และสังคมโดยรอบ เธอจึงไม่เลือกขยายธุรกิจให้เกินกำลัง ถึงแม้การเติบโตอาจดูไม่หวือหวาหรือรวดเร็ว แต่ทุกก้าวล้วนมั่นคงและยั่งยืน
สำหรับเธอ “บุคลากรทุกคนคือหัวใจขององค์กร” การบริหารจึงต้องคำนึงถึงความมั่นคงและคุณภาพชีวิตของทีมงานเป็นหลัก เพื่อให้ทุกคนก้าวเดินไปข้างหน้าพร้อมกันอย่างมั่นใจ
องค์กรสีขาว โรงงานสีเขียว
ภายใต้นโยบายที่มุ่งมั่นชัดเจน Willy Welcraft ดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์ และมีจริยธรรมในทุกขั้นตอน Willy Welcraft คือ “องค์กรสีขาว” ที่สะท้อนถึงธรรมาภิบาลและความน่าเชื่อถือ ขณะเดียวกัน โรงงานผลิตของ Willy ยังถูกพัฒนาอย่างต่อเนื่องให้เป็น “โรงงานสีเขียว” ที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ลดของเสียและพลังงานส่วนเกิน พร้อมทั้งนำเทคโนโลยีการผลิตที่เป็นมิตรต่อโลกเข้ามาใช้
เพราะ Willy เชื่อว่า ธุรกิจที่ยั่งยืน คือธุรกิจที่เติบโตไปพร้อมกับคนและสิ่งแวดล้อม การสร้างสมดุลระหว่างคุณภาพสินค้า ความรับผิดชอบต่อสังคม และการดูแลโลกใบนี้ จึงเป็นหัวใจที่ผลักดันให้องค์กรก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงและสง่างาม
แรงบันดาลใจสู่ทายาทรุ่นสอง
นอกจากบทบาทของเธอเองแล้ว คุณศมลวรรณยังส่งต่อแนวคิดและหลักการทำงานไปสู่ทายาทรุ่นใหม่ในครอบครัวอย่าง คุณบุญรอด อัศวสิทธิถาวร (ซัน) ซึ่งเข้ามาร่วมเสริมพลังในฐานะ Product Director ของ Willy โดยยึดแนวคิดเดียวกัน คือผลิตสินค้าที่ดี ซื่อสัตย์ และมีคุณภาพจริง เพื่อให้ “ผนังห้องน้ำสำเร็จรูป Willy” ยังคงครองความเป็นผู้นำอันดับหนึ่งของไทยต่อไปในอนาคต
สะท้อนภาพผู้นำหญิงรุ่นใหม่
กว่า 20 ปีที่คุณศมลวรรณกุมบังเหียน บริษัท เวลคราฟโปรดัคส์ จำกัด เธอพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่า ผู้บริหารหญิงไม่เพียงสามารถพาองค์กรยืนหนึ่งในอุตสาหกรรมได้เท่านั้น แต่ยังสามารถสร้างสมดุลระหว่างการเติบโตของธุรกิจและคุณค่าที่มอบคืนสู่สังคมได้อย่างงดงาม
นี่คือเรื่องราวของ ผู้นำหญิงแถวหน้า ที่ขับเคลื่อน Willy ให้เป็นแบรนด์ที่แข็งแกร่ง ครองความเป็น อันดับหนึ่งด้านผนังห้องน้ำสำเร็จรูป และยังคงยืนหยัดบนเส้นทางแห่งความยั่งยืนต่อไป