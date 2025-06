NEO ติดอันดับหุ้นยั่งยืน ESG100 เป็นครั้งแรก

บริษัท นีโอ คอร์ปอเรท จำกัด (มหาชน) หรือ NEO ได้รับการคัดเลือกให้เข้าอยู่ในทำเนียบ “บริษัทวิถียั่งยืนที่น่าลงทุน” หรือ ESG Emerging List และเป็นหลักทรัพย์ใน Universe ของกลุ่มหลักทรัพย์ ESG100 ประจำปี พ.ศ.2568 จากสถาบันไทยพัฒน์ เป็นปีแรกนายสุทธิเดช ถกลศรี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท นีโอ คอร์ปอเรท จำกัด (มหาชน) หรือ NEO ผู้ทำการตลาด ผลิต และจัดจำหน่ายสินค้าอุปโภคชั้นนำของประเทศไทย เปิดเผยว่า สถาบันไทยพัฒน์ประกาศให้ “NEO” เป็นหลักทรัพย์เข้าใหม่ในทำเนียบ ESG100 ในปี 2568 ตอกย้ำถึงความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ทั้งด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental, Social and Governance: ESG)การดำเนินงานด้าน ESG ของ NEO มีหัวใจหลักอยู่ที่แนวคิด “Innovation from Core to Care - คิดดีเพื่อโลก นวัตกรรมดีเพื่อคุณ” ที่สะท้อนถึงจุดยืนในการพัฒนาธุรกิจที่เริ่มต้นจากความใส่ใจในคุณภาพชีวิตของผู้คน โดยมีนวัตกรรมและเทคโนโลยีเป็นตัวขับเคลื่อนให้แนวคิดกลายเป็นจริง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ “น้ำ” ทั้งการพัฒนาคุณภาพน้ำที่นำมาใช้ในกระบวนการผลิต การบริหารจัดการน้ำเสียอย่างมีประสิทธิภาพ ด้าน “คุณภาพชีวิต” มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตและทำให้ทุกคนมีส่วนร่วมการดูแลโลกง่ายขึ้น อาทิ การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์และสูตรผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ลดการใช้น้ำในกระบวนการผลิตหรือในขณะใช้งาน เช่น ผลิตภัณฑ์ซักผ้า สูตรล้างออกง่าย ด้าน “พลังงาน” มุ่งเน้นการใช้พลังงานสะอาดและพลังงานหมุนเวียนในโรงงานสีเขียว และ “ด้านองค์ความรู้” ที่พร้อมถ่ายทอดองค์ความรู้ต่างๆ ที่มี ส่งต่อไปยังชุมชนโดยรอบโรงงาน เพื่อช่วยส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น กลายเป็นวิถีแบบ NEO ที่เราให้นิยามกันว่า “SustainNEOvation”นอกจากนี้ NEO มีเป้าหมายพันธกิจด้าน ESG ที่ชัดเจน อาทิ เป้าหมายลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลง 20% และเพิ่มการใช้พลังงานสะอาดสำหรับโรงงานให้ได้ที่ 40% ภายในปี 2573 รวมถึงเป้าหมายในการเป็นองค์กรที่มีสถานะความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutral) ภายในปี 2593 เป็นต้นทั้งนี้ สถาบันไทยพัฒน์ โดยหน่วยงาน ESG Rating ซึ่งเป็นผู้พัฒนาข้อมูลด้านความยั่งยืนของธุรกิจในประเทศไทย และเป็นผู้จัดทำข้อมูลกลุ่มหลักทรัพย์ ESG100 นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2558 ได้จัดทำรายชื่อหลักทรัพย์มีการดำเนินงานโดดเด่นด้าน ESG ประจำปี 2568 ด้วยการคัดเลือกจาก 921 บริษัท/กองทุน/ทรัสต์เพื่อการลงทุน ทำการประเมินโดยใช้ข้อมูลที่เกี่ยวกับ ESG จาก 6 แหล่ง จำนวนกว่า 17,056 จุดข้อมูล และ NEO จัดอยู่ในกลุ่มหลักทรัพย์ซึ่งได้เข้าอยู่ในทำเนียบ ESG100 เป็นครั้งแรกในปีนี้