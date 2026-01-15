“ชูการ์ครีต” ทางเลือก..ทางรอด “ลดฝุ่นPM2.5 ลดคาร์บอน”

ชูการ์ครีต (Sugarcrete®) วัสดุอัปไซเคิลภาคก่อสร้าง อีกทางเลือกที่มีคาร์บอนต่ำกว่าอิฐและบล็อกคอนกรีต โดยการผสมผสานเส้นใยอ้อยที่เหลือจากการผลิตน้ำตาลเข้ากับสารยึดเกาะทรายและแร่ธาตุ เพื่อผลิตเป็นบล็อกที่มีคาร์บอนฟุตพริ้นท์น้อยกว่าอิฐดินเผาแบบดั้งเดิมถึง 4-5 เท่า
Sugarcrete® เป็นการคิดค้นของนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยอีสต์ลอนดอน (UEL) สหราชอาณาจักร ร่วมกับสตูดิโอสถาปัตยกรรม Grimshaw และได้รับการสนับสนุนจากแบรนด์น้ำตาล Tate & Lyle
นับเป็นนวัตกรรมอัปไซเคิลวัสดุก่อสร้างยุคใหม่ เมื่อทำเป็นบล็อกก่อสร้างยั่งยืน โดยการผลิตจากกากอ้อย (bagasse) ที่เหลือจากการผลิตน้ำตาล ผสมกับสารยึดเกาะแร่ธาตุ ทำให้ได้วัสดุที่มีน้ำหนักเบากว่าอิฐทั่วไป 4-5 เท่า, ลดการปล่อยคาร์บอนได้มหาศาล (ต่ำกว่าคอนกรีตถึง 20 เท่า), มีคุณสมบัติเป็นฉนวนความร้อนและเสียงดีเยี่ยม, ทนไฟ, และนำมาประกอบก่อสร้างได้ง่าย สามารถใช้เป็นผนังรับน้ำหนัก หรือแผ่นพื้นหลังคาก็ได้เหมือนกัน จึงเป็นทางเลือกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแทนอิฐดินเหนียวและคอนกรีตแบบดั้งเดิม แถมยังมีต้นทุนต่ำ ทำให้ราคาถูกว่าอิฐแบบเดิม
ชูการ์ครีต ได้รับการทดสอบตามมาตรฐานอุตสาหกรรมด้านความทนไฟ (ISO 1716:2021) ความแข็งแรงในการรับแรงอัด (ASTM C39) การนำความร้อน (วิธี Hot-Box) และความทนทาน (BS EN 927-6) การทดสอบแสดงให้เห็นผลลัพธ์ที่น่าสนใจสำหรับใช้เป็นแผ่นฉนวน บล็อกน้ำหนักเบา บล็อกรับน้ำหนัก และแผ่นพื้นและหลังคาโครงสร้าง
The Innovation : น้ำหนักเบากว่าอิฐทั่วไป 4-5 เท่า แต่ลดการปล่อยคาร์บอนได้ถึง 80-85% ที่เจ๋งมากคือมันถูกออกแบบมาให้ประกอบง่ายด้วยระบบ Robotics และ AR
Business Impact : ลดต้นทุนการขนส่งและลดระยะเวลาการก่อสร้าง (Construction Speed) ซึ่งเป็นต้นทุนแฝงก้อนโตของโครงการอสังหาริมทรัพย์
ล่าสุดถูกนำมาใช้สร้างโรงเรียนในอินเดีย โดยความร่วมมือกับ Chemical Systems Technologies อาคารนี้เป็นต้นแบบ Sugarcrete® หลังแรกที่จะช่วยให้ทีมงานทดสอบประสิทธิภาพการใช้งานของวัสดุได้ และเป็นส่วนหนึ่งของ Panchsheel Inter College โดยจะใช้เป็นห้องปฏิบัติการด้านความยั่งยืนสำหรับนักเรียนในภูมิภาคที่ผลิตน้ำตาลของอินเดียแห่งนี้
วิธีการหนึ่งในการจัดการของเหลือจากชานอ้อยอย่างเหมาะสม สอดคล้อง หากทุนใหญ่ไทยหันมามองโอกาสทางธุรกิจแบบรักษ์โลกแนวนี้ แทนที่การมุ่งต่อต้านการผ่านร่าง พ.ร.บ.อากาศสะอาด (มาตรการในการสนับสนุนธุรกิจสีเขียวที่ช่วยแก้ปัญหาฝุ่นพิษ) แบบหัวชนฝาผ่านทางคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (หรือ กกร.) และทุนใหญ่ไทยคงซื้อใจผู้บริโภค พนักงาน คู่ค้า และ ผู้ถือหุ้น แบบไม่จำเป็นต้องเสียค่าโฆษณาอะไรด้วยซ้ำไป
จึงเป็นโซลูชันที่น่าสนใจสำหรับการก่อสร้างที่ยั่งยืน ตอบโจทย์ปัญหาสิ่งแวดล้อม และมีศักยภาพในการนำไปใช้ได้ทั่วโลก โดยเฉพาะในประเทศผู้ผลิตอ้อยอย่างประเทศไทย
คุณสมบัติเด่นของ Sugarcrete®
-เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม: ใช้กากอ้อยซึ่งเป็นวัสดุเหลือใช้มา Upcycle ลดปริมาณขยะ และลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์อย่างมาก
-น้ำหนักเบา: เบากว่าอิฐทั่วไป 4-5 เท่า ช่วยลดต้นทุนการขนส่งและภาระโครงสร้างอาคาร
-แข็งแรงและทนทาน: มีความแข็งแรงเชิงโครงสร้างเพียงพอสำหรับงานก่อสร้าง และมีคุณสมบัติทนความร้อน, ทนไฟ, และเป็นฉนวนกันเสียงที่ดีเยี่ยม
-ประหยัดและรวดเร็ว: ต้นทุนการผลิตต่ำกว่า และสามารถติดตั้งด้วยระบบหุ่นยนต์และ AR ทำให้ก่อสร้างได้เร็วขึ้น
-ใช้งานง่าย: ออกแบบมาให้ประกอบง่าย แม้แรงงานไม่มีทักษะก็สามารถใช้งานได้