อินเดียระทึก! รถยนต์ระเบิดใกล้ 'ป้อมแดง' ในนิวเดลี พบผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 8 คน-บาดเจ็บระนาว

รถยนต์คันหนึ่งเกิดระเบิดใกล้กับป้อมแดง (Red Fort) อันเก่าแก่ในกรุงเดลี เมืองหลวงของอินเดียเมื่อวันจันทร์ (10 พ.ย.) ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 8 ราย บาดเจ็บอีกราวๆ 20 คน ซึ่งนับเป็นเหตุระเบิดที่นานๆ จะเกิดสักครั้งในเมืองหลวงที่มีประชากรกว่า 30 ล้านคนและมีมาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวด
เจ้าหน้าที่อินเดียระบุว่า สถานีรถไฟหลักๆ ทั่วอินเดีย นครมุมไบศูนย์กลางทางการเงิน และรัฐอุตตรประเทศซึ่งอยู่ติดกับกรุงเดลี ต่างอยู่ในภาวะเฝ้าระวังขั้นสูง
อามิต ชาห์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยอินเดีย ยืนยันว่ากำลังดำเนินกาาสอบสวน "ทุกซอกทุกมุม" และหน่วยงานความมั่นคงจะสรุปผลในเร็วๆ นี้
สำนักข่าว NDTV รายงานว่า เจ้าของรถยนต์คนเก่าซึ่งระบุเพียงว่าชื่อ ซัลมาน ถูกจับกุมหลังจากเกิดเหตุระเบิด
พบร่างผู้เสียชีวิตและซากรถยนต์หลายคันบนถนนที่คับคั่งใกล้สถานีรถไฟใต้ดินในย่านเมืองเก่าของเดลี ขณะที่ตำรวจรุดเข้าพื้นที่เพื่อรักษาความปลอดภัยและกันฝูงชนซึ่งรวมตัวกันอยู่ที่นั่น
"รถยนต์คันหนึ่งขับมาช้าๆ และจอดอยู่ตรงไฟแดง จากนั้นก็เกิดระเบิดขึ้น จากการระเบิดดังกล่าวทำให้รถยนต์ที่อยู่ใกล้เคียงได้รับความเสียหายด้วย" สาทิช โกลชา ผู้บัญชาการตำรวจเดลี บอกกับผู้สื่อข่าว
เหตุระเบิดเกิดขึ้นก่อน 19.00 น. เล็กน้อยตามเวลาท้องถิ่น
นายกรัฐมนตรี นเรนทรา โมดี แห่งอินเดียได้แสดงความเสียใจต่อผู้ที่สูญเสียบุคคลอันเป็นที่รัก
"ขอให้ผู้บาดเจ็บหายเป็นปกติโดยเร็วที่สุด เจ้าหน้าที่กำลังเร่งช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบ" โมดี โพสต์บน X
ด้านรองหัวหน้าหน่วยดับเพลิงของกรุงเดลีเผยว่า รถยนต์อย่างน้อย 6 คัน และรถสามล้ออีก 3 คันเกิดเพลิงไหม้
"ผมอยู่ที่สถานีรถไฟใต้ดิน กำลังลงบันไดไป แล้วก็ได้ยินเสียงระเบิด ผมหันกลับไปเห็นไฟไหม้ ผู้คนเริ่มวิ่งกันอลหม่าน" สุมาน มิชรา หญิงคนหนึ่งกล่าว
วาลี อูร์ เรห์มาน พ่อค้ารายหนึ่งกล่าวว่า ขณะเกิดเหตุตนกำลังนั่งอยู่ในร้าน และแรงระเบิดถึงกับทำให้ตน "ล้มคะมำ มันรุนแรงมากขนาดนั้นเลย" เขาบอกกับสำนักข่าว ANI
รถพยาบาลประมาณ 30-40 คันอยู่ใกล้ๆ กับจุดเกิดเหตุระเบิด และตำรวจได้ทำการปิดล้อมพื้นที่ทั้งหมดหลังจากที่เพลิงสงบแล้ว
สถานทูตสหรัฐฯ ประจำกรุงนิวเดลีได้ออกประกาศเตือนด้านความปลอดภัยแก่พลเมือง โดยขอให้หลีกเลี่ยงฝูงชนและบริเวณโดยรอบป้อมแดง และให้เฝ้าระวังในสถานที่ที่นักท่องเที่ยวมักไปเยี่ยมชม
สำหรับป้อมแดง หรือที่คนในท้องถิ่นเรียกว่า ลาล กิลา เป็นอาคารสมัยโมกุลอันกว้างใหญ่ที่สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 17 ผสมผสานสถาปัตยกรรมเปอร์เซียและอินเดียเข้าด้วยกัน และเป็นจุดเช็คอินที่นักท่องเที่ยวเดินทางมาเยี่ยมชมตลอดทั้งปี
นายกรัฐมนตรี โมดี จะกล่าวปราศรัยต่อประชาชนจากเชิงเทินของป้อมทุกปีในวันที่ 15 ส.ค. ซึ่งเป็นวันประกาศอิสรภาพของอินเดีย
นิวเดลีเคยตกเป็นเป้าหมายของการลอบวางระเบิดในช่วงทศวรรษ 1980 และ 1990 ตามสถานที่สาธารณะ เช่น สถานีขนส่งและย่านตลาดที่มีคนพลุกพล่าน โดยเชื่อว่าเป็นฝีมือของกลุ่มติดอาวุธอิสลาม หรือกลุ่มแบ่งแยกดินแดนชาวซิกข์จากรัฐปัญจาบทางตอนเหนือ
เมื่อปี 2011 มีผู้เสียชีวิตประมาณ 12 รายจากเหตุระเบิดกระเป๋าเอกสารนอกศาลสูงเดลี ซึ่งถือเป็นเหตุโจมตีครั้งใหญ่ครั้งล่าสุดที่เกิดขึ้นในมหานครแห่งนี้
กระทรวงมหาดไทยของรัฐบาลกลางอินเดียมีหน้าที่รับผิดชอบด้านความปลอดภัยในเมืองหลวง ตำรวจเดลีรายงานตรงต่อกระทรวงมหาดไทย แม้ว่าเขตเมืองหลวงจะมีรัฐบาลท้องถิ่นของตนเองก็ตาม
