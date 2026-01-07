“TNLX” ผนึกยูเอ็น ปลุกพลังอาสา ขับเคลื่อน “A Ripple of Kindness” ฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม

เครือสหพัฒน์ โดยบริษัท ทีเอ็นแอลเอ็กซ์ จำกัด (TNLX) หนึ่งในผู้ผลิตและจำหน่ายสินค้าเสื้อผ้าสำเร็จรูปและเครื่องหนังชั้นนำของประเทศไทย ประกาศความร่วมมือครั้งสำคัญร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พ.ม.) กระทรวงการต่างประเทศ และโครงการอาสาสมัครแห่งสหประชาชาติประจำภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก (United Nations Volunteers - Asia and the Pacific หรือ UNV Asia - Pacific) องค์การระหว่างประเทศภายใต้สำนักงานองค์การสหประชาชาติประจำประเทศไทย และองค์กรภาคีเครือข่ายงานอาสาสมัคร ร่วมกันยกระดับวันอาสาสมัครสากล ประจำปี 2568 ภายใต้แนวคิด “Every Contribution Counts” ผ่านกิจกรรมไฮไลต์ “A Ripple of Kindness” ระดมพลังอาสาสมัครภาคธุรกิจร่วมส่งต่อสิ่งของจำเป็นเพื่อเยียวยาและฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัยอย่างเร่งด่วน ตอกย้ำวิสัยทัศน์ของเครือสหพัฒน์ในการดำเนินธุรกิจควบคู่กับคุณธรรม เพื่อร่วมสร้างระลอกคลื่นแห่งความเปลี่ยนแปลงเชิงบวกสู่สังคมที่ยั่งยืน
ท่ามกลางสถานการณ์ที่พี่น้องประชาชนได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติ นายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา ประธานเครือสหพัฒน์ ได้เล็งเห็นถึงความจำเป็นเร่งด่วนในการช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัย จึงได้ให้การสนับสนุนกิจกรรม “A Ripple of Kindness กิจกรรมการให้และส่งต่อสิ่งของจำเป็นเพื่อการช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัย” โดยรวมพลังความร่วมมือจากชมรมบริหารทรัพยากรบุคคลเครือสหพัฒน์ และบริษัทในเครือฯ ในการระดมทรัพยากรและกำลังคนเพื่อจัดเตรียมและส่งต่อสิ่งของบรรเทาทุกข์ไปยังศูนย์อาสาสมัครและศูนย์พักพิงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ณ พื้นที่จัดกิจกรรมสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เขตจตุจักร
พิธีเปิดกิจกรรม ได้รับเกียรติจากผู้แทนหน่วยงานพันธมิตร นางสาวสุนีย์ ศรีสง่าตระกูลเลิศ รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นายเชษฐพันธ์ มากสัมพันธ์ รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ และ Ms. Niamh Collier-Smith, UN Resident Coordinator ad interim and UNDP Resident Representative in Thailand และเครือข่ายอาสาสมัคร รวมถึงคณะผู้บริหารระดับสูงจากบริษัทในเครือสหพัฒน์ นำโดยนางสาวอุไรรัตน์ วัฒนาสงวนศักดิ์ ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท ทีเอ็นแอลเอ็กซ์ จำกัด และ ดร.พรอนงค์ มีภูมิรู้ ประธานชมรมบริหารทรัพยากรบุคคลเครือสหพัฒน์ นำคณะดำเนินงานร่วมกิจกรรมเพื่อร่วมกันตอกย้ำว่า “ทุกการให้” คือพลังที่สามารถสสร้างความเปลี่ยนแปลงเชิงบวกให้แก่สังคมได้อย่างเป็นรูปธรรม
ความสำเร็จของกิจกรรมนี้ ได้รับการสนับสนุนสิ่งของจำเป็นเพื่อช่วยผู้ประสบอุทกภัยในกิจกรรมครั้งนี้จากบริษัทในเครือสหพัฒน์ที่ต่างมีบทบาทในการสนับสนุนการให้และส่งต่อสิ่งของจำเป็นเพื่อการช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัยอย่างเร่งด่วน อาทิ บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน), บริษัท เอสแอนด์เจ อินเตอร์เนชั่นนแนล เอนเตอร์ไพร์ส จำกัด (มหาชน), บริษัท คิวพี (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท ประชาอาภรณ์ จำกัด (มหาชน), บริษัท เอช แอนด์ บี อินเตอร์เท็กซ์ จำกัด, บริษัท ราชาอูชิโน จำกัด, บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์ โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน), บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แลบบอราทอรีส์ จำกัด, บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด
ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ องค์การสหประชาชาติ และเครือสหพัฒน์ในครั้งนี้ นับเป็นโอกาสสำคัญในการนำเสนอบทบาทของงานอาสาสมัครที่หลากหลาย โดยเฉพาะการส่งเสริม “อาสาสมัครภาคธุรกิจ” (Corporate Volunteer) ที่เปิดโอกาสให้บุคลากรในองค์กรได้มีส่วนร่วมในการทำประโยชน์เพื่อส่วนรวม ซึ่งเป็นการตอกย้ำถึงแนวคิดที่ว่า “ทุกการให้มีความหมาย” เพื่อส่งเสริมให้พนักงานได้ตระหนักถึงทุกการลงมือทำที่จะช่วยสร้างคุณค่าได้อย่างมหาศาล
การรวมพลังในครั้งนี้ ไม่ได้เป็นเพียงแค่การให้ แต่เป็นภาพสะท้อนที่เป็นเครื่องยืนยันถึงเจตนารมณ์อันแน่วแน่ของเครือสหพัฒน์และ TNLX ที่เป็นภาคธุรกิจต้นแบบที่ยึดถือคุณธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นหัวใจสำคัญ เพื่อเติบโตเคียงคู่สังคมไทยด้วยหัวใจแห่งธรรมาภิบาล พร้อมยืนหยัดเป็นฟันเฟืองสำคัญที่สร้างสรรค์คุณค่าเพื่อสังคม พร้อมส่งต่อความช่วยเหลือในการบรรเทาทุกข์และสร้างสรรค์โอกาสใหม่ ๆ รวมถึงเดินหน้าส่งมอบคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นผ่านโครงการตอบแทนสังคมอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้าง “ระลอกคลื่นแห่งความดี” ที่จะขับเคลื่อนสังคมไทยไปสู่ความเข้มแข็งที่ยั่งยืนได้อย่างสมบูรณ์แบบในทุกมิติ