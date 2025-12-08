ซีแอนด์จีฯ x นิวสกาย เอ็นเนอร์จี ส่งต่อพลังน้ำใจ มอบ 1 ล้านบาท หนุนสภากาชาดไทย ช่วยผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้

บริษัท ซีแอนด์จี เอ็นไวรอนเมนทอล โปรเท็คชั่น (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท นิวสกาย เอ็นเนอร์จี (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท นิวสกาย เอ็นเนอร์จี (แบงค็อก) จำกัด ผนึกกำลังส่งต่อพลังน้ำใจ ช่วยผู้ประสบภัยอุทกภาคใต้ โดยผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ ได้แก่ SDIC Power Holding Co.,Ltd. และ Grandblue Environment Co., Ltd. ซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เซี่ยงไฮ้ ได้อนุมัติเงิน จำนวน 1,000,000 บาท สำหรับบริจาคสนับสนุน ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยครั้งใหญ่ในพื้นที่ 9 จังหวัดภาคใต้ ผ่านสภากาชาดไทย ภายใต้โครงการ “ธารน้ำใจ สู้ภัยน้ำท่วม”
โดยมีคณะผู้บริหาร ประกอบด้วย พลเอกอุทัย ชินวัตร ประธานกรรมการบริหาร,นายเหอ หนิง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร,นายนพดล พฤกษะวัน กรรมการผู้จัดการ,นางสาวหวัง เซวี่ย ยวิน รองผู้จัดการทั่วไป,และนายประชา เตรัตน์ ที่ปรึกษาอาวุโส,เป็นผู้แทนบริษัทฯ ส่งมอบให้แก่ นายเตช บุนนาค เลขาธิการสภากาชาดไทย และนางจันทร์ประภา วิชิตชลชัย รองผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย เมื่อเร็วๆ นี้ ณ สภากาชาดไทย
ตลอดเวลาที่ผ่านมา บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นสนับสนุนคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งในและนอกพื้นที่โรงกำจัดขยะอย่างต่อเนื่องสำหรับเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่ภาคใต้ในครั้งนี้ ก่อนหน้านี้ บริษัทฯ ผู้บริหาร พนักงานและผู้แทนชุมชนในพื้นที่ได้มีส่วนร่วมแบ่งปันสิ่งของอุปโภค-บริโภค อาทิ บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ข้าวสาร ปลากระป๋อง น้ำดื่ม ยารักษาโรค ไฟฉาย และสิ่งของใช้จำเป็น รวมมูลค่ากว่า 50,000 บาท ถวายแด่หลวงพ่อบุญช่วย ปุญญวันโต เจ้าอาวาสวัดป่าภูริทัตตปฏิปทาราม ต.คลองควาย อ.สามโคก จ.ปทุมธานี เนื่องในวันทำบุญเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2568 และเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2568 หลวงพ่อบุญช่วยได้นำสิ่งของบริจาคทั้งหมด ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เพื่อทรงใช้ในการพระราชกุศล โดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ทรงลงมือปฏิบัติภารกิจแห่งการ “ให้” ด้วยพระองค์เองทุกขั้นตอนในการบรรจุถุงยังชีพพระราชทาน และทรงโปรดให้จัดทำถุงยังชีพพระราชทานสำหรับพระภิกษุสงฆ์ 100 ถุง เด็ก 100 ถุง และประชาชน 600 ถุง
บริษัทฯ ขอร่วมส่งแรงใจให้พี่น้องชาวใต้ทุกท่าน ขออานุภาพแห่งความร่วมแรงร่วมใจนี้ เป็นพลังให้ทุกคนก้าวผ่านคืนวันอันยากลำบากนี้ไปได้อย่างปลอดภัยและเข้มแข็งที่สุด