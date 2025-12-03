ปภ.เผย 8 จังหวัดภาคใต้ระดับน้ำลดลงต่อเนื่อง เร่งทำความสะอาดพื้นที่น้ำลด

วันนี้ (3 ธ.ค.) เวลา 10.30 น. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานสรุปสถานการณ์อุทกภัยภาคใต้ ยังมีน้ำท่วมใน 8 จังหวัด ระดับน้ำลดลงอย่างต่อเนื่องทุกพื้นที่ ปภ. บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งฟื้นฟูทำความสะอาด กำจัดขยะ ในพื้นที่น้ำลดและเร่งระบายน้ำในพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขัง เพื่อให้สถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติ
นายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เปิดเผยว่า จากการติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นทีภาคใต้ปัจจุบัน (ข้อมูล ณ วันที่ 3 ธ.ค. 68 เวลา 06.00 น.) ยังมีสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ ยังคงมีสถานการณ์ในพื้นที่ 8 จังหวัด ได้แก่ สุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราช ตรัง พัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส กินพื้นที่ 52 อำเภอ 284 ตำบล 1,911 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 686,123 ครัวเรือน 1,718,410 คน ดังนี้
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ยังมีสถานการณ์ในพื้นที่ 4 อำเภอ ได้แก่ เคียนซา พระแสง บ้านนาสาร และพุนพิน 12 ตำบล 18 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 675 ครัวเรือน ระดับน้ำลดลง
จังหวัดนครศรีธรรมราช ยังมีสถานการณ์ในพื้นที่ 8 อำเภอ ได้แก่ ชะอวด เมืองฯ เฉลิมพระเกียรติ หัวไทร ทุ่งใหญ่ ปากพนัง พระพรหม และเชียรใหญ่ 38 ตำบล 254 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 57,070 ครัวเรือน ระดับน้ำลดลง
จังหวัดตรัง ยังมีสถานการณ์ในพื้นที่ 9 อำเภอ ได้แก่ นาโยง ห้วยยอด รัษฎา ย่านตาขาว วังวิเศษ กันตัง เมืองฯ สิเภา และปะเหลียน 66 ตำบล 482 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 23,152 ครัวเรือน ระดับน้ำลดลง
จังหวัดพัทลุง ยังมีสถานการณ์ในพื้นที่ 6 อำเภอ ได้แก่ เมืองฯ ควนขนุน เขาชัยสน บางแก้ว ปากพะยูน และป่าบอน 12 ตำบล 42 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 7,899 ครัวเรือน ระดับน้ำลดลง
จังหวัดสงขลา ยังมีสถานการณ์ในพื้นที่ 16 อำเภอ ได้แก่ รัตภูมิ เมืองฯ จะนะ คลองหอยโข่ง ระโนด กระแสสินธุ์ สทิงพระ หาดใหญ่ ควนเนียง นาทวี สิงหนคร นาหม่อม บางกล่ำ สะเดา เทพา และสะบ้าย้อย 127 ตำบล 997 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 582,053 ครัวเรือน ระดับน้ำลดลง
จังหวัดปัตตานี ยังมีสถานการณ์ในพื้นที่ 2 อำเภอ ได้แก่ หนองจิก และเมืองฯ 10 ตำบล 9 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 1,651 ครัวเรือน ระดับน้ำลดลง
จังหวัดยะลา ยังมีสถานการณ์ในพื้นที่ 3 อำเภอ ได้แก่ เมืองฯ รามัน และยะหา 5 ตำบล 8 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 1,436 ครัวเรือน ระดับน้ำลดลง
จังหวัดนราธิวาส ยังมีสถานการณ์ในพื้นที่ 4 อำเภอ ได้แก่ สุไหงปาดี รือเสาะ สุไหงโก-ลก และเจาะไอร้อง 14 ตำบล 101 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 28,928 ครัวเรือน ระดับน้ำลดลง
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) และหน่วยงานเครือข่ายบูรณาการกำลังเข้าให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบอุทกภัย ภาคใต้ในภาพรวมอย่างต่อเนื่องในหลายมิติ ทั้งด้านการดำรงชีพ โดยแจกจ่ายสิ่งของจำเป็น ถุงยังชีพและถุงยังชีพพระราชทาน ประกอบอาหารกล่องและผลิตน้ำดื่มสะอาด เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนประชาชน เร่งรระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง ด้วยการติดตั้งเครื่องสูบน้ำและรถปฏิบัติการบรรเทาอุทกภัย พร้อมทั้งระดมกำลังพลและเครื่องจักร เข้าดำเนินการทำความสะอาด เก็บกวาดขยะ ในพื้นที่สำคัญต่าง ๆ เพื่อฟื้นฟูพื้นที่ให้ประชาชนสามารถกลับมาดำเนินชีวิตได้ตามปกติโดยเร็ว