ธนาคารทิสโก้ - สมหวัง เงินสั่งได้ รับรางวัลเครือข่ายส่งเสริมการออมดีเด่น

นายธนาศักดิ์ ฝันเชียร ผู้จัดการเช่าซื้อ ธนาคารทิสโก้ สาขาตรัง และ นางสาวสุภาภรณ์ วรานุชิตกุล ผู้จัดการเขตพื้นที่สมหวัง เงินสั่งได้ โซนภาคตะวันตก เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณ "ระดับเครือข่ายที่มีผลการดำเนินงานดีเด่น ประจำปี 2568” จากกิจกรรม “ฉลาดเก็บ ฉลาดใช้" โดยมี ดร.เบญจรงค์ สุวรรณคีรี ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการคลัง เป็นประธานในพิธี และนางสาวจารุลักษณ์ เรืองสุวรรณ เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ให้การต้อนรับ ณ ห้องกำปั่นทอง ชั้น 21 อาคาร 150 ปี กระทรวงการคลัง ในวันออมแห่งชาติเมื่อ 31 ตุลาคม 2568
นอกจากนี้ ยังได้รางวัล "The Best Agent of NSF 2025" สำหรับการส่งเสริมการออมที่หาสมาชิกใหม่ได้มากกว่า 1,500 คน สะท้อนถึงบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนความรู้ทางการเงินให้แก่คนไทย โดยร่วมมือกับกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางการเงิน และระบบบำนาญสำหรับผู้ที่ยังไม่ได้รับสิทธิสวัสดิการจากรัฐ มุ่งสู่การวางแผนการเงินในยามเกษียณอย่างมั่นคงและยั่งยืน
โจทย์สำคัญของกิจกรรมให้ความรู้ทางการเงินของกลุ่มทิสโก้และบริษัทในเครือคือ “การวัดผลลัพธ์” ดังนั้น ความร่วมมือกับ กอช. จึงทำให้กิจกรรมนี้มีตัวชี้วัดที่ชัดเจน เช่น จำนวนสมาชิกใหม่ที่เปิดบัญชีและการเริ่มออม โดยในปี 2567 - 2568 บริษัทสามารถส่งเสริมประชาชนออมเงินผ่าน กอช.รวม 2,133 บัญชี คิดเป็นยอดเงินออมรวมกว่า 590,582 บาท โดยเฉพาะปี 2568 มีจำนวนการเปิดบัญชีเพิ่มขึ้น 50% จากปีก่อนหน้า สะท้อนถึงความมุ่งมั่นและความสามารถในการสร้างผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมจากการให้ความรู้ทางการเงินและการส่งเสริมการออมอย่างต่อเนื่อง ขณะที่กิจกรรม “ฉลาดเก็บ ฉลาดใช้” ซึ่งดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2557 มีผู้เข้าร่วมแล้วกว่า 214,356 คน และหลังการร่วมมือกับ กอช. ระหว่างปี 2567 - 2568 มีผู้เข้าร่วม 33,191 คน เมื่อรวมทุกกิจกรรมให้ความรู้ทางการเงินตั้งแต่เริ่มดำเนินการจนถึงปัจจุบัน มีผู้ได้รับความรู้รวมกว่า 1.79 ล้านคน ซึ่งถือเป็นเครื่องยืนยันอย่างดี ถึงความมุ่งมั่นของทิสโก้ในพันธกิจที่จะสร้างทักษะทางการเงินที่ดีให้สังคม โดยมีเป้าหมายให้ความรู้ทางการเงินถึงประชาชนอย่างน้อย 2 ล้านราย ภายในปี 2569