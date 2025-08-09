ทิสโก้ จัด “ฉลาดเก็บ ฉลาดใช้ Content Creator” กิจกรรมเสริมความรู้ทางการเงินแก่เยาวชนไทยต่อเนื่อง

กลุ่มทิสโก้ โดย นางสาววิภา เมตตาวิหารี ผู้อำนวยการสายสินเชื่ออเนกประสงค์และการขายตรง, นางสาวลดาวัลย์
ลีลาภรณ์ หัวหน้าธนกิจส่วนบุคคล, นายปริวรรตน์ เมธีทัศนโรจน์ เจ้าหน้าที่ธนกิจส่วนบุคคลอาวุโส และนางสาวศศิกานต์ กลึงเทศ หัวหน้าฝ่ายการตลาดดิจิทัลและพัฒนาลูกค้า ร่วมกับ พ.ต.ท.ดร.ธนันวัฒน์ ธีรพัฒน์ชญากุล อาจารย์คณะตำรวจศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ และ Content Creator ฉายา “มือปราบคอลเซ็นเตอร์” จัดกิจกรรมให้ความรู้ทางการเงินแก่ นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จำนวนกว่า 200 คน ณ ห้องประชุมมงคลอาภา ชั้น 3 อาคารมงคลอาภา โดยได้รับเกียรติจาก ดร.นพดล เดชประเสริฐ ผู้ช่วยคณบดี คณะบริหารธุรกิจ พร้อมด้วยคณาจารย์ให้การต้อนรับ
กลุ่มทิสโก้มีความเชื่อมั่นว่า การปลูกฝังความรู้ทางการเงินตั้งแต่อายุยังน้อย เป็นโอกาสสำคัญในการวางรากฐานที่มั่นคงให้เยาวชนสามารถบริหารจัดการการเงินได้อย่างมั่นใจ พร้อมรับมือกับความท้าทายทั้งในปัจจุบันและอนาคตได้ ภายในกิจกรรมนักศึกษาได้เรียนรู้หลักสูตรการวางแผนทางการเงิน การบริหารจัดการหนี้ และการป้องกันภัยทางการเงิน พร้อมทดลองใช้เครื่องมือ “Freedom by TISCO” ซึ่งเป็นเครื่องมือประเมินพฤติกรรมทางการเงินรูปแบบใหม่ ที่ช่วยให้การวางแผนการเงินเป็นเรื่องง่าย สนุก และเข้าถึงได้สำหรับทุกคน กิจกรรมปิดท้ายด้วยการสร้างสรรค์คอนเทนต์ในหัวข้อ “ฉลาดเก็บ ฉลาดใช้ Content Creator” เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ประยุกต์ใช้ความรู้ทางการเงินกับตนเอง พร้อมถ่ายทอดองค์ความรู้สู่สังคมในวงกว้างผ่าน Social Media ในรูปแบบ Short VDO ที่เข้าถึงง่ายและสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนรุ่นใหม่