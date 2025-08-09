xs
ทิสโก้ จัด “ฉลาดเก็บ ฉลาดใช้ Content Creator” กิจกรรมเสริมความรู้ทางการเงินแก่เยาวชนไทยต่อเนื่อง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:



กลุ่มทิสโก้ โดย นางสาววิภา เมตตาวิหารี ผู้อำนวยการสายสินเชื่ออเนกประสงค์และการขายตรง, นางสาวลดาวัลย์
ลีลาภรณ์ หัวหน้าธนกิจส่วนบุคคล, นายปริวรรตน์ เมธีทัศนโรจน์ เจ้าหน้าที่ธนกิจส่วนบุคคลอาวุโส และนางสาวศศิกานต์ กลึงเทศ หัวหน้าฝ่ายการตลาดดิจิทัลและพัฒนาลูกค้า ร่วมกับ พ.ต.ท.ดร.ธนันวัฒน์ ธีรพัฒน์ชญากุล อาจารย์คณะตำรวจศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ และ Content Creator ฉายา “มือปราบคอลเซ็นเตอร์” จัดกิจกรรมให้ความรู้ทางการเงินแก่ นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จำนวนกว่า 200 คน ณ ห้องประชุมมงคลอาภา ชั้น 3 อาคารมงคลอาภา โดยได้รับเกียรติจาก ดร.นพดล เดชประเสริฐ ผู้ช่วยคณบดี คณะบริหารธุรกิจ พร้อมด้วยคณาจารย์ให้การต้อนรับ

กลุ่มทิสโก้มีความเชื่อมั่นว่า การปลูกฝังความรู้ทางการเงินตั้งแต่อายุยังน้อย เป็นโอกาสสำคัญในการวางรากฐานที่มั่นคงให้เยาวชนสามารถบริหารจัดการการเงินได้อย่างมั่นใจ พร้อมรับมือกับความท้าทายทั้งในปัจจุบันและอนาคตได้ ภายในกิจกรรมนักศึกษาได้เรียนรู้หลักสูตรการวางแผนทางการเงิน การบริหารจัดการหนี้ และการป้องกันภัยทางการเงิน พร้อมทดลองใช้เครื่องมือ “Freedom by TISCO” ซึ่งเป็นเครื่องมือประเมินพฤติกรรมทางการเงินรูปแบบใหม่ ที่ช่วยให้การวางแผนการเงินเป็นเรื่องง่าย สนุก และเข้าถึงได้สำหรับทุกคน กิจกรรมปิดท้ายด้วยการสร้างสรรค์คอนเทนต์ในหัวข้อ “ฉลาดเก็บ ฉลาดใช้ Content Creator” เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ประยุกต์ใช้ความรู้ทางการเงินกับตนเอง พร้อมถ่ายทอดองค์ความรู้สู่สังคมในวงกว้างผ่าน Social Media ในรูปแบบ Short VDO ที่เข้าถึงง่ายและสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนรุ่นใหม่

