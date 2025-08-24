รมช.คลัง เปิดตัว “หวยเกษียณ” หนุนออมเงินผ่านสลากดิจิทัล 50 บาท ลุ้นทุกศุกร์ เริ่ม ธ.ค. 68

สมุทรสงคราม - รมช.คลัง ลงพื้นที่สมุทรสงคราม เปิดตัวโครงการ “ศุกร์ได้ลุ้น สุขได้ออม กับหวยเกษียณ” สลากออมดิจิทัลใบละ 50 บาท ซื้อผ่านแอป กอช. ลุ้นรางวัลล้านทุกสัปดาห์ พร้อมคืนเงินต้นและผลตอบแทนเมื่อครบเกษียณ
เมื่อเวลา 15.30 น.วันนี้( 24 ส.ค.) ดร.เผ่าภูมิ โรจนสกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง พร้อมคณะผู้บริหารกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) นายรนัสถ์ชัย พุ่มเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่เปิดตัวโครงการ “ศุกร์ได้ลุ้น สุขได้ออม กับหวยเกษียณ” หรือ “สลาก กอช.” เพื่อส่งเสริมการออมในรูปแบบใหม่ ผ่านสลากดิจิทัลขูดออนไลน์ หน่วยละ 50 บาท ที่สถานีรถไฟแม่กลอง (ตลาดร่มหุบ) จังหวัดสมุทรสงคราม
โครงการจะเริ่มจำหน่ายอย่างเป็นทางการในเดือนธันวาคม 2568 ผ่านแอปพลิเคชัน กอช. ผู้มีสิทธิ์ซื้อสลากต้องมีสัญชาติไทย อายุ 15 ปีขึ้นไป ซื้อได้ไม่เกิน 3,000 บาทต่อเดือน โดยทุกสัปดาห์ในวันศุกร์ เวลา 17.00 น. จะมีการจับรางวัล ได้แก่ รางวัลที่ 1 มูลค่า 1 ล้านบาท (5 รางวัล), รางวัลที่ 2 มูลค่า 1,000 บาท (10,000 รางวัล) และรางวัลแจ็คพอตที่ทบยอดจากเงินรางวัลที่ไม่ถูกรางวัลในรอบก่อน
เงินที่นำมาซื้อสลาก หากไม่ถูกรางวัลจะไม่สูญหาย แต่จะถูกสะสมไว้เป็นเงินออมในบัญชีกับ กอช. และจะได้รับคืนพร้อมผลตอบแทนเมื่อสมาชิกอายุครบ 60 ปี หากสมาชิกเสียชีวิตก่อนถึงกำหนด เงินสะสมจะตกทอดแก่ทายาทหรือผู้รับผลประโยชน์ที่ระบุไว้
นอกจากนี้ ผู้ที่มีอายุเกิน 60 ปียังสามารถเข้าร่วมโครงการได้ แต่ต้องออมสะสมครบ 5 ปีในแต่ละรอบ เช่น หากเริ่มเมื่ออายุ 63 ปี จะได้รับเงินคืนเมื่ออายุ 68 ปี
หลังจากกิจกรรมที่ตลาดร่มหุบ คณะฯ ยังได้เดินทางไปประชาสัมพันธ์ต่อที่ตลาดน้ำอัมพวา แจกแผ่นพับและพบปะพูดคุยกับประชาชน ซึ่งได้รับความสนใจอย่างคึกคัก
ดร.เผ่าภูมิ ย้ำว่า โครงการนี้ถือเป็นนวัตกรรมทางนโยบายที่ผสานพฤติกรรมการเสี่ยงโชคเข้ากับการสร้างวินัยทางการเงิน ช่วยให้ประชาชนมีหลักประกันในวัยเกษียณ และตอบโจทย์การออมที่ยั่งยืน ครอบคลุมทุกกลุ่มประชากร