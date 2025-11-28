เวียตเจ็ทไทยแลนด์-โบอิ้ง คิกออฟแคมเปญ “Fly Green Charity Run 2025” ปีที่ 3 ปลุกเทรนด์สุขภาพดีวิถีรักษ์โลก พร้อมตอกย้ำพันธกิจ NET ZERO 2050

สายการบินเวียตเจ็ทไทยแลนด์และโบอิ้ง เดินหน้าปลุกกระแสเทรนด์รักษ์โลก พร้อมเปิดแคมเปญวิ่งการกุศล “Fly Green Charity Run 2025” ปีที่ 3 ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เมื่อ 24 พ.ย.ที่ผ่านมา
โดยได้รับเกียรติจากนายปรนนท์ ฐิตะวรรโณ คณะที่ปรึกษาของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธานเปิดงาน ทั้งนี้รายได้สนับสนุนมูลนิธิชัยพัฒนา เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม สนับสนุนสาธารณประโยชน์และการพัฒนาอย่างยั่งยืนพร้อมต่อยอดโครงการปลูกป่าเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในประเทศไทย โดยตั้งเป้าการปลูกต้นไม้จำนวน 100,000 ต้น ภายใน
ปี 2569 นี้
นายวรเนติ หล้าพระบาง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายการบินเวียตเจ็ทไทยแลนด์ กล่าวว่า เวียตเจ็ทไทยแลนด์มุ่งมั่นยกระดับประสบการณ์การเดินทางที่คุ้มค่า พร้อมขับเคลื่อนธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ภายใต้กรอบแนวคิดการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน (ESG) และหลักธรรมาภิบาลที่โปร่งใส เป้าหมายสำคัญของเราคือการมีส่วนร่วมในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้เป็นศูนย์ (Net Zero 2050) เพื่อสร้างอนาคตที่ยั่งยืนให้กับอุตสาหกรรมการบิน ควบคู่ไปกับการกระตุ้นเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวเชิงกีฬา (Sports Tourism) สายการบินฯ จึงเดินหน้าสานต่อกิจกรรมสำคัญประจำปี เปิดตัวแคมเปญ ‘Fly Green Charity Run 2025’ ครั้งที่ 3 งานวิ่งการกุศลที่ไม่เพียงส่งเสริมสุขภาวะทางร่างกายให้แข็งแรงแก่คนไทย แต่ยังมุ่งสร้างความตระหนักและปลูกจิตสำนึกสาธารณะในการร่วมกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม
ภายใต้กรอบการดำเนินงานของ “Fly Green Fund” เวียตเจ็ทไทยแลนด์ยังมุ่งขับเคลื่อนการลดการปล่อยคาร์บอนผ่านการยกระดับฝูงบินสู่เทคโนโลยีอากาศยานรุ่นใหม่ โดยเตรียมนำเครื่องบินโบอิ้ง 737-8 ลำแรกเข้าร่วมฝูงบิน ซึ่งมีสมรรถนะด้านการใช้เชื้อเพลิงอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น สามารถช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ต่อหนึ่งเที่ยวบินได้อย่างมีนัยสำคัญ ตอบโจทย์การเติบโตของธุรกิจการบินควบคู่ไปกับการดูแลสิ่งแวดล้อม การเสริมศักยภาพฝูงบินด้วยเทคโนโลยีรุ่นใหม่ จึงเป็นอีกหนึ่งเสาหลักของ Fly Green Fund ควบคู่ไปกับกิจกรรมด้านการปลูกป่า การจัดการขยะ และโครงการเพื่อลดคาร์บอนในห่วงโซ่คุณค่าอื่น ๆ ขององค์กร
“แคมเปญ “Fly Green Charity Run 2025” ของเวียตเจ็ทไทยแลนด์จัดขึ้นเป็นปีที่ 3 ภายใต้กองทุน “Fly Green Fund” ซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี 2564 เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมขององค์กร โดยปีนี้ สายการบินฯ ผลิตเสื้อวิ่ง เหรียญที่ระลึก ถ้วยรางวัล และอุปกรณ์วิ่งจำนวนกว่า 5,500 ชิ้น จากกระบวนการอัปไซคลิ่ง นำฝาขวดพลาสติกกว่า 110 กิโลกรัม มาแปรรูปเป็นเส้นใย ลดปริมาณขยะและลดการปล่อยคาร์บอนอย่างมีนัยสำคัญ ภายในงานยังงดใช้พลาสติกและโฟมในภาชนะบรรจุอาหารเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม พร้อมจัดเตรียมแก้วกระดาษมากกว่า 10,000 ใบสำหรับจุดบริการน้ำตลอดเส้นทางวิ่งแทนการใช้แก้วพลาสติก”
นอกจากนี้ เพื่อสร้างสีสันบรรยากาศความสนุกสนานระหว่างเส้นทางวิ่งตามสโลแกน “Enjoy Flying” ของเวียตเจ็ทไทยแลนด์ สายการบินยังมอบเซอร์ไพรส์สำหรับนักวิ่ง นำโดยนักแสดงสาว วีเจจ๋า-ณัฐฐาวีรนุช ทองมี พร้อมด้วยกลุ่มนางฟ้านักวิ่งอินฟลูเอนเซอร์สายสปอร์ต มาร่วมวิ่งกระทบไหล่ไปพร้อมกับนักวิ่งในงานกว่า 2,000 คน ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ พร้อมกันนี้ เวียตเจ็ทไทยแลนด์ยังมอบของขวัญพิเศษเฉพาะสำหรับนักวิ่งที่เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในแคมเปญ “Fly Green Charity Run 2025” มูลค่ารวมกว่า 800,000 บาท เพื่อส่งมอบประสบการณ์เดินทางสุดพิเศษและกระตุ้นการท่องเที่ยว นักวิ่งที่สมัครระยะ 10 กิโลเมตร 1,000 ท่านแรก จะได้รับ E-Gift Voucher มูลค่า 500 บาท และผู้สมัครระยะ 5 กิโลเมตร 1,000 ท่านแรก จะได้รับ E-Gift Voucher มูลค่า 300 บาท ผ่านอีเมลที่ลงทะเบียนไว้ สำหรับใช้เป็นส่วนลดตั๋วเครื่องบินทุกเส้นทาง ทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศของเวียตเจ็ทไทยแลนด์ (*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด)
สำหรับผู้ที่สนใจสามารถติดตามข่าวสารกิจกรรมเพิ่มเติมได้ทาง เฟซบุ๊ก Fly Green Run https://www.facebook.com/flygreenrun เพื่อไม่ให้พลาดกิจกรรมดี ๆ ในครั้งหน้า ติดตามข้อมูลข่าวสารพร้อมอัปเดตโปรโมชันสายการบินได้ที่ เฟซบุ๊ก https://www.facebook.com/VietJetThailand TikTok https://www.tiktok.com/@thaivietje หรือเว็บไซต์ https://th.vietjetair.com