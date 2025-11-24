“บอสฝน” ทุ่มสุดตัว คว้า "แอน ทองประสม" พรีเซนเตอร์อกไก่ปั่น GINZY

“บอสฝน” ภานิชา แก้วจันทร์ ผู้บริหาร GINZY แบรนด์อาหารเพื่อสุขภาพ จัดงาน GINZY Fair รวมร้านอาหารเพื่อสุขภาพ (Healthy Food) และ Playground สำหรับออกกำลังกาย พร้อมเปิดตัวพรีเซ็นเตอร์ อกไก่ปั่นแบรนด์ GINZY คว้าตัวแม่สายออกกำลังกาย "แอน ทองประสม“ มาร่วมพูดคุยถึงแนวคิดในการดูแลตัวเองให้ดูดีอยู่เสมอ
ภายในงานเนรมิตพื้นที่ให้เป็นแหล่งรวมความรู้ด้านการดูแลสุขภาพและการฟิตแอนด์เฟิร์มที่สนุกและครบวงจร
อัดแน่นด้วยกิจกรรมและบุคคลที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ที่จะมาแชร์เทคนิคแบบไม่มีกั๊ก ไม่ว่าจะเป็นสายสปอร์ตอย่าง "โย ยศวดี" ก็มาแชร์การดูแลรูปร่าง พร้อมสอนออกกำลังกายแบบ Body weight (ไม่ใช้อุปกรณ์) ให้สนุกตามได้ง่าย ๆ ภายใน30-45 นาที และยังมี "นัท นิสามณี” และ “ณสกาย ชลากร มากผล " ที่มาเผยเคล็ดลับการสร้างหุ่น พร้อมสาธิตท่าออกกำลังกายที่คนทั่วไปมักทำผิด ให้ได้รู้และทำให้ถูกวิธี เพื่อให้การฟิตหุ่นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย
นอกจากนั้นก็ยังมี “จ๋า ณัฐฐาวีรนุช ทองมี” และ “แพนเค้ก เขมนิจ” ที่มาแนะวิธีดูแลหุ่นเป๊ะ และโชว์สูตรสมูทตี้แก้วโปรด พร้อมด้วยหนุ่ม “มิกกี้ นนท์ อัลภาชน์ ณ ป้อมเพชร” นักกีฬานายแบบชื่อดังที่มาถ่ายทอดประสบการณ์การดูแลสุขภาพตัวเองอีกด้วย