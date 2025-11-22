จุฬาฯ Top 20 ของโลก Top 4 ของเอเชีย THE Interdisciplinary Science Rankings 2026

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสร้างความภาคภูมิใจให้สถาบันอุดมศึกษาไทยอีกครั้ง โดยเป็นหนึ่งเดียวมหาวิทยาลัยไทยที่ติดอันดับ Top 20 ของโลก (อันดับที่ 19) อันดับ 4 ของเอเชีย อันดับ 3 ของอาเซียน และอันดับ 1 มหาวิทยาลัยไทย
จากการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย THE Interdisciplinary Science Rankings 2026 ซึ่งประกาศผลเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2568 จากมหาวิทยาลัยทั่วโลกที่ได้รับการจัดอันดับรวมทั้งสิ้น 1,267 แห่ง
THE ISR 2026 เป็นการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกด้านการวิจัยข้ามศาสตร์สาขาในสายวิทยาศาสตร์ (Interdisciplinary Science Research) โดยใช้การพิจารณาจาก 3 เสาหลัก (Three Pillars) ได้แก่ ปัจจัยนำเข้า (Inputs) เช่น เงินทุนสนับสนุนงานวิจัยจากอุตสาหกรรมและภาครัฐ กระบวนการ(Process) เช่น การวัดความสำเร็จของการวิจัย โครงสร้างพื้นฐาน การบริหารและการสร้างแรงจูงใจ และผลผลิต (Outputs) เช่น จำนวนและคุณภาพของผลงานวิจัยสหวิทยาการที่ตีพิมพ์เผยแพร่ รวมถึงคุณค่าและคุณภาพของผลงานวิจัย ชื่อเสียงด้านการวิจัย โดยจุฬาลงกรร์มหาวิทยาลัยได้คะแนนรวม 78.6 คะแนน ซึ่งสะท้อนถึงวิสัยทัศน์และความมุ่งมั่นของมหาวิทยาลัยในการขับเคลื่อนงานวิจัยแบบข้ามศาสตร์สาขาในสายวิทยาศาสตร์ เพื่อตอบโจทย์ความท้าทายระดับโลก
ติดตามผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโดย THE ISR 2026 เพิ่มเติมได้ที่ https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/interdisciplinary-science-rankings