อว.หารือร่วมกับ Times Higher Education พัฒนา “กรอบประเมินระดับชาติ” ผ่านเครื่องมือ National Evaluation Framework และการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อเดินหน้าสู่การพลิกโฉมอุดมฯ ไทยให้มีมาตรฐานและคุณภาพในระดับโลก

กระทรวง อว.หารือร่วมกับ Times Higher Education(THE) พัฒนา “กรอบประเมินระดับชาติ” ผ่านเครื่องมือ National Evaluation Framework (NEF) และการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อเดินหน้าสู่การพลิกโฉมอุดมฯ ไทยให้มีมาตรฐานและคุณภาพในระดับโลก
เมื่อวันที่ 31 ต.ค.2568 ดร.พันธุ์เพิ่มศักดิ์ อารุณี ผู้ช่วยปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(อว.) พร้อมด้วย รศ.ดร.รัฐชาติ มงคลนาวิน ประธานคณะทำงานส่งเสริมและยกระดับสถาบันอุดมศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานในระดับสากลและ รศ.ดร.วิทวัส แจ้งเอี่ยม คณะทำงานฯ ได้ประชุมหารือร่วมกับผู้บริหารของ Times Higher Education (THE) ได้แก่ Phil Baty, Chief Global affairs officer และ Elizabeth Shepherd, Chief Data and Analytics Officer ณ ลอนดอน สหราชอาณาจักร เพื่อหารือแนวทางในการยกระดับสถาบันอุดมศึกษาให้มีมาตรฐานและคุณภาพในระดับโลก
ดร.พันธุ์เพิ่มศักดิ์ เปิดเผยหลังการประชุมว่า มีการหารือร่วมกันในประเด็นสำคัญ ได้แก่ การพัฒนาเครื่องมือ National Evaluation Framework (NEF) เพื่อร่วมกันออกแบบและพัฒนา “กรอบประเมินระดับชาติ” ที่จะเป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับสถาบันอุดมศึกษาไทยในการใช้ข้อมูลเชิงวิเคราะห์ (data analytics) ประเมินศักยภาพและความเชี่ยวชาญของตนเอง ซึ่งจะนำไปสู่การขับเคลื่อนการดำเนินงานโดยสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของไทยและแนวทาง “Reinventing University” ของกระทรวง อว.และภายใต้กรอบ NEF นี้ สถาบันอุดมศึกษาไทยจะได้รับประโยชน์จากการนำข้อมูลของแต่ละสถาบัน มาร่วมวิเคราะห์ภาพรวมและรายสถาบันได้อย่างเป็นระบบ
ผช.ปลัดกระทรวง อว.กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ ได้มีการหารือแนวทางให้มหาวิทยาลัยไทยเข้าถึงชุดข้อมูลของสถาบันอุดมศึกษานานาชาติ(Data Point) ผ่านกระทรวง อว. เพื่อลดภาระการจัดส่งข้อมูลหลายช่องทางและการจัดอันดับ THE’s Impact Ratings สำหรับประเทศไทย ซึ่งเป็นรูปแบบใหม่ในการนำเสนอผลการจัดระดับ (Rating) ใน 4 มิติหลัก ได้แก่ การเรียนการสอน (Teaching) การวิจัย (Research) การบริหารจัดการและธรรมาภิบาล (Stewardship) และการบริการสังคม (Outreach) เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาเห็นตำแหน่งของแต่ละสถาบันในภาพรวมมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ ในช่วงท้ายของการประชุม มีการหารือความร่วมมือในการจัดการมอบรางวัล THE-Thailand Award ซึ่งจะเป็นการมอบรางวัลเฉพาะสถาบันอุดมศึกษาไทยที่มีความโดดเด่นในด้านที่สอดคล้องกับรางวัล THE Awards Asia ที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาหลักเกณฑ์และขั้นตอนร่วมกัน
“การประชุมครั้งนี้ ถือเป็นก้าวสำคัญ ที่สะท้อนถึงเจตนารมณ์ของประเทศไทย ในการยกระดับสถาบันอุดมศึกษาให้มีความสามารถแข่งขันในเวทีนานาชาติ ผ่านการใช้ข้อมูล Data Analytics และการสร้างกรอบประเมินระดับชาติ (NEF) ควบคู่กับการพัฒนาระบบส่งข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ เชื่อมโยงอย่างเป็นระบบและไม่เป็นภาระ ส่งผลให้สถาบันอุดมศึกษาไทยสามารถดำเนินงานทั้งในระดับสถาบัน ระดับประเทศ และระดับโลกได้อย่างมีเป้าหมายและยั่งยืน” ดร.พันธุ์เพิ่มศักดิ์ ระบุ