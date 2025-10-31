xs
อว.หารือร่วมกับ Times Higher Education พัฒนา “กรอบประเมินระดับชาติ” ผ่านเครื่องมือ National Evaluation Framework และการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อเดินหน้าสู่การพลิกโฉมอุดมฯ ไทยให้มีมาตรฐานและคุณภาพในระดับโลก

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



กระทรวง อว.หารือร่วมกับ Times Higher Education(THE) พัฒนา “กรอบประเมินระดับชาติ” ผ่านเครื่องมือ National Evaluation Framework (NEF) และการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อเดินหน้าสู่การพลิกโฉมอุดมฯ ไทยให้มีมาตรฐานและคุณภาพในระดับโลก

เมื่อวันที่ 31 ต.ค.2568 ดร.พันธุ์เพิ่มศักดิ์ อารุณี ผู้ช่วยปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(อว.) พร้อมด้วย รศ.ดร.รัฐชาติ มงคลนาวิน ประธานคณะทำงานส่งเสริมและยกระดับสถาบันอุดมศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานในระดับสากลและ รศ.ดร.วิทวัส แจ้งเอี่ยม คณะทำงานฯ ได้ประชุมหารือร่วมกับผู้บริหารของ Times Higher Education (THE) ได้แก่ Phil Baty, Chief Global affairs officer และ Elizabeth Shepherd, Chief Data and Analytics Officer ณ ลอนดอน สหราชอาณาจักร เพื่อหารือแนวทางในการยกระดับสถาบันอุดมศึกษาให้มีมาตรฐานและคุณภาพในระดับโลก

ดร.พันธุ์เพิ่มศักดิ์ เปิดเผยหลังการประชุมว่า มีการหารือร่วมกันในประเด็นสำคัญ ได้แก่ การพัฒนาเครื่องมือ National Evaluation Framework (NEF) เพื่อร่วมกันออกแบบและพัฒนา “กรอบประเมินระดับชาติ” ที่จะเป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับสถาบันอุดมศึกษาไทยในการใช้ข้อมูลเชิงวิเคราะห์ (data analytics) ประเมินศักยภาพและความเชี่ยวชาญของตนเอง ซึ่งจะนำไปสู่การขับเคลื่อนการดำเนินงานโดยสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของไทยและแนวทาง “Reinventing University” ของกระทรวง อว.และภายใต้กรอบ NEF นี้ สถาบันอุดมศึกษาไทยจะได้รับประโยชน์จากการนำข้อมูลของแต่ละสถาบัน มาร่วมวิเคราะห์ภาพรวมและรายสถาบันได้อย่างเป็นระบบ

ผช.ปลัดกระทรวง อว.กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ ได้มีการหารือแนวทางให้มหาวิทยาลัยไทยเข้าถึงชุดข้อมูลของสถาบันอุดมศึกษานานาชาติ(Data Point) ผ่านกระทรวง อว. เพื่อลดภาระการจัดส่งข้อมูลหลายช่องทางและการจัดอันดับ THE’s Impact Ratings สำหรับประเทศไทย ซึ่งเป็นรูปแบบใหม่ในการนำเสนอผลการจัดระดับ (Rating) ใน 4 มิติหลัก ได้แก่ การเรียนการสอน (Teaching) การวิจัย (Research) การบริหารจัดการและธรรมาภิบาล (Stewardship) และการบริการสังคม (Outreach) เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาเห็นตำแหน่งของแต่ละสถาบันในภาพรวมมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ ในช่วงท้ายของการประชุม มีการหารือความร่วมมือในการจัดการมอบรางวัล THE-Thailand Award ซึ่งจะเป็นการมอบรางวัลเฉพาะสถาบันอุดมศึกษาไทยที่มีความโดดเด่นในด้านที่สอดคล้องกับรางวัล THE Awards Asia ที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาหลักเกณฑ์และขั้นตอนร่วมกัน

“การประชุมครั้งนี้ ถือเป็นก้าวสำคัญ ที่สะท้อนถึงเจตนารมณ์ของประเทศไทย ในการยกระดับสถาบันอุดมศึกษาให้มีความสามารถแข่งขันในเวทีนานาชาติ ผ่านการใช้ข้อมูล Data Analytics และการสร้างกรอบประเมินระดับชาติ (NEF) ควบคู่กับการพัฒนาระบบส่งข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ เชื่อมโยงอย่างเป็นระบบและไม่เป็นภาระ ส่งผลให้สถาบันอุดมศึกษาไทยสามารถดำเนินงานทั้งในระดับสถาบัน ระดับประเทศ และระดับโลกได้อย่างมีเป้าหมายและยั่งยืน” ดร.พันธุ์เพิ่มศักดิ์ ระบุ










