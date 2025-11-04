กระทรวง อว.ประชุม “Thai–UK University President Symposium” เสนอ 3 แนวทางการพัฒนา พร้อมเสนอจัดตั้ง “Thai–UK Higher Education Strategic Leadership / President Forum” กำหนดยุทธศาสตร์ร่วม 2 ประเทศ

กระทรวง อว.ประชุม “Thai–UK University President Symposium” เสนอ 3 แนวทางการพัฒนา 1.การวิจัยและนวัตกรรมร่วมเชิงลึก 2.การพัฒนาแรงงานแห่งอนาคต 3.การพัฒนาภาวะผู้นำและการขับเคลื่อนระบบอุดมฯ พร้อมเสนอจัดตั้ง “Thai–UK Higher Education Strategic Leadership / President Forum” กำหนดยุทธศาสตร์ร่วม 2 ประเทศ
เมื่อวันที่ 3 พ.ย.2568 ดร.พันธุ์เพิ่มศักดิ์ อารุณี ผู้ช่วยปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เข้าร่วมการประชุม “Thai–UK University President Symposium” จัดโดย British Council ร่วมกับ Universities UK International (UUKi) ภายใต้หัวข้อ “Roundtable Discussion on Thai–UK Higher Education Partnerships: Opportunities and Challenges.” เพื่อส่งเสริมและขยายความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษาไทยและสหราชอาณาจักรให้เกิดผลอย่างยั่งยืน ณ กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร
ดร.พันธุ์เพิ่มศักดิ์ ได้กล่าวถึงความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างไทยและสหราชอาณาจักรในด้านอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ และนวัตกรรม ผ่านโครงการสำคัญ เช่น Newton Fund, Transnational Education (TNE), และ Thai–UK World-class University Consortium ที่มีบทบาทในการพัฒนางานวิจัย การเรียนการสอน และการแลกเปลี่ยนนักศึกษาในระดับนานาชาติ โดยเน้นว่า ความร่วมมือดังกล่าวควรมุ่งสู่การเติบโตอย่างยั่งยืนและเป็นประโยชน์ร่วมกันทั้งสองฝ่าย
ทั้งนี้ ดร.พันธุ์เพิ่มศักดิ์ได้เสนอแนวทางการพัฒนาในอนาคต 3 ด้านหลัก ได้แก่ 1. การวิจัยและนวัตกรรมร่วม (Research and Innovation Collaboration) โดยเฉพาะสาขาเทคโนโลยีเชิงลึก เช่น AI, Green Technology และ Climate Action 2. การพัฒนาแรงงานแห่งอนาคต (Future Workforce Development) ผ่านหลักสูตรร่วม (Dual / Joint Degrees), Micro-credentials และการเรียนรู้ข้ามพรมแดน 3. การพัฒนาภาวะผู้นำและการเชื่อมโยงเชิงนโยบาย (Leadership and Policy Alignment) เพื่อขับเคลื่อนระบบอุดมศึกษาที่มีความยืดหยุ่นและยั่งยืน นอกจากนี้ ยังได้เสนอแนวคิดจัดตั้ง “Thai–UK Higher Education Strategic Leadership / President Forum” เพื่อเป็นกลไกระดับสูงในการกำหนดยุทธศาสตร์ร่วมระหว่างสองประเทศ ประกอบด้วย 3 กิจกรรมหลัก ได้แก่ 1) Annual Summit เวทีประชุมผู้นำมหาวิทยาลัยประจำปี 2) Thematic Working Groups ด้านประเด็นเฉพาะ เช่น AI, Climate, Future Skills 3) Membership Network สำหรับสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยไทย–สหราชอาณาจักร
“การขับเคลื่อนความร่วมมือไทย–สหราชอาณาจักรต้องตั้งอยู่บนวิสัยทัศน์ร่วม (Shared Vision) ภาวะผู้นำที่เข้มแข็ง (Strong Leadership) และการมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง (Continuous Engagement) เพื่อสร้างระบบอุดมศึกษาที่มั่นคงและยั่งยืน” ผู้ช่วยปลัดกระทรวง อว.กล่าว
จากนั้น นาง Anjali Sanders, Policy Officer, East Asia & Americas จาก Universities UK International (UUKi) ได้นำเสนอภาพรวมบทบาทของ UUKi ในการเป็นกลไกหลักเชื่อมโยงมหาวิทยาลัยอังกฤษสู่ความร่วมมือระดับนานาชาติ พร้อมชี้แนวนโยบายสำคัญของสหราชอาณาจักร เช่น UK Immigration White Paper ซึ่งกำหนดแนวทางใหม่ของ Graduate Route, การจัดเก็บ International Student Levy, และการขยายโอกาสผ่านโครงการ Global Talent Scheme รวมทั้ง Industrial Strategy 2025 ที่เน้นบทบาทมหาวิทยาลัยในการขับเคลื่อนนวัตกรรมและทักษะยุคใหม่
ทั้งนี้ ในช่วงสุดท้ายของการประชุมเป็นการ Roundtable Discussion จากผู้แทนมหาวิทยาลัยชั้นนำของสหราชอาณาจักร 3 แห่ง ซึ่งได้แลกเปลี่ยนมุมมองต่อโอกาสและความท้าทายของความร่วมมือทางอุดมศึกษากับประเทศไทย โดยเน้นความสำคัญของการสร้าง ความไว้วางใจ ความเท่าเทียม และการร่วมออกแบบโครงการอย่างแท้จริง (Co-creation and Trust-based Partnership) รวมถึงการขยายความร่วมมือด้านการวิจัย การแลกเปลี่ยนนักศึกษา และการพัฒนาผู้นำมหาวิทยาลัยรุ่นใหม่