ร่าง พ.ร.บ.อากาศสะอาด ต้องไม่ถูกแช่แข็ง !! 52 องค์กร นัดแสดงพลังภาคประชาชน 20 พ.ย.นี้

ก้าวสำคัญสู่อากาศสะอาดของคนไทยกำลังสะดุดลงเพราะคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพ.ร.บ.บริหารจัดการเพื่ออากาศสะอาด พ.ศ. (ร่างพ.ร.บ.อากาศสะอาดฯ) เมื่อวุฒิสภากำลัง “เตะถ่วง” ร่างกฎหมายที่ผ่านความเห็นชอบจากสภาผู้แทนราษฎร และวาระ 1 ในวุฒิสภา ซึ่งหากพิจารณาไม่ทันก่อนการยุบสภาในเดือนมกราคม 2569 ร่างพ.ร.บ.อากาศสะอาดฯ จะตกไปทันที และอาจต้องเริ่มนับหนึ่งใหม่อีกครั้ง
เครือข่ายอากาศสะอาด 52 องค์กร ร่วมแสดงพลังภาคประชาชนในงานแถลงข่าว 🗓️วันพฤหัสบดีที่ 20 พฤศจิกายน 2568 ⏰ 10.30 – 11.30 น. ณ ห้อง 501 หอศิลป์กรุงเทพมหานคร (BACC) เพื่อตอบโต้ความพยายามของ กกร. และ ส.ว. สายทุน
ที่เตะถ่วง–ตัดตอน–คว่ำ ร่าง พ.ร.บ.อากาศสะอาดฯ
เครือข่ายอากาศสะอาด ประเทศไทย (Thailand CAN) เผยว่าตลอด 8 ปีที่ผ่านมา ประชาชนตัวเล็ก ๆ ในนามเครือข่ายอากาศสะอาดรวมตัวกันผลักดัน ร่าง พ.ร.บ.อากาศสะอาด เพื่อให้ทุกคนมี “สิทธิในอากาศสะอาด” อย่างแท้จริง
สิ่งที่ประชาชนทำมาตลอดคือยืนหยัดด้วยข้อมูล–หลักฐาน–วิชาการ และร่วมประชุมเป็นร้อยครั้งในชั้นกรรมาธิการ ส.ส.
แม้จะเหนื่อยยาก แต่ร่างกฎหมายก็เดินหน้าจน
✔️ ผ่านวาระ 1
✔️ ผ่านการพิจารณาในชั้น กมธ. ส.ส. 1 ปี 8 เดือน
✔️ ผ่านวาระ 2–3
และกำลังเข้าสู่วุฒิสภาเป็นขั้นตอนสุดท้าย แต่จู่ๆ 3 สถาบันเศรษฐกิจใหญ่ (กกร.) กลับออกมาแถลง “ต่อต้านกฎหมายอากาศสะอาด” อย่างเปิดเผย โดยอ้างว่า “ไม่เคยได้รับฟังความเห็น” ทั้งที่…
• ตัวแทนภาคธุรกิจ ถูกเชิญเข้าร่วมประชุม กมธ. ส.ส. หลายครั้ง
• ส่งหนังสือความเห็นเข้ามา ต่อเนื่องเกือบทุกเดือน
• บางองค์กร ร่วมเป็นที่ปรึกษากมธ. ด้วยซ้ำ
• และเมื่อ 6 ปีก่อน ภาคประชาชนเคยชวน “หอการค้า” มาร่วมผลักดันด้วยกันแต่ถูกปฏิเสธ แถมยังร่างกฎหมายของตัวเอง เพื่อดักทางไว้ก่อน สุดท้ายก็ล้มเอง”
พร้อมกันนั้นในชั้นวุฒิสภา ส.ว. สายทุนบางกลุ่มก็พยายาม
❌ ประชุมแบบเชื่องช้า
❌ ยื้อเวลา ได้ขยายเวลาเป็น 60 วัน“ (ทำให้ไม่ทันกรอบเวลาคาดการณ์ที่อาจยุบสภา)”
❌ พยายามแก้ทุกมาตราเพื่อเพิ่มอำนาจทุนในคณะกรรมการกำกับ
ซึ่งหมายถึง ผู้ก่อมลพิษจะมาควบคุมหน่วยงานรัฐที่ควบคุมเขาเอง นี่คือจุดที่ประชาชนทนไม่ได้อีกต่อไป เพราะสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นไม่ใช่ “การตรวจสอบตามกระบวนการ” แต่คือ ความพยายามจะทำให้กฎหมายหมดเขี้ยวเล็บไร้ผล
และนี่คือเหตุผลที่ 20 พฤศจิกายน 2568 ประชาชนจะลุกขึ้นมา “แถลงข่าวด้วยตัวเอง” เพราะถึงเวลาแล้วที่เสียงของประชาชน
เสียงที่ต่อสู้มา 8 ปี จะไม่ถูกทำให้เงียบอีกต่อไป เราจะรวมพลังกันเพื่อบอกว่า เราเห็นทุกการเตะถ่วง เราเห็นทุกความพยายามตัดตอน เราเห็นทุกการบิดเบือนข้อมูล และเราจะตอบกลับด้วย ข้อมูลจริง หลักวิชาการ และความชอบธรรม ไม่ใช่ด้วยอคติ
ไม่ใช่ด้วยผลประโยชน์ทับซ้อน ไม่ใช่ด้วยอำนาจทุน เพราะนี่คือเรื่องของ “สิทธิในการหายใจ” ของประชาชน 70 ล้านคน
คุณไม่จำเป็นต้องมาร่วมตัวเป็นๆ เพราะห้องมีพื้นที่จำกัด แต่คุณช่วย “ร่วมยืนข้างอากาศสะอาด” ได้ง่ายมาก
👉 ลงชื่อสนับสนุนที่นี่ https://forms.gle/hZovGtwv4Jr4x1d6A
📋รายชื่อ 52 องค์กรที่จะมาร่วมแสดงพลัง💪
1. เครือข่ายอากาศสะอาด ประเทศไทย (Thailand CAN)
2. สมาคมเครือข่ายอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพ (CANHA)
3. สมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ (สรส.)
4. สมาพันธ์สมานฉันท์แรงงานไทย (สสรท.)
5. เครือข่ายเยาวชนเพื่ออากาศสะอาด (Youth for Clean Air Network)
6. สภาองค์กรของผู้บริโภค (Thai Consumers Council)
7. มูลนิธิศูนย์ข้อมูลชุมชน (Community Resource Centre: CRC)
8. มูลนิธิการเรียนรู้และพัฒนาประชาสังคม (Civicnet Foundation)
9. มูลนิธิรักษ์ไม้ใหญ่ (Big Trees Foundation)
10. เครือข่ายพ่อแม่ตื่นรู้สู้ภัยฝุ่น
11. สมาคมนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน (Human Rights Lawyers Association)
12. สถาบันส่งเสริมสุขภาพไทย, มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ
13. Thai Climate Justice for All, สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา
14. เครือข่ายผู้เดือดร้อนจากฝุ่น
15. มูลนิธิโกมลคีมทอง
16. เครือข่ายอากาศสะอาดเพื่อคนขอนแก่น
17. สถาบันนโยบายศึกษา
18. เครือข่ายสหภาพไรเดอร์
19. SOS Earth
20. สมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชน (สสส.)
21. มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม (มอส.)
22. ศูนย์ผู้หญิงเพื่อสันติภาพและความเป็นธรรม
23. สถาบันส่งเสริมภาคประชาสังคม
24. มูลนิธิโลกสีเขียว (Green World Foundation)
25. เครือข่ายประชาชนขจัดการเลือกปฏิบัติ (MovED)
26. มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค (Foundation for Consumers)
27. มูลนิธิคนเห็นคน
28. ไบโอไทย (BIOTHAI)
29. ไทยแพน (Thai-PAN)
30. สมาคมควบคุมปัจจัยเสี่ยงทางสังคมภาคใต้
31. เครือข่ายอากาศสะอาดภาคเหนือตอนล่าง
32. เครือข่ายอากาศสะอาดจังหวัดพิษณุโลก
33. เครือข่ายอากาศสะอาดจังหวัดอุตรดิตถ์
34. เครือข่ายอากาศสะอาดจังหวัดสุโขทัย
35. เครือข่ายอากาศสะอาดจังหวัดเพชรบูรณ์
36. เครือข่ายอากาศสะอาดจังหวัดพิจิตร
37. เครือข่ายอากาศสะอาดจังหวัดกำแพงเพชร
38. เครือข่ายอากาศสะอาดจังหวัดนครสวรรค์
39. เครือข่ายอากาศสะอาดจังหวัดอุทัยธานี
40. สภาลมหายใจจังหวัดตาก
41. มูลนิธิชุมชนไท
42. เครือข่ายทอม ผู้ชายข้ามเพศ นอนไบนารี่ เพื่อความเท่าเทียม (TransEqual)
43. มูลนิธิเครือข่ายพลังสังคม
44. มูลนิธิกระจกเงา (The Mirror Foundation)
45. สภาลมหายใจภาคอีสาน (7จังหวัด)
46. เพจ Doctor กล้วย
47. มูลนิธิพัฒนาประชาสังคม
48. ชมรมสิ่งแวดล้อมสมุทรปราการ
49. สมาคมอุทยานแห่งชาติ
50. คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
51. คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันพัฒนบริหารศาสตร์
52. คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
👉 ลงทะเบียนมาร่วมลงชื่อและรับข่าวสารได้ที่นี่ https://forms.gle/hZovGtwv4Jr4x1d6A