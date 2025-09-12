กทม. สุดปลื้ม เว็บไซต์ Greener Bangkok ได้รับรางวัล Design Excellence Award 2025

กรุงเทพมหานคร สุดปลื้ม เว็บไซต์ Greener Bangkok ได้รับรางวัล Design Excellence Award 2025 (DEmark) ของกระทรวงพาณิชย์ น่าใช้จริง คอนเฟิร์ม
วันนี้ (12 ก.ย.) นายพรพรหม วิกิตเศรษฐ์ ที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และผู้บริหารด้านความยั่งยืนของกรุงเทพมหานคร ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสที่เว็บไซต์ Greener Bangkok ของกรุงเทพมหานคร ได้รับรางวัล Design Excellence Award 2025 (DEmark) จากกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ ซึ่งมีการจัดพิธีมอบรางวัลเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2568 โดยมีผู้รับรางวัลคือ นายปิยวุฒิ สุขทอง และ นายสรญา ปริยวงศ์ ผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท วันดีดี ฮับ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ออกแบบเว็บไซต์ Greener Bangkok
สำหรับการจัดงานในปีนี้ จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “THE LIVABLE CREATION: Design for Life, Sustain for Living” ที่สะท้อนบทบาทของการออกแบบไทยในการยกระดับคุณภาพชีวิต สร้างสังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน พร้อมผลักดันให้งานดีไซน์ไทยตอบโจทย์โลกแห่งความหลากหลายและความท้าทายที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา รวมทั้งมีวัตถุประสงค์เพื่อเชิดชูผู้ประกอบการและนักออกแบบไทยที่มีผลงานโดดเด่นด้านการออกแบบ โดยปีนี้มีผลงานที่ได้รับรางวัลรวม 95 ผลงาน ครอบคลุมสินค้าและบริการหลากหลายประเภท สะท้อนศักยภาพการออกแบบของไทยที่ก้าวสู่มาตรฐานสากล และสร้างความเชื่อมั่นให้ตลาดต่างประเทศผ่านเครื่องหมายรับรอง DEmark
เว็บไซต์ Greener Bangkok คืออะไร
Greener Bangkok คือ เว็บไซต์ศูนย์กลางข้อมูลออนไลน์ที่รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับความยั่งยืนของกรุงเทพมหานคร โดยมีเป้าหมายคือการเป็นคลังข้อมูลที่ครบครันสำหรับประชาชน องค์กร และทุกภาคส่วน ที่ต้องการมีส่วนร่วมในการสร้างเมืองหลวงของเราให้ยั่งยืน น่าอยู่ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ที่สำคัญในเวลานี้ เว็บไซต์ Greener Bangkok เป็นแหล่งข้อมูลที่สะดวกและเป็นประโยชน์สำหรับการเข้าร่วม #โครงการบ้านนี้ไม่เทรวม ทั้งวิธีการแยกขยะอย่างถูกต้อง แนวทางจัดการขยะของ กทม. ตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทาง อีกด้วย
ลองคลิกดูเล่นๆว่าทำไมเว็บไซต์นี้ถึงได้รับรางวัล
https://greener.bangkok.go.th/
สำหรับเว็บไซต์ greenerbangkok.com เป็นโครงการในความร่วมมือระหว่าง กทม. สสส. และคณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมีภาคีร่วมให้ข้อมูลและร่วมพัฒนา คือ chula zero waste, ก้องกรีนกรีน, ลุงซาเล้ง, application green2get, we park, Kmutt, big tree project, environman, วันดีดี และ once in life โดยข้อมูลในเว็บไซต์ จะประกอบด้วยข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม อาทิ การบริหารจัดการขยะและการรีไซเคิล How to ทิ้งขยะแต่ละประเภทให้ถูกวิธี วิธีทิ้งขยะชิ้นใหญ่ คู่มือการทิ้งขยะสำหรับบ้านและคอนโดฯ สถานศึกษา ห้าง ตลาด ข้อมูลเรื่องฝุ่น PM 2.5 คู่มือการดูแลตัวเองจากฝุ่น PM 2.5 คลินิกมลพิษทางอากาศ ซึ่งเป็นบริการตรวจสุขภาพ และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับมลพิษทางอากาศ โดยเฉพาะข้อมูลเรื่อง Climate Change การเพิ่มพื้นที่สีเขียว ข้อมูลด้านความยั่งยืน อีกทั้งยังมีการแนะนำข้อมูลสวนสาธารณะ หรือพื้นที่สีเขียวใน กทม. รวมถึงกิจกรรมที่ทำได้ในพื้นที่ อาทิ นั่งเรือปั่นเป็ด เล่นกีฬาบาสเกตบอล ปั่นจักรยาน
ฟิตเนส สระว่ายน้ำ หรือแบดมินตัน เป็นต้น