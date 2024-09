เกม "Stellar Blade" ถูกบริษัทผลิตภาพยนตร์ยื่นฟ้องฐานละเมิดเครื่องหมายการค้า!

ตามคำร้องเรียนที่ยื่นต่อศาลโดย Stellarblade อ้างว่าบริษัทของพวกเขาดำเนินกิจการมาตั้งแต่ปี 2010 ในฐานะผู้ให้บริการด้านความบันเทิงแบบมัลติมีเดีย รวมถึงการผลิตภาพยนตร์ สารคดี มิวสิควิดีโอ ฯลฯ บริษัทก่อตั้งโดย Griffith Chambers Mehaffey ซึ่งเป็นเจ้าของโดเมน Stellarblade.com มาตั้งแต่ปี 2006 และใช้งานร่วมกับบริษัทมาตั้งแต่ปี 2011รายงานระบุว่าเมื่อเกม "Stellar Blade" เปิดตัวครั้งแรกใช้ชื่อว่า "Project Eve" และต่อมาเปลี่ยนเป็น "Stellar Blade" ในปี 2022 หลังจากนั้น Shift UP ได้จดทะเบียนชื่อ "Stellar Blade" เป็นเครื่องหมายการค้าที่เกี่ยวข้องกับเกมเป็นครั้งแรก ในเดือนมกราคม 2023 ส่วนคุณ Mehaffey จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า Stellarblade ในเดือนมิถุนายน 2023 และส่งจดหมายถึง Shift Up ให้ยุติการใช้ชื่อ "Stellar Blade" ในอีกหนึ่งเดือนต่อมารายงานดังกล่าวยังอ้างว่าในอดีตลูกค้าของพวกเขาสามารถค้นหาข้อมูลของบริษัทได้อย่างง่ายดาย แต่ปัจจุบันเมื่อผู้คนทั่วไปค้นหาคำว่า Stellarblade บนอินเทอร์เน็ต ก็จะพบแต่เกม "Stellar Blade" เท่านั้น นอกจากนี้ตัว "S" ในชื่อเกม "Stellar Blade" ยังมีลักษณะและโทนสีที่คล้ายกับเครื่องหมายการค้าของบริษัท ซึ่งอาจทำให้ผู้อื่นสับสนได้ข้อเรียกร้องของคุณ Mehaffey คือ Shift Up และ Sony จะต้องหยุดใช้ชื่อ "Stellar Blade" และต้องส่งมอบทรัพย์สินทั้งหมดเกี่ยวกับ "Stellar Blade" เพื่อให้ทางบริษัท Stellarblade นำไปทำลาย และขอให้ชดใช้ค่าเสียหายและค่าทนายความ ฯลฯที่มา: ign.com