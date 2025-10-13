ซีอีโอกลุ่มบริษัทบางจาก ย้ำบทบาทผู้นำด้านนวัตกรรมพลังงานสีเขียวแห่งเอเชียบนเวทีนวัตกรรมระดับนานาชาติ 42 Geeks

นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทบางจาก และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กล่าวปาฐกถาพิเศษในงาน Thailand Energy & Innovation Session – 42Geeks Southeast Asia 2025 Tour ร่วมกับ Mr. Markus Ganterer CFO บริษัท Constant Energy และร่วมเสวนาในหัวข้อ “Powering Thailand: The Race to Build a Smarter, Greener Energy Future” โดยมี Mr. Peter Wokwicz ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท Positron Capital Management เป็นผู้ดำเนินรายการ งานนี้จัดขึ้นที่ True Digital Park สำหรับกลุ่มนักเทคโนโลยี นักลงทุน Venture Capital และ Family Office ที่ได้รับเชิญโดยเฉพาะ
เขากล่าวว่า โลกพลังงานยังคงเผชิญความท้าทายครั้งใหญ่จาก Energy Trilemma ที่ต้องสร้างสมดุลระหว่างความมั่นคงด้านพลังงาน ราคาที่เข้าถึงได้ และความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งสะท้อนว่าการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานไม่ใช่เพียงการแทนที่พลังงานเดิม แต่คือการสร้างและเพิ่มเติมพลังงานรูปแบบใหม่เข้ามาเพื่อตอบสนองความต้องการที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ตลอดทศวรรษที่ผ่านมา บางจากฯ ได้พิสูจน์ความสำเร็จด้วยการสร้างการเติบโตมากกว่า 5 เท่า ผ่านการบุกเบิกและขยายธุรกิจที่สำคัญ อาทิ การเป็นรายแรกในประเทศไทยที่นำไบโอดีเซลและแก๊สโซฮอล์ออกสู่เชิงพาณิชย์ การลงทุนในเหมืองลิเทียมเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า การขยายธุรกิจพลังงานหมุนเวียนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และสหรัฐอเมริกา การก่อตั้ง Carbon Markets Club ซึ่งเป็นเครือข่ายภาคเอกชนกลุ่มแรกที่ขับเคลื่อนตลาดคาร์บอนในประเทศไทย รวมถึงการผลักดันนวัตกรรมในกลุ่มบริษัทบางจาก เช่น โครงการ Smart City ที่นำร่องการจัดเก็บพลังงานและการซื้อขายไฟฟ้าแบบ P2P
สำหรับแรงขับเคลื่อนสำคัญ คือสถาบันนวัตกรรมและบ่มเพาะธุรกิจ (Bangchak Initiative and Innovation Center – BiiC) แหล่งบ่มเพาะและสร้างสรรค์เทคโนโลยีพลังงานสะอาดที่สามารถต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์ได้จริง ทำหน้าที่เป็น Green Innovation Hub ของเอเชีย พัฒนานวัตกรรมสีเขียว ทั้งด้านการยกระดับประสิทธิภาพ เช่น การใช้ AI และดิจิทัลในโรงกลั่น โรงไฟฟ้า และสถานีบริการ ไปจนถึงการวิจัย Clean Molecules ที่นำไปสู่การสร้างพลังงานแห่งอนาคตอย่าง SAF, e-Fuels กรีนแอมโมเนีย และฟิวชัน รวมถึง Synthetic Biology
การพัฒนาเหล่านี้ตอกย้ำว่าบางจากฯ ไม่ได้เพียงแค่ปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงของโลกพลังงาน แต่ยังเดินหน้าสร้างการเปลี่ยนแปลงที่จับต้องได้ และพร้อมขยายผลสู่ระดับภูมิภาคและระดับโลก
42Geeks เป็นเครือข่ายระดับนานาชาติที่จัดทริป “Geeks Tours” สำหรับนักลงทุน ผู้ก่อตั้งธุรกิจ และผู้บริหารเทคโนโลยี เพื่อสำรวจระบบนิเวศสตาร์ทอัพและเทคโนโลยี ค้นหาโอกาสใหม่ และสร้างเครือข่ายความร่วมมือ