ม.กรุงเทพ “เปลี่ยนถุงผ้าเก่า สร้างคุณค่าใหม่” ผ่านกิจกรรม Let’s Earth, Let’s Care

เมื่อเร็วๆ นี้ กิจกรรม Let’s Earth, Let’s Care โดยคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ร่วมกับ DoBeDo Student Residence และมูลนิธิซ.โซ่อาสา ภายใต้แนวคิด SDGs – การใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน เพื่อลดการใช้พลาสติกและขยะที่ไม่สามารถรีไซเคิลได้ เปลี่ยนถุงผ้าใบเก่า กลายเป็นผลงานที่เต็มไปด้วยความคิดสร้างสรรค์และคุณค่าทางใจ
โดยมีอาจารย์ภูรัตน์ โอสถานุเคราะห์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ได้มาชื่นชมผลงานจากพลังความคิดของคนรุ่นใหม่ พร้อมร่วมสร้างสรรค์ผลงานศิลปะจากถุงผ้าในผ่านกิจกรรม Creative Mix Media Art ที่เปิดพื้นที่ให้คุณตกแต่ง เติมแต่ง และแสดงตัวตนได้เต็มที่ ไม่ว่าจะเป็นการเพ้นท์ วาดลวดลาย ปัก เย็บ ประดับกระดุม หรือลูกปัด ถุงผ้าเก่าก็สามารถกลับมาสวยงาม สดใส และใช้งานได้อีกครั้ง โดยถุงผ้าที่สร้างสรรค์ด้วยฝีมือของเราทุกใบมอบให้กับมูลนิธิ ซ. โซ่ อาสา
ครูโน้ต ธนาธิป พัวพรพงษ์ ประธานมูลนิธิ ซ. โซ่ อาสา
“ซ.โซ่ อาสา ทำงานอาสาสมัครเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชน เป็นพื้นที่ของการแบ่งปันและเรียนรู้ วันนี้ได้มาร่วมกับทางม.กรุงเทพ อบอุ่นเหมือนเคยในฐานะที่เป็นศิษย์เก่า ดีใจที่มาร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสา เชื่อว่าทุกคนที่เป็นผู้ให้และเด็กๆ ที่ได้รับต่างมีความสุขใจ”
ครูบอส กิตติศักดิ์ บุญพอ โรงเรียนสิงห์สมุทร
“วันนี้ได้มาส่งต่อกำลังใจเล็กๆ ให้เด็กๆ ขอให้เป็นตัวเอง ปลดล็อกศัยกภาพของเราเอง Believe in yourself unlock your potential”
ครูแพง ภัทร์ไพลิน ด่านสุคนธ์ โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)
“กิจกรรมนี้เป็นไอเดียที่ดีได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ และส่งต่อกระเป๋าน่ารักๆ ให้น้องๆ ได้ใส่หนังสือใช้เป็นประโยชน์ต่อด้วย”