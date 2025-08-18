TCP จัดงานใหญ่ ชู 3 แกนหลัก ตามแนวคิด “Sustainable Growth: The Future of Growth” ฝ่าความท้าทายใหม่

กลุ่มธุรกิจ TCP จัดงาน “TCP Sustainability Forum 2025” ปีที่ 4 ภายใต้แนวคิด “Sustainable Growth: The Future of Growth” (การเติบโตที่ยั่งยืน: สู่อนาคตใหม่ของการเติบโต) สะท้อนวิสัยทัศน์เชิงรุกของกลุ่มธุรกิจ TCP ที่ไม่ได้มุ่งเน้นเพียงการเติบโตอย่างรวดเร็ว หากแต่เป็นการ “คิดใหม่” เพื่อการเติบโตที่ “ดีขึ้น” และ “ยั่งยืนจริง” ท่ามกลางโลกที่เต็มไปด้วยความไม่แน่นอน
พร้อมเปิดเวทีแลกเปลี่ยนความรู้จากผู้นำทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ร่วมแลกเปลี่ยนทัศนะและมุมมองเชิงลึกในแนวคิด“การเติบโตที่ยั่งยืน” (Sustainable Growth) ที่สะท้อนการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัย เน้นสมดุลระหว่างผลประกอบการ ความมั่นคงของระบบนิเวศ และการสร้างความเสมอภาคทางสังคม ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งจะนำไปสู่การเติบโตที่สร้างคุณค่าในระยะยาวให้กับทั้งธุรกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมได้อย่างแท้จริง
นายสราวุฒิ อยู่วิทยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจ TCP กล่าวว่า “โลกในวันนี้กำลังบอกเราว่า การเติบโตแบบเดิมไม่ใช่คำตอบอีกต่อไปเพราะการเติบโตอย่างรวดเร็วทางตัวเลขที่ปราศจากความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม อาจทิ้งภาระให้คนรุ่นต่อไปต้องแบกรับ ดังนั้นนี่คือ ช่วงเวลาแห่งการปรับสมดุลและสร้างสรรค์สิ่งใหม่ กลุ่มธุรกิจ TCP จึงเชื่อว่า ‘Sustainable Growth’ (การเติบโตที่ยั่งยืน) ไม่ใช่เพียงเป้าหมาย แต่คือหนทางที่จะพาเราก้าวข้ามวิกฤต คือรากฐานของการเติบโตที่ยั่งยืนแท้จริง"
"ตลอดหลายปีที่ผ่านมาเราได้ลงมือทำจริงในการบูรณาการแนวคิดความยั่งยืนเข้ากับทุกมิติของธุรกิจ ตั้งแต่ห่วงโซ่อุปทาน ไปจนถึงผลิตภัณฑ์ การบริหารจัดการทรัพยากร และการมีส่วนร่วมกับชุมชน เวที TCP Sustainability Forum เกิดขึ้นจากความเชื่อว่า การเปลี่ยนแปลงไม่อาจทำได้เพียงลำพัง เราต้องรวมพลังของภาคธุรกิจ ภาครัฐ และภาคประชาสังคม เพื่อสร้างแนวทางของการเติบโตที่ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง และสามารถส่งต่อโลกที่ดีกว่าให้คนรุ่นถัดไป”
โลกยุคใหม่ที่ไม่หยุดนิ่ง สัญญาณความท้าทายใหม่ของการเติบโต ปัจจุบัน เศรษฐกิจโลกยังคงเติบโตอย่างชะลอตัว โดยกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) คาดว่าปีนี้จะขยายตัวอยู่ที่ 3% เพิ่มขึ้นจากตัวเลขคาดการณ์ในเดือนเม.ย.ที่ 2.8% และคาดการณ์ว่าประเทศไทยจะขยายตัวที่ 2% ขณะเดียวกัน ความไม่แน่นอนยังคงสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากการฟื้นตัวหลังภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ และภูมิทัศน์เศรษฐกิจโลกที่เปลี่ยนไป ตั้งแต่การเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่ำกว่าที่คาดการณ์ วิกฤตโลกร้อนที่ยังไร้ซึ่งทางออก ความเหลื่อมล้ำทางสังคมที่ทวีความรุนแรง ไปจนถึงความกังวลของแรงงานทั่วโลกที่เสี่ยงถูกแทนที่ด้วยปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) ปัจจัยเหล่านี้ทำให้ภาคธุรกิจทุกขนาด เริ่มหันมาตั้งคำถามว่า “เราจะก้าวข้ามความท้าทายเหล่านี้ไปได้อย่างไร” นำไปสู่จุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนผ่านจากการเติบโตรูปแบบเดิม ไปเป็นการเติบโตที่สร้างคุณค่าและความยั่งยืนได้อย่างแท้จริง
๐ ฝ่ามรสุมความท้าทายโลกสู่ความหวังแห่งอนาคต
ด้วยแนวคิดการเติบโตที่ยั่งยืนจากกลุ่มธุรกิจ TCP
จากสถานการณ์ของประเทศไทยและทั่วโลกที่เผชิญกับความท้าทายรอบด้าน กลุ่มธุรกิจ TCP จึงได้ทำการประเมินและทบทวน จัดลำดับความสำคัญของงานใหม่ และหาโอกาสในการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน จนกำหนดแนวคิดหลักของเวทีในปีนี้ภายใต้หัวข้อ “Sustainable Growth: The Future of Growth” พร้อมเดินหน้าขับเคลื่อนตามแนวคิด “การเติบโตที่ยั่งยืน” (Sustainable Growth) ผ่าน 3 แกนหลัก ได้แก่
1. การขยายการเติบโตอย่างหลากหลาย (Growth Diversification) ผ่านการศึกษาและวิเคราะห์แนวโน้มการตลาด และพฤติกรรมผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง
2. การยกระดับประสิทธิภาพและความสามารถในการแข่งขัน (Operational Efficiency & Competitive Excellence) ด้วยการนำเทคโนโลยีขั้นสูงมาเสริมทั้งกระบวนการดำเนินธุรกิจและการขับเคลื่อนด้านความยั่งยืน
3. การสร้างรากฐานเพื่ออนาคต (Future-Ready Foundation) ด้วยการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและฝังแนวคิด ESG (สิ่งแวดล้อม สังคมและธรรมาภิบาล) เพื่อทำให้ความยั่งยืนเป็นแนวคิดหลักในการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ และเป็นรากฐานของการเติบโตในระยะยาว
๐ รวมพลังความคิดจากผู้นำหลากหลายธุรกิจ
ร่วมขับเคลื่อนการเติบโตที่ยั่งยืน
เวทีประชุมด้านความยั่งยืน “TCP Sustainability Forum 2025” ภายใต้แนวคิด “Sustainable Growth: The Future of Growth” ที่ออกแบบให้สะท้อนมุมมองจากหลากหลายระดับ ตั้งแต่ระดับประเทศ องค์กร ไปจนถึงธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ร่วมแสดงวิสัยทัศน์เชิงนโยบาย กลยุทธ์องค์กร ตลอดจนแนวทางปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม ซึ่งจะช่วยขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงของภาคธุรกิจไทยให้เดินหน้าได้อย่างแข็งแกร่งในอนาคต นำเสนอผ่าน 4 ช่วงสำคัญ ได้แก่
1. ปาฐกถาพิเศษและกล่าวเปิดในหัวข้อ “สู่อนาคตร่วมกันอย่างยั่งยืน: ความร่วมมือจีน-ไทยในการขับเคลื่อนธุรกิจสู่ความยั่งยืน” โดย นายเจียง เหว่ย ท่านอัครราชทูตที่ปรึกษาฝ่ายเศรษฐกิจและพาณิชย์ สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย
2. การเติบโตอย่างยั่งยืน: ประเทศไทย อนาคตของการเติบโต และการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจสีเขียวในฐานะกลไกทางเศรษฐกิจ: โอกาสใหม่สำหรับการเติบโตทางธุรกิจ นำโดย นายบรรยง พงษ์พานิช ประธานกรรมการบริหาร กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร และดร.กอบศักดิ์ ภูตระกูล กรรมการรองผู้จัดการใหญ่และเลขานุการ บริษัท ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เปิดเวทีด้วยวิสัยทัศน์ระดับประเทศและเศรษฐกิจโลก รวมถึงชี้แนวทางการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจสีเขียว และบทบาทของ “การเติบโตที่ยั่งยืน” ในการขับเคลื่อนอนาคตเศรษฐกิจไทย
3. การก้าวข้ามธุรกิจแบบเดิม: สู่กลยุทธ์ใหม่เพื่อการเติบโตที่ยั่งยืน นำโดย นายสราวุฒิ อยู่วิทยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจ TCP และ นายธนวัฒน์ สุธรรมพันธุ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้นำจากต่างอุตสาหกรรมร่วมถ่ายทอดมุมมองด้านความยั่งยืน พร้อมเจาะลึกกลยุทธ์ “การก้าวข้ามธุรกิจแบบเดิม” และแนวทางเสริมความยืดหยุ่นและศักยภาพการแข่งขันขององค์กรในยุคใหม่
4. การนำการเติบโตที่ยั่งยืนไปปฏิบัติจริง – การเปลี่ยนแปลงและการสร้างโอกาสสำหรับทุกภาคส่วน โดยเหล่าผู้ประกอบการจากธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญจากหลายภาคส่วน ได้แก่ บริษัท เพนนิน เพนนี พาทิซเซอรี่ จำกัด, บริษัท ไทยนำโพลีแพค จำกัด, บริษัท คอมม่อน ฟู้ด โซลูชั่น จำกัด และองค์การระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ (International Union for Conservation of Nature: IUCN) ร่วมถอดบทเรียนและแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับโอกาสจากการปรับตัวสู่ธุรกิจยั่งยืน เพื่อนำเสนอแนวทางปฏิบัติที่สามารถนำไปใช้ได้จริง พร้อมกรณีศึกษาที่แม้ไม่ใช่ธุรกิจขนาดใหญ่ แต่สามารถบูรณาการแนวคิดความยั่งยืนเข้ากับการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
“TCP Sustainability Forum” นับว่าเป็นเวทีความยั่งยืนที่นำแนวคิดสู่กลไกปฏิบัติจริงมาสู่ห่วงโซ่ธุรกิจ และส่งเสริมความร่วมมือของพันธมิตรในกลุ่มอุตสาหกรรมและเครื่องดื่ม เพื่อร่วมรับมือกับความท้าทายจากการเปลี่ยนแปลงของโลกรอบด้าน นอกจากนี้ ภายในงานยังเป็นปีแรกที่มอบรางวัล TCP Outstanding Sustainability Supplier Award จำนวน 6 รางวัล แก่คู่ค้าที่มีผลงานดีเด่น และมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนด้านความยั่งยืนอย่างโดดเด่น ตอกย้ำความมุ่งมั่นของกลุ่มธุรกิจ TCP ในการขับเคลื่อนธุรกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมให้เติบโตร่วมกันอย่างสมดุลและยั่งยืน ภายใต้เป้าหมาย “ปลุกพลัง เพื่อวันที่ดีกว่า”