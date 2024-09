สถาบันระดับโลก ‘MIT Sloan School’ เตรียมเปิดสำนักงาน แห่งที่ 2 ที่ประเทศไทย

เมื่อวันที่ 3 ก.ย. เฟซบุ๊ก “กอบศักดิ์ ภูตระกูล“ หรือกรรมการรองผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) อดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้โพสต์ระบุข้อความว่า “เป็นเรื่องที่น่าดีใจอย่างยิ่งสำหรับประเทศไทย MIT ผ่าน MIT Sloan School ตัดสินใจที่จะเปิด Regional Office สำหรับภูมิภาคอาเซียน ที่ประเทศไทย โดยจะเปิดดำเนินการในช่วงปลายเดือนตุลาคมนี้ออฟฟิศแห่งนี้จะเป็นแห่งที่สองของโลก ที่ทาง MIT ตั้งขึ้น หลังจากได้ตั้งที่ประเทศชิลี สำหรับภูมิภาคลาตินอเมริกา เมื่อปี 2556 จะเป็นออฟฟิศที่ไม่ใหญ่นัก แต่จะทำหน้าที่ที่ยิ่งใหญ่ บริหารจัดการ งานวิจัย งานให้ความรู้ และการทำงานต่างๆ ของ MIT ในอาเซียนซึ่งหมายความว่า ในอนาคต เราจะมีอาจารย์และนักเรียนจาก MIT มาแลกเปลี่ยนความรู้ มาสอน มาทำโครงการ ทำวิจัย ทำ R&D สร้างนวัตกรรมใหม่ๆ กับนักวิจัยไทย บริษัทไทย มหาวิทยาลัยไทย หน่วยงานภาครัฐไทย และในภูมิภาคอย่างต่อเนื่อง ทั้งหมด จะช่วยให้ไทยและอาเซียน ตอบโจทย์สำคัญ ทำให้เราสามารถก้าวขึ้นไปบน Technological Ladder หรือบันไดของเทคโนโลยีได้เร็วขึ้นเริ่มต้นในช่วงปลายเดือนตุลาคม จะเปิดตัวโดยจัด สัมมนานานาชาติเรื่อง “Beyond Years : the Future of Longevity” ที่ช่วยให้เราเข้าใจเทคโนโลยีใหม่ที่ทำให้เราดูแลตนเอง มีชีวิตยืนยาว และนัยยะของชีวิตที่ยาวนานมากขึ้นต่อสิ่งต่างๆหลังจากนั้น จะมีงานต่างๆ ที่น่าสนใจ เทคโนโลยีใหม่ๆ ที่น่าสนใจเกี่ยวกับ Climate Changes, AI, การทำธุรกิจในอนาคต และ Future of Work ตามมาอย่างต่อเนื่อง น่ายินดีอย่างยิ่งครับ"