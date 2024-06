BPB ทำแล้ว! รีไซเคิล 100% เปลี่ยน ‘ป้ายโฆษณาใช้แล้ว’ สู่ ‘กระถางต้นไม้’

จากเป้าหมายด้านความยั่งยืน ของผู้จัดจำหน่ายกระดาษเพื่องานพิมพ์และบรรจุภัณฑ์อย่าง BPB ได้ต่อยอดแนวความคิดด้านตัวเลือกกระดาษที่ตอบโจทย์ผู้ใช้และสังคม ให้รักษ์โลกยิ่งกว่า ในนิยามของ ‘I’m Greener Choices For Paper’ ด้วยการนำเสนอนวัตกรรมสินค้ากระดาษทางเลือกใหม่ ที่สามารถลดขยะ ให้กับวงการสื่อสิ่งพิมพ์ได้แบบรอบด้านทั้งนี้ จากการคำนึงถึงวัฏจักรสุดท้ายของวัสดุสิ่งพิมพ์ที่จัดจำหน่าย หรือ product’s end-of-life ทำให้ทาง BPB จับมือร่วมกับ JCDecaux Thailand (เจซีเดอโก ประเทศไทย) บริษัทผู้นำด้านสื่อนอกบ้านระดับโลก และ Yupo Corporation (ยูโป้ คอร์ปอเรชั่น) ผู้นำด้านกระดาษสังเคราะห์จากญี่ปุ่น สู่โปรเจคต์ใหม่อย่างด้วยแนวคิดสนับสนุนผู้บริโภคและสังคมไทย สู่สังคมสีเขียวที่ยั่งยืนโปรเจคต์นี้ริเริ่มจากการเก็บป้ายโฆษณาหรือสื่อโฆษณานอกบ้าน (out of home media) ที่ใช้งานแล้ว โดยป้ายดังกล่าวผลิตจากวัสดุกระดาษสังเคราะห์ Yupo (ยูโป้) ที่สามารถรีไซเคิลได้ 100 เปอร์เซ็นต์ (Fully Recycling) รีไซเคิลสู่กระถางต้นไม้ ที่มีคุณสมบัติเฉพาะตัว โดยสามารถให้น้ำตัวเองได้ (self-watering plan pot) ซึ่งกระถางข้างต้นนั้น มี 2 ขนาดให้ผู้บริโภคเลือกใช้ คือ ขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ทั้งยังถูกออกแบบมาพร้อมกับฟังก์ชั่นพิเศษเหมาะกับไลฟ์สไตล์คนเมือง นั่นคือการนำกระถางขนาดเล็ก มาซ้อนใต้กระถางขนาดใหญ่ โดยกระถางใบเล็กจะเปลี่ยนหน้าที่เป็นถังสำรองน้ำให้กับกระถางใบใหญ่ที่อยู่ด้านบน ทำให้การเติมน้ำเพียงครึ่งลิตร จะสามารถให้น้ำกับต้นไม้ด้านบนได้นานถึงสิบวัน ตอบโจทย์ผู้บริโภคที่รักในการปลูกต้นไม้อย่างแน่นอน และที่สำคัญ ‘ป้ายโฆษณาใช้แล้ว’ จะไม่ถูกทิ้งให้เป็นขยะล้นโลกอีกต่อไปเปิดเผยว่า “บางกอก เปเปอร์ บิสสิเนส (BPB) เป็นผู้เชี่ยวชาญในธุรกิจวัสดุกระดาษเพื่องานพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ มีเส้นทางอันยาวนานในวงการ โดยอยู่ในอุตสาหกรรมกระดาษเพื่อการพิมพ์ของไทยมากว่า 70 ปี ซึ่งบริษัทมีการเตรียมความพร้อมในด้านต่าง ๆ เพื่อพัฒนาและผลักดันสินค้าวัสดุกระดาษที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเข้าสู่ตลาดไทยให้มากขึ้น และพร้อมที่จะร่วมผลักดันอุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ให้เติบโต โดยเฉพาะเรื่องของปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากวัสดุงานพิมพ์ ทำให้ BPB’s EPR Project เป็นหนึ่งในการขับเคลื่อนเป้าหมายด้านการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมของทางบริษัทได้อย่างตรงจุด นอกจากนี้ การวางรากฐานเรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ยังเป็นการสนับสนุนเรื่องการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่มาจากวัสดุกระดาษที่ยั่งยืนได้อีกด้วย เพื่อเป็นการขับเคลื่อนสังคมไทยให้ตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรโลกมากยิ่งขึ้น”จากความร่วมมือของทาง JCDecaux Thailand (เจซีเดอโก ประเทศไทย) โดย นายปุณณวิช เชิงสะอาด H&S, ESG Manager กล่าวว่า “อุตสาหกรรมโฆษณาสื่อนอกบ้านยังคงเดินหน้าต่อเนื่อง เพื่อให้ตอบโจทย์พฤติกรรมการใช้ชีวิตของคนไทยอย่างครอบคลุม JCDecaux Thailand (เจซีเดอโก ประเทศไทย) พร้อมเป็นผู้ผลักดันด้านความรับผิดชอบต่อวัฎจักรสินค้าอย่างยั่งยืน (Responsibility for end-of-life of products) เพื่อลดปัญหาการเกิดขยะจากสื่อสิ่งพิมพ์ให้ได้มากที่สุด ทางบริษัทจึงมีนโยบายในการใช้วัสดุสิ่งพิมพ์ที่สามารถรีไซเคิลได้เพื่อทางเลือกที่ดีกว่าสู่วงการสื่อนอกบ้านของไทย พร้อมขับเคลื่อนธุรกิจไปพร้อมกับการตอบแทนชุมชน ใส่ใจสิ่งแวดล้อม และสร้างสรรค์สังคมไทยที่ยั่งยืนไปพร้อมกัน”BPB’s EPR Project คือหนึ่งในการขับเคลื่อนเป้าหมายร่วมกัน โดยเกิดจากความร่วมมือระหว่าง บริษัท บางกอก เปเปอร์ บิสสิเนส จำกัด (BPB) และ JCDecaux Thailand (เจซีเดอโก ประเทศไทย) ในการเลือกใช้วัสดุ Yupo (ยูโป้) ในงานพิมพ์ป้ายโฆษณา เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในผู้ช่วยขับเคลื่อน ‘การลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม’ โดยมุ่งเน้นและคำนึงถึง วัฏจักรสุดท้ายของวัสดุสิ่งพิมพ์ที่จัดจำหน่าย ด้วยการรณรงค์เรื่องการใช้วัสดุเพื่องานพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ทางเลือกที่สามารถรีไซเคิลได้ 100 เปอร์เซ็นต์ โดยทั้งหมดนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของการนำเสนอโซลูชั่นให้กับธุรกิจสิ่งพิมพ์ทางเลือกใหม่ ที่สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาความยั่งยืนของสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals: SDGs) เพื่อส่งต่อวัสดุกระดาษทางเลือกใหม่สู่สังคมไทย