เปิดแล้ว! ต้นคริสต์มาสรักษ์โลก “Sustainable Living X’mas Tree 2023” ที่สยามดิสคัฟเวอรี่

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC กล่าวว่า GC กับสยามพิวรรธน์ ในฐานะ Sustainability Partner ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 แล้ว ต่อยอดจากแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) โดยนำพลาสติกมาใช้ประโยชน์สร้างสรรค์ต้นคริสต์มาสที่อัพไซเคิลจากพลาสติก HDPE รวมทั้งหมด 2,115 กิโลกรัม ภายหลังจากจบงาน GC YOUเทิร์น จะนำกลับเข้าสู่กระบวนการจัดการอย่างถูกวิธี รีไซเคิลและอัพไซเคิลเทิร์นชีวิตให้พลาสติกใช้แล้วกลับมาสร้างประโยชน์เป็นบรรจุภัณฑ์และสินค้าต่างๆ อีกมากมาย นอกจากเป็นการลดพลาสติกใช้แล้วไปสู่หลุมฝังกลบแล้ว ยังเป็นการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 2,181 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า เทียบเท่ากับต้นไม้ใหญ่ จำนวน 229 ต้นภายในงานจะได้พบกับโซลูชั่น Plastic Funtastic เทิร์นชีวิตให้ฝาขวดพลาสติกใช้แล้ว กลายเป็นพวงกุญแจ DIY , UPTOYOU Pop Up Store แฟชั่นอัพไซเคิลจากพลาสติกใช้แล้ว คอลเลกชันใหม่ล่าสุดที่ร่วมออกแบบโดยดีไซเนอร์แถวหน้าของไทย อาทิ Greyhound iCONiC TikkyWow Mamuang Pomme Chan พร้อมให้สายแฟชั่นรักษ์โลกได้เป็นเจ้าของ และยังมีจุดตั้ง GC YOUเทิร์น เข้ามาช่วยจัดการพลาสติกใช้แล้วอีกด้วย“กิจกรรมในงานนี้จะสร้างปรากฏการณ์รักษ์โลก เพื่อส่งต่อโลกที่ยั่งยืนให้กับคนรุ่นต่อไป ด้วยการเปลี่ยนขยะให้เป็นโยชน์โดยเริ่มต้นจากตัวเรา เริ่มจากคิดก่อนใช้ แยกทิ้งให้ถูกที่ เพื่อให้พลาสติกใช้แล้วสามารถกลับเข้าสู่ระบบและกลับมาสร้างประโยชน์ เทิร์นพลาสติกใช้แล้วกลับมาสร้างคุณค่า”ประธานบริหารสายงานปฏิบัติการ บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด กล่าวว่า สยามพิวรรธน์ให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงความยั่งยืน โดยเฉพาะด้านสิ่งแวดล้อมมาอย่างต่อเนื่องและปีนี้ได้ร่วมกับทาง GC สร้างสรรค์ต้นคริสต์มาสรักษ์โลก “Sustainable Living X’mas Tree 2023” ซึ่งเป็นต้นคริสต์มาสจากที่มาจากอัพไซเคิลจากพลาสติก HDPE ซึ่งปีนี้ยังมีความพิเศษเพิ่มมากขึ้น คือ การคอลลาบอเรชั่นกับ BELLYGOM หมีสีชมพูสุดฮอตจากเกาหลีใต้ หมีที่ชอบสร้างความสนุกกับการทำเซอร์ไพรส์และทำให้ผู้คนมีความสุข มาร่วมเฉลิมฉลองกลางสยามดิสคัฟเวอรี่ ได้จำลองบรรยากาศหมู่บ้าน Belly Villa (เบลลี่ วิลล่า) โดยนำพลาสติกประเภท HDPE ในรูปแบบบรรจุภัณฑ์ชนิดต่างๆ มาประกอบเป็นหมู่บ้านให้หมียักษ์ ผสมผสานกลิ่นอายความเป็นไทยด้วยรถตุ๊กๆ มุ่งหวังที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้ประชาชนและคนรุ่นใหม่เห็นประโยชน์ของการคัดแยกพลาสติกใช้แล้ว และหมุนเวียนนำกลับมาสร้างประโยชน์ให้พลาสติกเทิร์นเมืองตั้งแต่วันนี้-14 มกราคม 2567 ชวนมาเติมความสุข ความสดใส น่ารักกับ BELLYGOM หมีสีชมพูตัวยักษ์และต้นคริสต์มาสยักษ์ อีกหมุดหมายที่ทุกคนต้องมาเช็คอิน ในความชิคและซิกเนเจอร์ที่ไม่เหมือนใคร ในเทศกาลคริสต์มาส และเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ณ สยามดิสคัฟเวอรี่✅ Plastic Funtastic x BELLYGOM เทิร์นชีวิตให้ฝาขวดพลาสติกใช้แล้วเป็นพวงกุญแจ Bellygom Special Edition เพียง 100 ชิ้นต่อวัน เท่านััน✅ UPTOYOU Pop Up Store แฟชั่นอัพไซเคิลจากพลาสติกใช้แล้ว คอลเลกชันใหม่ล่าสุด ลดทันที 30%✅ BELLYGOM pop up พบกับสินค้าสุดคิ้วท์บินตรงมาจากเกาหลีใต้มาให้ทุกคนช้อปเป็นของขวัญ✅ ตลอดเดือนธันวาคม พบกับคอนเสิร์ตจาก ปาล์มมี่, วี ไวโอเลต, PROXIE, PERSES, TIGGER, CLUB AFTER CLASS, BONNADOL, 4EVE, PRETZELLE, โบกี้ไลอ้อน