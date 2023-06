งานดี งานปัง งานนี้ฟรี! ที่เหล่าครีเอเตอร์และอินฟลูเอนเซอร์ห้ามพลาด

กลับมาอีกครั้ง! หลังจากประสบความสำเร็จและมีกระแสเรียกร้องหลังจบงาน CP ALL Creator & Influencer Trend 2023 ไปเมื่อต้นปีที่ผ่านมา ซีพี ออลล์ จึงเตรียมจัดงานอีกครั้งในธีมสุดล้ำ “The age of short VDO” เมื่อสมาธิคนเปลี่ยนไป คอนเทนต์ครีเอเตอร์ยุคใหม่ต้องทำวิดีโอสั้น พร้อมยกทัพสุดยอด Speaker ที่จะมาอัปเดตเทรนด์การทำวีดีโอสั้นแบบจัดเต็ม ที่เหล่าCreator และ Influencer ไม่ควรพลาด เพราะยิ่งปรับตัวเร็วเท่าไหร่ คอนเทนต์ก็จะปังเร็วขึ้นเท่านั้น ในวันเสาร์ที่ 8 กรกฎาคม 2566 เวลา 13.00-17.00 น. ณ อาคาร เดอะ ธารา ถ.แจ้งวัฒนะ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นภายในงานจะได้พบกับการอัปเดตเทรนด์ของการทำคอนเทนต์วิดีโอสั้นโดยเฉพาะ แบบจัดเต็มในทุกแพลตฟอร์ม!! แบ่งเป็นพบกับ แอ๊ม ศรัณย์ แบ่งกุศลจิต จากช่อง TikTok การตลาดการเตลิด ที่จะมาเล่าและอัปเดตเทรนด์การทำวิดีโอสั้นแบบเจาะลึกว่าทำไมปัจจุบันเราต้องทำวิดีโอสั้น พร้อมเทคนิคสุดปังของการทำวิดีโอสั้นให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงเข้าใจการทำวิดีโอสั้นในแต่ละแพลตฟอร์มพบกับเนื้อหาความน่าสนใจ ความแตกต่าง พร้อมเทคนิคในการทำวิดีโอสั้นในแต่ละแพลตฟอร์ม เพื่อนำมาปรับใช้ในการทำคอนเทนต์ให้เหมาะสมกับแพลตฟอร์มนั้นๆ มากที่สุด โดย กิ๊ก อารยา เจ้าของเพจดังวันนี้กินไรดีวะ, ตูน ฉัตรวรุณ โค้ชสอนปั้นธุรกิจบนอินสตาแกรม และคุณฝู ธนยศ จากช่อง New World Finance ช่องโลกการเงินยุคใหม่พบกับ 3 ครีเอเตอร์จากแพลตฟอร์ม TikTok ที่เริ่มจากการทำคอนเทนต์ จนสามารถต่อยอดเพื่อสร้างยอดขายและสร้างรายได้ได้อย่างต่อเนื่อง โดย หยก ปาฏิหาริย์ จากช่องเชฟกระทะยักษ์, ไอซ์ ณัฏฐกานต์ จากช่องโกดังพิศวง และ บังลัน รุสลัน จากช่อง บังลัน ไก่ทอดหาดใหญ่ ที่ขายสินค้าบน TikTok จนสามารถผลักดันสินค้าเข้าขายใน 7-Eleven ได้ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่ https://bit.ly/CPALLCreator2nd ตั้งแต่วันนี้ - 30 มิถุนายน 2566 ภายในเวลา 16.00 น. และจะมีการคัดเลือกผู้ที่ได้เข้าร่วมงานอีกครั้ง โดยประกาศรายชื่อผู้ที่ได้เข้าร่วมงานในวันที่ 8 กรกฎาคม 2566 เวลา 12.00 น.ผ่านช่องทาง Facebook CPALL (