เอสซีจี คว้ารางวัล BIMobject Thailand Award 2023 สาขา Top Downloaded Brand ย้ำภาพผู้นำวัสดุก่อสร้าง

เมื่อเร็วๆ นี้รางวัล BIMobject Thailand Award สาขา Top Downloaded Brand เป็นรางวัลที่มอบให้กับผู้ผลิตสินค้าที่ได้นำข้อมูลผลิตภัณฑ์ในรูปแบบไฟล์ดิจิทัล มาจัดแสดงในแพลตฟอร์ม BIMobject Thailand และได้รับความนิยมในการดาวน์โหลดจากผู้ใช้งานในแพลตฟอร์ม สูงสุดใน 1 ปีที่ผ่านมา โดยปัจจุบัน เอสซีจีมีการนำสินค้าขึ้นจัดแสดงในแพลตฟอร์ม BIMobject Thailand ครอบคลุมกลุ่มสินค้าหลังคา ฝ้า ผนัง พื้น ฉนวนกันความร้อนและเสียง และท่อพีวีซี โดยมีข้อมูลในรูปแบบดิจิทัลที่หลากหลาย ให้สามารถเลือกใช้งานได้ตามความเหมาะสม ทั้งไฟล์ Revit ไฟล์ Sketchup หรือแคตตาล็อคข้อมูลสินค้า นอกจากนี้ยังได้พัฒนาไฟล์ในรูปแบบ Collection สำหรับสินค้าวัสดุตกแต่ง เอสซีจี และโซลูชันฟาซาดภายใต้แบรนด์ DECAAR by SCG เพื่อให้ผู้ออกแบบได้รับแรงบันดาลใจในการออกแบบงาน โดยสามารถดาวน์โหลดไฟล์สินค้า เอสซีจี จากแพลตฟอร์ม BIMobject Thailand ได้ที่ https://www.bimobject.com/th/scg?location=thนอกจากนี้ ในงานสถาปนิกสยาม ’66 เอสซีจีได้ให้การต้อนรับพันธมิตรจากสมาคมสถาปนิกนครหลวง ภูมิภาค สมาคมสถาปนิกเวียดนาม ลาว และสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน ทั่วประเทศ มากกว่า 500 คน เยี่ยมชมบูธเอสซีจี สัมผัสนวัตกรรมสินค้าและโซลูชันสำหรับการใช้ชีวิตยุคใหม่เพื่อบ้านสวยมีดีไซน์และอยู่สบาย ภายใต้แบรนด์ SCG และ DECAAR by SCG แบรนด์ผู้ให้บริการด้านโซลูชันฟาซาด โดยไฮไลท์สำคัญภายในบูธเอสซีจี ประกอบด้วย กลุ่ม Smart Design Materials อาทิ หลังคาเซรามิก เอสซีจี รุ่น EXCELLA Digital Printing ,วัสดุอะคูสติก เอสซีจี รุ่น Cylence Zandera Digital Print นวัตกรรมการพิมพ์ลายด้วยเทคโนโลยีระบบดิจิทัล ตอบโจทย์นิยามความหรูหรามีสไตล์แตกต่าง, ผนังตกแต่ง เอสซีจี รุ่น Modeena Curve เสริมความโค้งมน เพิ่มมิติโดดเด่นให้ผนังบ้าน, DECAAR by SCG โซลูชันฟาซาด ใน 4 รูปแบบดีไซน์ตามเทรนด์การออกแบบยุคใหม่ กลุ่ม Smart Comfort เพื่อบ้านอยู่สบาย ไร้เสียงรบกวน ด้วยหลังคาเมทัลรูฟ เอสซีจี ที่มาพร้อม NoiseTECH นวัตกรรมเคลือบสีรายแรก ลดเสียงฝนกระทบได้ดีกว่า 18%*, Acoustic Pod ห้องเก็บเสียงส่วนตัวแบบสำเร็จรูป ตอบรับวิถีการใช้ชีวิตยุค New Normal และระบบผนังกันเสียง Smart Wall PrivazyG98 กันเสียงระดับโรงแรม 5 ดาว (56 STC) ผนังแข็งแรงระดับ Severe Duty และกลุ่ม Smart Living อาทิ SCG Solar Roof Solutions ช่วยประหยัดไฟได้ทั้งกลางวันและกลางคืน, SCG Active AIR Quality เครื่องเติมอากาศดีเพิ่มออกซิเจนเข้าบ้าน กรองกำจัดฝุ่น PM2.5 และเชื้อโรคได้ถึง 99% เพื่อคุณภาพชีวิตและการอยู่อาศัยของผู้บริโภคที่ดียิ่งขึ้นอีกทั้งยังมีการจัดกิจกรรม Architect Talk ในหัวข้อเรื่อง Acoustic Wall Design in Five Star Hotel และ FAÇADE TELLING โดย DECAAR by SCG เพื่อเป็นการสร้างแรงบันดาลใจในการออกแบบงานและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับกลุ่มสถาปนิก นักออกแบบ ซึ่งก็ได้รับความสนใจอย่างมากจากสถาปนิก นักออกแบบ ได้มาร่วมแชร์และพูดคุยประสบการณ์กัน