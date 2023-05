Golden Pin Design Award แบ่งปันแนวคิดการออกแบบ - ประสบการณ์จากวิชาชีพ

จบไปแล้วกับงาน Design Perspectives x Golden Pin Salon Bangkok 2023 โดย Golden Pin Design Award ดำเนินการโดยสถาบันวิจัยการออกแบบไต้หวัน (Taiwan Design Research Institute) ได้ร่วมกับสมาคมเพื่อการพัฒนาศิลปะและหัตถศิลป์จัดงาน Design Perspectives x Golden Pin Salon Bangkok 2023 ณ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) อาคารไปรษณีย์กลางบางรัก กรุงเทพมหานครฯงาน Design Perspectives x Golden Pin Salon Bangkok 2023 ที่ผ่านมา ได้เชิญชวนเหล่านักออกแบบมาร่วมฟังแนวคิดการออกแบบภายใต้หัวข้อ “The Power of Design: How to Practice Sustainability through Design” จากผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบสาขาต่างๆ ทั้งชาวไต้หวันและชาวไทยที่ชนะการประกวด Golden Pin Design Award ได้แก่ หม่อมหลวงวรุตม์ วรวรรณ (สถาปนิกหลักและผู้ก่อตั้ง Vin Varavarn Architects) ที่ได้รับรางวัล Best Design Award จากงาน Golden Pin Design Award ประจำปี 2564 หยิบยกผลงาน PANNAR ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรพอเพียง มาบรรยายภายในงาน พร้อมกับนักออกแบบชาวไต้หวันอีก 2 ท่าน ได้แก่ Ocean Ou (ผู้ก่อตั้ง Duolog Design LLC) ซึ่งนำผลงาน Hibāng ที่ใช้แนวคิดการออกแบบแบบ circular design อันได้รับรางวัลการออกแบบยอดเยี่ยมแห่งปีจากงาน Golden Pin Design Award ปี 2022 มาบรรยาย และ NK Kuo (ผู้ก่อตั้ง Forest-Wood Archi-Tect. & Director of Timber Tectonic of Curvink Architects) ซึ่งเป็นอาจารย์ประจำภาควิชาสถาปัตยกรรมของ TKU และเป็นอาจารย์สอนที่ Design+Build Forest Architecture Studio โดยใช้ไม้ป่าเป็นวัสดุก่อสร้างหลักงานนี้ยังจับมือร่วมกับ Ideathon และเชิญคุณสนิทัศน์ ประดิษฐ์ทัศนีย์ ผู้ก่อตั้ง Sanitas Studio สตูดิโอภูมิสถาปัตยกรรม และผู้สร้างสรรค์งานศิลปะร่วมสมัย ที่ได้รับรางวัลมามากมายไม่ว่าจะเป็นรางวัลทางสถาปัตยกรรมและศิลปะ มาร่วมบรรยายเป็นแรงบันดาลใจด้วยแนวคิดการออกแบบผลงานสร้างสรรค์ที่จะนำเราไปสู่จินตนาการถึงอนาคตปี 2040ทั้งนี้งาน Golden Pin Salon จะทัวร์ไปยังประเทศต่าง ๆ โดยประเทศต่อไปคือมาเลเซีย สำหรับนักออกแบบท่านใดที่สนใจสามารถติดตามและรับชมข่าวสารได้ที่ Facebook page: Golden Pin Design Award เพื่อไม่ให้พลาดโอกาสดีๆ ครั้งต่อไป