‘CPHI – โอลิค’ ผนึกกำลัง มุ่งพัฒนาอุตสาหกรรมยาอย่างยั่งยืน

กล่าวถึงเป้าหมายสำคัญของการจัดงานฯ คือการสร้างความมั่นคงในอุตสาหกรรมยาในอาเซียน ด้วยการพัฒนาอุตสาหกรรมยาอย่างยั่งยืน เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม สำหรับประเทศไทยมีผู้ประกอบการธุรกิจยากว่า 100 ราย ซึ่งต้องผลิตยาที่มีคุณภาพ ภายใต้มาตรฐานสากล “GMP PIC/S” รวมทั้งการพัฒนานวัตกรรมเพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้ามายได้ดียิ่งขึ้น เช่น ยาที่กลืนง่ายไม่ติดคอ เนื่องจากผู้สูงวัยจำนวนมากมีภาวะกลืนลำบาก เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ผู้บริโภคยังไม่ค่อยรับรู้ถึงคุณภาพมาตรฐานการผลิตยาในประเทศไทย ดังนั้น การจัดงานฯ จึงเป็นการเพิ่มโอกาสให้กับผู้ผลิตยาในประเทศไทยให้ได้รับรู้มากขึ้นกล่าวว่า บริษัทฯ เป็นผู้ให้บริการอุตสาหกรรมการผลิตยาและผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพแบบสัญญาจ้าง (Contract Manufacturing Organization, CMO) ครบวงจรที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยให้บริการตั้งแต่การปรับปรุงพัฒนาตำรับยา พัฒนาและตรวจสอบวิธีวิเคราะห์ ผลิตและบรรจุ รวมไปถึงการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ จัดเก็บและส่งมอบยาให้แก่ลูกค้ากว่า 30 ประเทศทั่วโลก เช่น อาเซียน ไต้หวัน เกาหลี ญี่ปุ่น ยุโรป สหรัฐอเมริกา และออสเตรเลีย ด้วยคุณภาพและมาตรฐานสากลในส่วนของโรงงานอยู่ภายใต้ข้อกำหนด GMP ตามแนวทาง PIC/S หลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตเวชภัณฑ์ยา ได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ISO 9001 , ISO 13485, ISO 17025 , ISO 14001 และISO 45001 รวมทั้งระบบการจัดการคุณภาพองค์กร และระบบการจัดการข้อมูลสารสนเทศสำหรับห้องปฏิบัติการ เพื่อประสิทธิภาพและระดับการผลิตที่สูงสุดนอกจากนี้ ยังมีเทคโนโลยีติดตามความคืบหน้าและตรวจสอบแบบเรียลไทม์ (Track and Trace Technology) ไม่ว่าจะเป็นบาร์โค้ดมาตรฐานสากล GS1 การกำหนดเลขซีเรียล และการรวบรวมกลุ่มข้อมูล (serialization and aggregation) ให้เป็นกลุ่มเดียวกัน เพื่อปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านกำกับดูแลในตลาดปลายทางของลูกค้า Track and Trace Technology จะแสดงให้เห็นว่าผลิตภัณฑ์เดินทางตั้งแต่ต้นไปจนจบกระบวนการในห่วงโซ่อุปทานอย่างไร และช่วยเพิ่มความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นด้านกล่าวว่า ด้วยเทคโนโลยีการผลิตและเครื่องจักรที่ทันสมัย จึงสามารถผลิตยาได้หลากหลายรูปแบบ เช่น ยาปราศจากเชื้อ ยาเม็ด ผง แคปซูล ยาน้ำ ครีม เจล ยาทาภายนอก สเปรย์ และแคปซูลเจลาตินแบบนิ่ม โดยล่าสุด ได้เพิ่มไลน์การผลิตใหม่ สำหรับการผลิตยาฟองฟู่ (effervescent) ซึ่งเป็นรูปแบบเภสัชภัณฑ์ที่ออกแบบมาให้แตกตัวและปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ทันทีที่สัมผัสน้ำ ซึ่งข้อดีของยาฟองฟู่คือเหมาะกับตัวยาที่มีปัญหาในการผลิตในรูปแบบยาเม็ด (tablets) ทั้งยังช่วยให้ยาดูดซึมได้เร็วและดีขึ้น“การผลิตยาเม็ดฟองฟู่มีตำรับที่ซับซ้อนและต้องมีการควบคุมคุณภาพมากกว่าการผลิตยาเม็ดธรรมดา โดยเฉพาะการควบคุมอุณหภูมิ และความชื้นอย่างเข้มงวดเป็นพิเศษในกระบวนการผลิต และบรรจุอย่างพิถีพิถันเพื่อคงประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามตำรับยาเอาไว้”กล่าวเพิ่มเติมว่า โอลิคตระหนักและให้ความสำคัญกับการเติบโตยั่งยืน ตั้งแต่ปี 2562 เป็นต้นมา มีการปรับกระบวนการผลิตโดยได้นำพลังงานหมุนเวียนหรือพลังงานสะอาดเข้ามาใช้ในกระบวนการผลิต พร้อมปรับเปลี่ยนระบบไฟส่องสว่าง ดำเนินการเปลี่ยนแหล่งเชื้อเพลิงที่ใช้ในโรงงาน ซึ่งช่วยให้ลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงได้กว่า 23.9% ในปี 2564ต่อเนื่องถึงปี 2565 โอลิคลงทุนในระบบโซลาร์พลังงานแสงอาทิตย์ขนาด 0.99 เมกะวัตต์ (ระยะที่ 1) โดยได้ดำเนินการติดตั้งที่โรงงานโอลิค ซึ่งเริ่มผลิตกระแสไฟฟ้าได้ในปี 2566 คาดการณ์ว่าจะผลิตกระแสไฟฟ้าได้ประมาณ 1,254 เมกะวัตต์ต่อปี เทียบเท่ากับการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ได้ประมาณ 650 ตันต่อปี นอกจากนี้ยังเตรียมแผนการลงทุนเพิ่มเติมในระบบโซลาร์ฯ ขนาด 0.80 เมกะวัตต์ (ในระยะที่ 2)“ระบบโซลาร์พลังงานแสงอาทิตย์ไม่เพียงช่วยประหยัดต้นทุน แต่ยังสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะทำให้โอลิคสามารถเติบโตในธุรกิจได้อย่างยั่งยืนในระยะยาว และผลักดันให้เกิดการเข้าถึงยามากขึ้น รวมถึงขับเคลื่อนอุตสาหกรรมยาให้เติบโตไปข้างหน้า ภายใต้แนวทางการดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล เราจะการยืนหยัดเคียงข้างลูกค้า คู่ค้า พนักงาน และชุมชน”สำหรับงาน "ซีพีเอชไอ เซาธ์ อีสต์ เอเชีย 2023 (CPHI South East Asia 2023)" งานแสดงเทคโนโลยีและการประชุมด้านอุตสาหกรรมการผลิตยาครบวงจรในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จัดขึ้นที่ ฮอลล์ 1-3 ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ระหว่างวันที่ 12-14 กรกฎาคม 2566