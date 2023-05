ปตท.คาดนำเข้าLNGตลาดจรปีนี้พุ่ง6ล้านตัน ชี้ราคาตลาดจรถูกกว่าใช้ดีเซลผลิตไฟฟ้า

ปตท.คาดปีนี้นำเข้าLNGตลาดจรแตะ 6ล้านตัน สูงขึ้นจากปีก่อนนำเข้า 3.3ล้านตัน เพื่อรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นตามการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ ขณะที่ราคาLNGได้ปรับตัวลดลงมาอยู่ที่ 9 เหรียญสหรัฐ/ล้านบีทียู ซึ่งเป็นต้นทุนต่ำกว่าการนำดีเซลมาใช้ผลิตไฟฟ้า มีผลให้ค่าFtปรับลดลง แย้มเตรียมเทรดคาร์บอน เครดิตในปีนี้นายนพดล ปิ่นสุภา ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ในปี2566 คาดว่าจะมีการนำเข้าก๊าซธรรมชาติเหลว(LNG)ตลาดจร(SPOT)ประมาณ 100 ลำเรือๆละ 6 หมื่นตัน หรือราว 6 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่ปตท.มีการนำเข้าLNG 53 ลำเรือ หรือคิดเป็น 3.3ล้านตัน ซึ่งขณะนี้มีการสั่งซื้อและนำเข้าLNGแล้ว 60 ลำเรือหรือราว 4 ล้านตัน ที่ระดับราคาต่ำกว่า 20 เหรียญสหรัฐ/ล้านบีทียู ซึ่งเป็นราคาที่กกพ.เห็นชอบในการจัดหาและต่ำกว่าปีก่อนที่ราคา SPOT LNG เคยพีคสูงถึง 40เหรียญสหรัฐ/ล้านบีทียูสาเหตุที่ปีนี้ไทยมีการนำเข้าLNGเพิ่มขึ้นมากเมื่อเทียบกับปีก่อน เนื่องจากการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ ทำให้มีความต้องการใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้น ปริมาณการผลิตก๊าซฯในอ่าวไทยที่ทยอยปรับเพิ่มขึ้น และราคาSPOT LNG ได้ปรับลดลงมาจนปัจจุบันอยู่ที่ระดับ 9เหรียญสหรัฐ/ล้านบีทียู เป็นระดับราคาที่ใช้ผลิตไฟฟ้าทำให้มีต้นทุนที่ต่ำกว่าการใช้น้ำมันดีเซลในการผลิตไฟฟ้าด้วย ส่งผลให้ค่าต้นทุนไฟฟ้าผันแปร(Ft)ปรับลดลง ส่วนราคาSPOT LNGปลายปีนี้คาดว่าจะปรับตัวสูงขึ้นมาอยู่ที่ 15-16เหรียญสหรัฐ/ล้านบีทียูตามความต้องการใช้ที่เพิ่มสูงขึ้น แต่โอกาสที่ราคาLNGจะปรับขึ้นสูงมากเหมือนปีก่อนคงไม่เกิดขึ้น เนื่องจากสหรัฐอเมริกามีการผลิตก๊าซฯเพิ่มมากขึ้นและสหภาพยุโรปก็ปริมาณการสำรองก๊าซฯที่สูงด้วยกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย ปตท. ประกอบด้วย ธุรกิจที่ ปตท. ดำเนินการเอง ได้แก่ ธุรกิจการค้าระหว่างประเทศและสายงานกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย รวมถึง ธุรกิจที่ ปตท. ลงทุนผ่านบริษัทในกลุ่ม ได้แก่ ธุรกิจปิโตรเคมีและการกลั่น และธุรกิจน้ำมันและค้าปลีก ซึ่งมีผลการดำเนินงานในไตรมาส 1 /2566 คิดเป็น 31% ของกำไรสุทธิของ ปตท. หรือ 8,748 ล้านบาท ด้วยกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างความมั่นคงทางพลังงานตามพันธกิจหลัก และก้าวสู่ธุรกิจใหม่ตามวิสัยทัศน์ Powering Life with Future Energy and Beyondโดยในปี2565สถานการณ์วิกฤตราคาพลังงานปรับตัวสูงขึ้นอันเป็นผลจากสงครามรัสเซีย-ยูเครน กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย ปตท. ได้ร่วมลดผลกระทบแก่ประชาชน และบริหารจัดการเพื่อความมั่นคงทางพลังงานของประเทศ ประกอบด้วย การจัดหา LNG แบบตลาดจรในช่วงเวลาเร่งด่วน จัดหาและสำรองน้ำมันดิบในภาวะการขาดแคลนทั่วโลก รวมถึงการบริหารต้นทุนพลังงาน ปรับการผลิตไฟฟ้าด้วยน้ำมันในช่วงเวลาที่เหมาะสมอีกด้วยนายประสงค์ อินทรหนองไผ่ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารกลยุทธ์กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย กล่าวว่า ปตท. ได้ดำเนินกลยุทธ์การดำเนินงานผ่านความร่วมมือภายในกลุ่ม ปตท. เพื่อคงความสามารถในการแข่งขันให้กับธุรกิจเดิม (Hydrocarbon based) และเป็นฐานต่อยอดธุรกิจใหม่ในกลุ่มผลิตภัณฑ์มูลค่าสูง (Advance Materials & Specialty Chemicals) ที่สอดคล้องกับการเติบโตตามกระแสโลก โดยสามารถเชื่อมโยงและเติมเต็มห่วงโซ่อุปทาน (Value Chain) ธุรกิจใหม่ ของกลุ่ม ปตท. รวมถึงเพิ่มสัดส่วนธุรกิจคาร์บอนต่ำและธุรกิจใหม่ที่ไกลกว่าพลังงาน นอกจากนั้น ยังมีการนำเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือช่วยเสริมการบริหารจัดการเพื่อช่วยประกอบการตัดสินใจให้แก่ภาครัฐ อาทิ การใช้ระบบดิจิทัลมาวางแผนการผลิตน้ำมันในประเทศด้วยระบบดิจิทัล ผ่าน Hydrocarbon Value Chain Collaboration Center รวมถึงเครื่องมือในการบริหารจัดการทางเลือกใช้เชื้อเพลิงของประเทศในภาวะราคาพลังงานผันผวน เป็นต้นด้านกลยุทธ์เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน รองรับสภาวการณ์ของโลกที่เปลี่ยนแปลงไป สายงานกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย ปตท. ได้ผนึกพลังร่วมภายในกลุ่ม กำหนดแผนธุรกิจใหม่ภายใต้ความท้าทายด้านสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย การก้าวเข้าสู่ธุรกิจด้านการบริหารจัดการน้ำ (Water Management Business) รวมถึงแผนธุรกิจเพื่อสนับสนุนเป้าหมาย Net Zero Emissions ของกลุ่ม ปตท. อาทิ เตรียมการเป็นผู้ผลิตเชื้อเพลิงอากาศยานชีวภาพอย่างยั่งยืน (Sustainable Aviation Fuel – SAF) ผลักดันไทยให้เป็นศูนย์กลางการผลิตและใช้เชื้อเพลิงชีวภาพในเครื่องบิน ผลักดันความร่วมมือเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) และการลงทุนในธุรกิจที่มีการปลดปล่อยคาร์บอนต่ำ (Decarbonization) เป็นต้น โดยธุรกิจใหม่ในปี2565 มีสัดส่วน 15% ของEBITDA ตั้งเป้าจะเพิ่มเป็น 30 % ของEBITDA ในปี 2573นายพงษ์พันธุ์ อมรวิวัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ ปตท. กล่าวว่าหน่วยธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ ปตท. มี 6 สำนักงานการค้าอยู่ในจุดยุทธศาสตร์ของทุกภูมิภาคทั่วโลก โดยในปี 2565 ที่ผ่านมา มีปริมาณการค้ารวมมากกว่า 1.5 ล้านบาร์เรลต่อวัน แบ่งเป็น้ำมันดิบ 1ล้านบาร์เรลต่อวัน ครอบคลุมมากกว่า 70 ประเทศทั่วโลก และมีการจัดหาพลังงานทั้งน้ำมันและก๊าซธรรมชาติเหลว(LNG)จากหลากหลายภูมิภาคทั่วโลก เพื่อรองรับความต้องการพลังงานของประเทศนอกจากนี้ ยังแสวงหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ ๆ เช่น การเข้าสู่ตลาด Carbon Credit Trading ให้ได้ภายในปีนี้และการค้าเชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืน (SAF) เป็นต้น