สร้างแบรนด์ “พ่อเลี้ยงราชาไข่ไก่” ผ่านตู้สินค้าอัตโนมัติเจ้าแรกในไทย

เจ้าของฟาร์มไข่ไก่ King Eggs ราชาไข่ไก่ บอกว่าไอเดียการจำหน่ายไข่ไก่สดใหม่ส่งตรงจากฟาร์มผ่านตู้ King Eggs Vending Machine ทำให้ผู้บริโภคง่าย สะดวก รวดเร็ว โดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง ประเดิมสาขาแรก คอนโดลุมพินี เมกะซิตี้ บางนา ชั้น 1 ตึก B ภายใต้แนวคิด Farm to Table ส่งตรงความสดของไข่ไก่จากฟาร์มสู่มือผู้บริโภค และอำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้า ในการเข้าถึงสินค้าได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว โดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง สร้างความยั่งยืนสู่ผู้ค้า ส่งต่อความสุขสู่ผู้บริโภค“ตั้งเป้าว่าภายในสิ้นปีนี้ จะขยายช่องทางจำหน่ายไข่ไก่ผ่านตู้ขายสินค้าอัตโนมัติจำนวน 100 ตู้ ปูพรมไปยังพื้นที่คอนโดทั่วกรุงเทพฯ ซึ่งคาดว่าจะสามารถทำกำไรจากการขายไข่ไก่ปกติเพิ่มขึ้นถึง 20%”ทั้งนี้ปลายทางที่เขาวางไว้คือ การเข้าตลาดหลักทรัพย์ เพื่อจะได้มีเงินทุนในการขยายธุรกิจให้มากขึ้นกว่าเดิม เพราะว่าไข่ไก่เป็นสินค้าทั่วไปที่ทำกำไรไม่ได้มาก ฉะนั้นจำเป็นจะต้องผลิตให้ได้ปริมาณไข่เยอะๆ“ผมค่อยๆขยายปริมาณแม่ไก่ จาก 30,000 เป็น 60,000 / 120,000 / 300,000 / และปัจจุบัน เราได้ขยายเป็น 800,000 ตัวแล้ว วันนึงมีไข่ที่ผลิตได้ 700,000 กว่าฟอง เพื่อขายและได้กำไรมากๆ มันก็เลยเป็นที่มาว่าถ้าเราเข้าตลาดหลักทรัพย์ได้ เราจะมีเงินทุนมากพอที่จะทำฟาร์มที่มีมาตรฐาน และสามารถผลิตไข่เพื่อให้ผู้ค้านำไปขายโดยสร้างรายได้ให้กับตัวเองในปีนี้ เป็นปีที่เราจะสร้างแบรนด์ กับเตรียมตัวขยายเป้าหมายการขยายเลี้ยงไก่เป็น 1,200,000 ตัว และภายในสิ้นปีนี้จะเห็นภาพลักษณ์เราชัดเจนขึ้นในแบรนด์ของ “พ่อเลี้ยงราชาไข่ไก่” เราเลยวางเป้าปีนี้และกำหนด Deadline แล้วเริ่มลงมือทำเลย ด้วยการเพิ่มช่องทางจำหน่ายไข่ไก่ด้วยตู้ Vending Machine ในการขยายธุรกิจ ทำให้เราเป็นเจ้าแรกในเรื่องของการขายไข่ผ่านตู้จำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ ผมมองว่าโอกาสการทำรายได้มันมี และมันสามารถช่วยผู้ค้าได้ ซึ่งมันตรงตาม concept ที่เราตั้งเอาไว้และต้องเลือกทิ้งงานประจำเพื่อกลับไปดูแลกิจการฟาร์มไก่ของครอบครัว “ผมอยากดูแลครอบครัว พูดง่ายๆ ก็คือ “ผมมาเลี้ยงไก่เพราะรักพ่อ” นั่นคือเหตุผลที่กลับมาช่วยดูแลฟาร์ม และตั้งใจว่าจะทำให้ธุรกิจฟาร์มไข่ไก่ของที่บ้านให้ดีขึ้น อะไรที่เป็นแบบเดิมๆ ขยายกิจการไม่ได้ผมไม่เอา ผมว่าถ้าบริหารและพัฒนาให้ดีขึ้นต้องต่อยอดได้แน่นอน”Vision ตอนที่เขาวางไว้ก่อนลงมือทำ คือการสร้างความยั่งยืนสู่ผู้ค้า ส่งต่อความสุขสู่ผู้บริโภค ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้น King Eggs Vending Machine โดยนำตู้ Vending Machine มาใช้งานที่หน้าร้าน ลดปัญหาการจ้างพนักงาน และกลุ่มตลาดที่วางไว้ตามแผน Farm to Table คือการรับไข่ไก่สดๆ ที่ส่งตรงจากฟาร์มแล้วจำหน่ายผ่านตู้ King Eggs Vending Machine ไปถึงผู้บริโภคในทันที ซึ่งเป็นตัวที่ตอบโจทย์เขายกตัวอย่างว่า “ถ้าผมมีผู้ค้าคนกลางที่อยากจะมา join กับผม เพียงแค่เขาคนเดียวผมเชื่อว่าเขาสามารถดูแลและขายไข่ผ่านตู้ Vending Machine ได้มากกว่า 50 ตู้ในหนึ่งรอบสัปดาห์ เนื่องจากอายุไข่จะอยู่ที่ประมาณ 1สัปดาห์ คุณสามารถนำไข่ไปใส่ตู้ วันนึงอาจจะทำได้ 4-5 ตู้ 10 วัน คุณก็จะได้ 50 ตู้ แล้วมันดำเนินการได้ด้วยคนเพียงคนเดียวตัดปัญหาเรื่องหน้าร้าน การเช่าที่ เขาเองก็ไม่ต้องไปจ้างคน เเละมีระบบหลังบ้านที่ผ่านการ Test มาเรียบร้อยแล้ว” จากเดิมฟาร์มค่อย ๆ ขยายปริมาณแม่ไก่ จาก 30,000 เป็น 60,000 / 120,000 / 300,000 / และปัจจุบันได้ขยายเป็น 800,000 ตัวแล้ว วันนึงมีไข่ที่ผลิตได้ 700,000 กว่าฟองโดย ในปี 2566 เป็นปีที่เราจะสร้างแบรนด์ กับเตรียมตัวขยายเป้าหมายการขยายเลี้ยงไก่เป็น 1,200,000 ตัว เพิ่มช่องทางจำหน่ายไข่ไก่ด้วยตู้ Vending Machine ในการขยายธุรกิจ อนาคตเรามีโอกาสที่จะพัฒนาตู้ King Eggs Vending Machine ให้สามารถทำไข่ปิ้ง ไข่ออนเซ็น ไข่ตุ๋น ที่เลือกอุณหภูมิ ขนาดความสุกของไข่ได้ตามความต้องการที่หน้าตู้ได้เลยกล่าวว่า “แอดวานซ์ เว็บ เซอร์วิส เราเป็นบริษัทผู้ผลิตและจำหน่ายตู้ขายสินค้าอัตโนมัติ ภายใต้แบรนด์ Advance Vending รับสร้าง OEM และพัฒนาระบบ Smart Vending Machine and AI Retail Vending Machine ตู้จำหน่ายสินค้าอัตโนมัติและร้านค้าอัจฉริยะแบบครบวงจร ให้สามารถรองรับและตอบโจทย์ตามความต้องการของเจ้าของกิจการ ผู้ประกอบการ กลุ่มเจ้าของผลิตภัณฑ์ต่างๆ รวมไปถึง SMEs หลายราย ในการขายสินค้าแต่ละประเภทที่แตกต่างกันออกไป ผ่านตู้ Vending Machine ทำให้สามารถลดต้นทุน เพิ่มรายได้ เพิ่มช่องทางการขายได้มากขึ้น และใช้แรงงานคนน้อยที่สุดนอกจากนี้ตู้จำหน่ายสินค้าอัตโนมัติยังสร้างความโดดเด่นให้กับแบรนด์สินค้าให้เป็นที่จดจำ สร้าง Brand awareness ตอกย้ำการรับรู้แบรนด์สินค้า ทำให้ผู้ประกอบการเริ่มขยายตู้ Vending Machine ไปยังพื้นที่ทำเล ที่เหมาะกับสินค้ามากขึ้น และมีการขยายตัวต่อเนื่องแบบก้าวกระโดด ภายใน 1-2 ปีนี้ เช่นเดียวกับ King Eggs Vending Machine ที่ขยายช่องทางขายไข่ไก่ โดยใช้ไอเดีย Farm to Table สู่ลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย เน้นวางตู้จำหน่ายไข่ไก่อัตโนมัติในพื้นที่คอนโดทั่วกรุงเทพฯ เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงสินค้าได้ง่ายขึ้น ด้วยงบการลงทุนที่ไม่สูงมาก แต่สามารถทำกำไรได้เพิ่มขึ้น และเป็นการหาช่องทางใหม่ๆ ในการขยายตลาดเพิ่มขึ้น”