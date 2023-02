ต่อยอดแบรนด์เลิฟ!! CP LAND จับมือ "บอย โกสิยพงษ์" ปล่อยมิวสิควิดีโอ "หัวใจผูกกัน" เวอร์ชั่นใหม่

ร่วมกับนักแต่งเพลง นักร้อง และโปรดิวเซอร์ชื่อดัง นำเพลงฮิตยุค 90 หรือวัยรุ่นยุค Y2K อย่างมาเรียบเรียงใหม่ให้สอดคล้องกับยุคสมัยมากขึ้น ส่งต่อความรู้สึกถึงบ้านที่อบอวลไปด้วยความรัก ความผูกพัน แรงบันดาลใจที่เกิดขึ้นที่บ้าน สู่หัวใจของใครหลายคน ถ่ายทอดเป็นเวอร์ชั่นใหม่ในช่วงเวลาของเดือนแห่งความรักตอกย้ำภาพลักษณ์ใหม่ของแบรนด์ CP LAND ภายใต้แนวคิดที่ตั้งใจจะเป็นแบรนด์เลิฟ (Brand Love) ของคนทุกกลุ่มและทุกเจนเนอเรชั่น โดยได้ดึง "หมอเจี๊ยบ ลลนา" และ "พลอย ภัทรากร" นักแสดงชั้นนำ​ตัวแทนของคนรุ่นใหม่ ร่วมกันแสดงในมิวสิควิดีโอ พร้อมจัดเต็มของขวัญสุดเอ็กคลูซีฟจากบริษัทภายใต้เครือ CP LAND ในเดือนแห่งความรักหนึ่งในผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำของไทย เปิดเผยว่า จากความตั้งใจในการรีเฟรชแบรนด์ CP LAND ภายใต้แนวคิด ‘Accessible Communities for Life คุณภาพเพื่อทุกชีวิต’ และการฉายภาพลักษณ์ใหม่ของ CP LAND ผ่านแคมเปญ ‘ความสุขเกิดขึ้นได้ทุกที่รอบตัวคุณ’ ที่นำเสนอโดย "สิงโต นำโชค" ในปลายปีที่ผ่านมาในปี 2566 นี้ CP LAND ได้สานต่อแคมเปญส่งมอบความสุขผ่านเสียงดนตรีด้วยการจัดทำเพลงและมิวสิควิดีโอ ‘หัวใจผูกกัน เวอร์ชั่นใหม่ Happiness is All Around’ เพื่อตอกย้ำแนวคิดของ CP LAND ที่ว่า ‘Accessible Communities for Life คุณภาพเพื่อทุกชีวิต’ ซึ่งเราเป็นแบรนด์ที่มุ่งมั่นจะส่งมอบความสุข ส่งมอบสิ่งดีๆให้กับกลุ่มลูกค้าทุกเจนเนอเรชั่นการดำเนินกลยุทธ์ขับเคลื่อนประสบการณ์ผ่านเสียงเพลง (Dynamic Experiential Marketing Strategy) ครั้งนี้ CP LAND ได้จับมือกับ "บอย โกสิยพงษ์" นักแต่งเพลง นักร้อง และโปรดิวเซอร์ชื่อดัง ร่วมเรียบเรียงทำนองและเนื้อหาเพลงในรูปแบบใหม่ โดยมีการเพิ่มท่อนแร็พ และเพิ่มท่าเต้นสุดฮิปที่สามารถเต้นตามได้ทุกเพศทุกเจนเนอเรชั่น สอดคล้องกับยุคสมัยมากขึ้น CP LAND เชื่อว่าจะสามารถเจาะฐานแฟนของเพลง ‘หัวใจผูกกัน’ ในยุคแรก ตลอดจนวัยรุ่นยุค 2000 หรือ Y2K ที่เป็นกำลังซื้อหลักในปัจจุบัน ต่อยอดไปจนถึงนิวเจน ซึ่งจะสามารถกลายเป็นกลุ่มลูกค้าในอนาคตได้สำหรับมิวสิควิดีโอนี้ CP LAND ได้ดึง "หมอเจี๊ยบ ลลนา" และ "พลอย ภัทรากร" นักแสดงชั้นนำ ในฐานะคนรุ่นใหม่ มาร่วมแสดง สะท้อนถึงความหลากหลายในรูปแบบของความรัก ตั้งแต่ความรักในระดับครอบครัว ระดับคนรักที่มีได้อย่างหลากหลายรูปแบบ ไม่ได้จำกัดเพศวีถี รวมถึงกลุ่ม LGBTQ+ในมิวสิควิดีโอนี้จะเล่าเรื่องของครอบครัวและคู่รักที่มีความอบอุ่น ความน่ารักและการใช้เวลาแห่งความสุขร่วมกันระหว่างครอบครัวและคนที่เรารัก ไปจนถึงระดับเพื่อนบ้านที่มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และแชร์ความสุขให้กันและกัน ซึ่งตัวละครในมิวสิควิดีโอ จะประกอบอาชีพขายของออนไลน์ ซึ่งเป็นสิ่งที่สะท้อนกับสังคมยุคปัจจุบัน ที่คนรุ่นใหม่ชอบที่จะมีอิสระทั้งด้านความคิด การทำงาน มี Work Life Balance สามารถเลือกที่จะทำงานที่หลากหลายและยืดหยุ่นมากขึ้น เพราะการทำงานยุคใหม่ไม่จำเป็นจะต้องทำงานที่ออฟฟิศเสมอไป แต่สามารถทำงานได้ทุกที่และมีชั่วโมงการทำงานที่ยืดหยุ่นนอกจากนี้ อีกแกนหลักของมิวสิควิดีโอ คือ การสื่อสารคำว่า “บ้าน” หรือ “ที่อยู่อาศัย” ที่เป็นศูนย์กลางหลักของทุกคนในครอบครัวที่ประกอบไปด้วยคนหลากหลายเจเนอเรชั่น ไม่ว่าสมาชิกในครอบครัวจะแยกย้ายกันไปเติบโตที่ไหนก็ตาม ทุกครั้งที่กลับมา “บ้าน” ก็ยังมีความรักความอบอุ่นของครอบครัวและคนที่เรารักรอต้อนรับอยู่เสมอกล่าวว่า การร่วมงานกับ CP LAND ครั้งนี้เป็นโจทย์ที่ท้าทายอย่างหนึ่งเพราะ ต้องนำเพลงหัวใจผูกกัน ซึ่งเป็นเพลงระดับตำนาน มาเรียบเรียงทำนองใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับยุคสมัยมากขึ้นจึงเป็นโจทย์ที่ท้าทาย ซึ่งในเนื้อหาของเพลง หัวใจผูกกัน เวอร์ชั่น Happiness is All Around เวอร์ชั่นใหม่นี้ได้เรียบเรียงเนื้อหาและทำนองใหม่ให้เรียบง่ายยิ่งขึ้น ให้เพลงสามารถสื่อดึงประเด็นได้อย่างตรงไปตรงมา และเพิ่มเติมเนื้อหาในส่วนของท่อนแร็พเอาใจวัยรุ่นนิวเจน บอกเล่าเรื่องราวให้ชัดเจนมากที่สุด เหมือนคำที่ว่า “Simply is The Best” เรียบง่าย สื่อตรงประเด็นอย่างชัดเจน ไม่ซับซ้อน เข้ากับแนวเพลงของนิวเจนเนอเรชั่นมากขึ้นซึ่งในเพลงนี้มีการนำเสนอในรูปแบบใหม่และหลากหลายมากขึ้นเหมาะกับทุกเพศ ทุกวัย สื่อถึงความสุข ความรัก ความอบอุ่น และ ความผูกพัน ตามแนวคิดของ Happiness is All Aroundความสุขเกิดขึ้นได้ทุกที่รอบตัวคุณ ซึ่งถ้าเปรียบเพลงนี้เหมือนกับบ้านก็จะเป็นบ้านที่อบอุ่น เป็นพื้นที่ที่รอต้อนรับสมาชิกในครอบครัวกลับมาได้เสมอ ดั่งเนื้อเพลงที่ว่า ‘ให้ทุกๆครั้งที่ได้ฟังเพลงนี้ ก็ขอให้รู้ที่แห่งนี้นั้นยังมีรักอยู่’ ทุกท่านสามารถติดตามรับชมมิวสิควิดีโอตัวเต็มได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปในทุกช่องทางโซเชียลมีเดียของ CP LAND Facebook: CP LAND, Instagram: CPLAND.Official, Youtube: CP LAND Official, Tiktok: CPLAND.Official และช่องทางของ Boyd Kosiyabong ในมิวสิคสตรีมมิ่ง Spotify และ Jooxสามารถรับชมได้แล้ววันนี้ที่ YouTube https://www.youtube.com/watch?v=CkDzqCAnYM4 นอกจากนี้ ในวันแห่งความรักนี้ CP LAND มอบความรักให้แก่ทุกคน ทุกเพศ ทุกวัย ผ่านแคมเปญ ‘ให้แรงบันดาลใจเกิดขึ้นที่บ้าน’ ร่วมส่งความรักผ่านเพลง หัวใจผูกกัน ‘Happiness is All Around’ โดยทาง CP LAND จัดทำโปรโมชั่นในหลายกลุ่มธุรกิจภายในเครือ ได้แก่ ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์ โรงแรมในเครือฟอร์จูนกรุ๊ป 13 แห่งทั่วประเทศ ศูนย์ประชุมนานาชาติขอนแก่น KICE และกลุ่มธุรกิจที่อยู่อาศัย เพียงแค่ร่วมกดไลค์และแชร์มิวสิควิดีโอเพลง หัวใจผูกกัน เวอร์ชั่น ‘Happiness is All Around บนช่องทางโซเชียลมีเดียของท่านและนำมาแสดงเมื่อใช้บริการธุรกิจในเครือ รับส่วนลดสูงสุดถึง 10% และของรางวัลอื่นเพิ่มเติมมากมาย โดยทุกท่านสามารถติดตามรายละเอียดกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่หน้าเพจ Facebook : CP LAND