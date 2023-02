dtac ร่วมดูแลลูกค้าวันวาเลนไทน์ ทั้งทีมโสด และทีมคู่ จากสิทธิพิเศษ 'ดีแทค รีวอร์ด'

นายฮาว ริเร็น รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มการตลาด บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือดีแทค กล่าวว่า ดีแทคยังคงเดินหน้าดูแลลูกค้าต่อไปหลังการควบรวมกิจการระหว่างดีแทคและทรูภายใต้บริษัทใหม่ ด้วยภารกิจส่งมอบคุณค่าของแบรนด์กับแนวคิด "ให้คุณได้ใช้ชีวิตที่ใช่ในแบบที่ชอบ"ในเทศกาลวาเลนไทน์นี้ ดีแทครวบรวมบริการต่างๆ และดีลสุดพิเศษที่จัดให้เฉพาะในวันคู่และวันคี่ กับดีลที่แตกต่างหลากหลายให้เลือกได้ โดยดีแทคส่งมอบความรักให้ลูกค้าทุกคนไม่ว่าจะเป็นคนโสดขี้เหงา หรือคู่รักโชว์หวานในวันวาเลนไทน์ ได้บอกรักกันตลอดทั้งเดือนดีแทค รีวอร์ด ขอมอบดีลสุดพิเศษให้ลูกค้าทุกคนมีความสุขสดชื่นเต็มอิ่มกับเครื่องดื่มชานมไอศกรีมแสนหวาน หรือจะควงคู่รักดูภาพยนตร์เพียงใช้แค่ 14 คอยน์ รับเลย 1 สิทธิ/คน ไว้แลกซื้อดีลสุดคุ้ม จาก 3 แบรนด์ยอดนิยมในวันคี่ แลกซื้อชานมไซส์ S ได้อัปไซส์เป็น M / วันคู่ ซื้อชานม 1 แถม 1ในวันคี่ แลกซื้อไอศกรีม Valentine’s Strawberry Overload Duo ไอศกรีม 2 ลูกโตๆ พร้อมท็อปปิ้งสตรอว์เบอร์รีสดล้นๆ / วันคู่ แลกซื้อไอศกรีม Valentine’s Strawberry Overload Fancy 1 แถม 1วันคี่ ซื้อป็อปคอร์น Take Away ไซส์ M (46oz ป็อปคอร์น) ในราคา 100 บาท อัปไซส์ฟรี เป็นป็อปคอร์น คอมโบเซ็ต Take Away ไซส์ L (32oz เครื่องดื่ม และ 64oz ป็อปคอร์น) มูลค่า 210 บาท / ในวันคู่ ซื้อตั๋ว 1 ที่ได้ฟรี 1 ที่ สำหรับที่นั่ง Deluxeความมงคลเลือกได้ทั้งแบบเติมเงินและรายเดือน เสริมดวงคนรักเน้นๆ กับดีแทคเบอร์มงคลเฉพาะคุณ 1เบอร์ตรงดวงรายเดือน เปลี่ยนอกหักเป็นรักสดใส ด้วยคู่เลข 36 / 24 / 46 ได้เน็ตไม่อั้น ไม่ลดสปีด เริ่ม 349 บาท / เดือนเบอร์เติมเงิน เปลี่ยนรักพังให้ปังเว่อร์ ด้วยซิมสองเปลี่ยนดวง รักดีได้ไม่ต้องเปลี่ยนเบอร์หลัก เริ่มเพียงวันละ 11 บาท ได้เน็ตแรงไม่อั้น 20 mbps1 เป็นความเชื่อส่วนบุคคล โปรดใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลใจดีให้ยืม : ค่าเน็ต ค่าโทร.หมด กด *110# โทร.ออก ยืมได้สูงสุดครั้งละ 130 บาท คืนไม่หมดก็ยืมได้อีก เพิ่มวงเงินให้สูงสุด 170 บาทใจดีให้โอน : รักใครให้โอน โอนค่าโทร.หากันง่ายๆ สูงสุดเดือนละ 1,000 บาท แค่กด *112*เบอร์ผู้รับโอน*จำนวนเงิน# แล้วโทร.ออกวันคู่ : แพกเสริมเน็ตเบิ้ลเบิ้ล ให้เน็ตเพิ่ม X2 เริ่มต้น 59 บาทแพกเสริมเน็ต 60GB ฟรี 60GB 399 บาท นาน 30 วันแพกเสริมเน็ต 20GB ฟรี 20GB 199 บาท นาน 15 วันแพกเสริมเน็ต 5GB ฟรี 5GB 59 บาท นาน 24 ชม.วันคี่ : เล่นเน็ตไม่อั้นความเร็วสูงสุด เพลินๆ ไม่มีเหงา แพกเสริมเน็ต เริ่มต้น 19 บาทแพกเสริมเน็ต เล่น Tiktok ไม่อั้น ความเร็วสูงสุด 19 บาทแพกเสริมเน็ตแอป Entertainment ไม่อั้น ความเร็วสูงสุด (TikTok +YouTube + Wetv+ Joox + Spotify+ Facebook) เพียง 69 บาท นาน 3 วันแพกเสริมเน็ตแอป Entertainment ไม่อั้น ความเร็วสูงสุด (TikTok +YouTube + Wetv+ Joox + Spotify+ Facebook) เพียง 139 บาท นาน 7 วันแพกเสริมเน็ตแอป Entertainment ไม่อั้น ความเร็วสูงสุด (TikTok +YouTube + Wetv+ Joox + Spotify+ Facebook) เพียง 49 บาท นาน 24 ชม.แพกเสริมเน็ตแอป Social media ไม่อั้น ความเร็วสูงสุด (YouTube, Facebook, Line, Twitter, FreeFire) เพียง 199 บาท นาน 30 วันดีแทคดูแลลูกค้าอย่างดีในวันคู่ ด้วยโปรเสริมเน็ตสปีดคูณ 2 เริ่มต้นเพียง 120 บาท 7 วัน และโปรเสริมเล่นแอปบันเทิงไม่อั้น ไม่ว่าจะเป็น YouTube / Tik Tok / Vie / Spotify และอื่นๆ อีกมากมาย ในวันคี่ เริ่มต้นเพียง 19 บาท ต่อวันยิ่งอยู่ ยิ่งรักกัน ยิ่งลดเพิ่ม ลูกค้าดีแทคซื้อมือถือในราคาสุดคุ้มลดสูงสุด 85% พิเศษ! นำอายุการใช้งานมาแลกรับส่วนลดมือถือเพิ่มอีก สูงสุด 3,000 บาท เช็กสิทธิกด *399*289# โทร.ออกซื้อมือถือเครื่องปล่า ไม่ติดโปร รับส่วนลดสุดคุ้ม สูงสุด 3,000 บาท แถมฟรี! เน็ตไม่อั้น 10 Mbps นาน 6 เดือน เพียงเปลี่ยนจากเติมเงินมาเป็นรายเดือน หรือเปิดเบอร์ใหม่เปย์ดี มีคอยน์ใช้แบบใจฟูลูกค้าดีแทคแบบเติมเงินและรายเดือน รับฟรี 500 คอยน์ ไม่ว่าจะสายไหน เมื่อซื้อแอป เติมเกม แล้วจ่ายผ่านเบอร์ดีแทค (Pay via dtac) ขั้นต่ำ 500 บาทสายดูหนัง สมัครพรีเมียม หรือ VIP ในแอปดูหนังสุดฮิต เช่น VIU / iQIYI / WeT / Netflixสายเกม เติมเกมยอดฮิต เช่น Free Fire / Moblie legends Bang Bang / PUBGสายโซเชียล ซื้อดาวหรือสติกเกอร์ในไลฟ์ เช่น TiKtok / Facebook / Bigo Liveหรือรับรีวอร์ด คอยน์ ฟรี 500 คอยน์! เมื่อซื้อแอป เติมเกม แล้วจ่ายผ่านเบอร์ดีแทค ขั้นต่ำ 500 บาทแทนความห่วงใย ด้วยประกันจากดีแทค ดีชัวรันส์ ดูแลตัวเองและคนที่คุณรัก พร้อมรับข้อเสนอสุดพิเศษ รับฟรีบัตรสตาร์บัคส์ มูลค่า 200 บาท เมื่อทำประกันภัยทุกประเภทภายใน 14 ก.พ.-19 ก.พ.66ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ดีลสุดพิเศษในเทศกาลบอกรักวันวาเลนไทน์ 2566 ได้ที่ https://www.dtac.co.th/home.html