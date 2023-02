“พิงก์ มาร์เก็ตติ้ง” หมัดเด็ด วาเลนไทน์ การตลาดสร้างแบรนด์

การตลาด – เทศกาลวาเลนไทน์มาแล้ว ดอกกุหลาบยอดขายพุ่งผ่านดีลิเวอรี่ สินค้าบริการคึกคัก สร้างแคมเปญ ปล่อยหมัดเด็ดกันเป็นแถว ตามสไตล์ พิงก์ มาร์เก็ตติ้ง การตลาดสีชมพู งานนี้หวังสร้างแบรนด์มากกว่าสร้างยอดขายเทศกาลการตลาดที่สำคัญในช่วงต้นปีของไทย ย่อมต้องมีวันวาเลนไทน์ บรรจุเข้าไปอยู่ในอีเวนต์หลักด้วยแน่นอนแม้จะเป็นแค่ช่วงระยะเวลาสั้นๆเพียงวันเดียว แต่ก็ถือว่าวันนี้มีมนต์เสน่ห์ในการที่สินค้าและบริการต่างๆจะนำมาเป็นจุดในการสร้างกิมมิกด้วยการสร้างสรรแคมเปญต่างๆได้อย่างดี ด้วยเป้าหมายหลักในการสร้างแบรนด์หรือตอกย้ำความเป็นผู้นำของแบรนด์ มากกว่ายอดขายที่หากได้มามากก็ถือเป็นเอ็กซ์ตร้าเซลสินค้าอย่างหนึ่งที่ปฎิเสธไม่ได้ว่า ได้รับอานิสงส์จากวันวาเลนไทน์ทุกปีก็คงหนีไม่พ้น ดอกกุหลาบ ซึ่งจะขายดีในตัวเองโดยที่แทบไม่ต้องทำการตลาดอะไรมากมาย*** ดอกกุหลาบ ดีลิเวอรี่พุ่งนางสาวณัชชาพัชร คำศิริ อายุ 43 ปี เจ้าของร้าน Kookkik Flower กล่าวว่า จุดเริ่มต้นของการเปิดร้านดอกไม้บนแผงลอยด้วยเงินทุนเพียง 700 บาท ต่อมาตัดสินใจเปิดขายแบบออนไลน์ผ่าน LINE MAN MART และได้กระแสตอบรับเป็นอย่างดีทำให้มีผู้คนรู้จะและสั่งซื้อดอกไม้จากร้านมากขึ้น โดยปกติร้านสามารถทำยอดขายได้เฉลี่ยเดือนละ 50,000 บาท โดยเป็นยอดขายจากช่องทางดีลิเวอรี 40%แต่ในช่วงเทศกาลทั้งวาเลนไทน์ และวันแม่ หรือแม้แต่ตรุษจีนถือเป็นช่วงเวลาที่มียอดขายเติบโตสูง โดยมียอดขายจากช่องทางดีลิเวอรีถึง 80% และมาจากหน้าร้านเพียง 20% อย่างวาเลนไทน์ปีที่แล้ว เป็นปีแรกที่เปิดขายบน LINE MAN MART แม้จะวางแผนพลาดประเมินจำนวนออร์เดอร์น้อยกว่าออร์เดอร์ที่ได้รับ จนทำไม่ทันต้องปิดระบบเกือบทั้งวัน มาเปิดได้ช่วงค่ำประมาณสามทุ่มถึงเที่ยงคืนแต่ทำยอดขายไปได้ถึง 5 หมื่นบาทปี2566นี้จึงวางแผนรับมือเต็มที่ไม่ยอมปิดระบบแน่นอน จึงได้เตรียมความพร้อมล่วงหน้าทั้งการเพิ่มจำนวนช่างจัดดอกไม้ เพิ่มจำนวนดอกไม้มากขึ้น แม้ราคาต้นทุนดอกไม้ปีนี้ปรับสูงขึ้นถึง 20% มีดอกไม้ประดิษฐ์มากขึ้น มีการทำช่อดอกไม้ไว้ให้ลูกค้าเลือกสั่งได้ทันที รวมไปถึงการจัดทำโปรโมชันเพื่อกระตุ้นยอดขายดอกไม้ที่ได้รับความนิยมสูงสุดในช่วงเทศกาลวันวาเลนไทน์ได้แก่ กุหลาบแดง กุหลาบชมพู กุหลาบขาวและทิวลิป ซึ่งคาดว่าปีนี้ช่อดอกไม้แบบดอกเดี่ยวจะได้รับการตอบรับที่ดีและขายดีที่สุด รองลงมาคือช่อแบบ 5 ดอกและช่อ 10 ดอก ตามลำดับ เนื่องจากการปรับตัวขึ้นของราคาดอกไม้นางสาวณัชชาพัชร กล่าวว่า “การมีแพลตฟอร์มออนไลน์เข้ามาเสริม ช่วยทำให้การขายดอกไม้ง่ายและสะดวกขึ้น ไม่ต้องกังวล เพราะมีไรเดอร์มารับและส่งได้ตามกำหนดเวลาของลูกค้า แต่ถ้ามีออฟไลน์อย่างเดียวจะต้องนั่งรอ ไม่รู้ว่าลูกค้าจะมาเมื่อไหร่ สำหรับคนที่ไม่เก่งเรื่องเทคโนโลยี เริ่มแรกอาจจะยุ่งยากบ้าง แต่แพลตฟอร์มจะมีทีมให้คำปรึกษา และเราต้องเรียนรู้ทำความเข้าใจเรื่อย ๆ ด้วยพฤติกรรมของลูกค้าในปัจจุบันยอมจ่ายเงินเพื่อซื้อความสะดวกสบาย โดยเคล็ดลับที่ทำให้ลูกค้าประทับใจและซื้อซ้ำของร้าน Kookkik Flower คือ เรื่องคุณภาพของดอกไม้ ที่ต้องคัดมาได้ตรงความต้องการของลูกค้า การระมัดระวังในการขนส่ง และการสร้างโปรโมชั่นเพื่อกระตุ้นยอดขาย”สำหรับร้าน Kookkik Flower ตั้งอยู่ที่ย่านงามวงศ์วาน ซอยชินเขต และล่าสุด LINE MAN MART จัดโปรโมชั่น เมื่อสั่งซื้อในช่วงวันที่ 10-13 กุมภาพันธ์นี้ ใส่โค้ด “LMLOVE” รับส่วนลดทันที 70 บาท เมื่อสั่งซื้อ 500 บาทขึ้นไป พิเศษยิ่งกว่าเมื่อสั่งซื้อสินค้าวันที่ 14 กุมภาพันธ์นี้ รับส่วนลดแบบจัดเต็ม 150 บาท เมื่อสั่งซื้อ 2,000 บาทขึ้นไป เพียงใส่โค้ด “LMVDAY”*** ไลน์แมนมาร์ท เอาใจคนโสดสายมูวาเลนไทน์นี้ LINE MAN MART ต้อนรับเทศกาลวันแห่งความรัก ส่งมอบความสุขให้คนไทย ผ่านบริการเดลิเวอรี ส่งทันทีไม่ต้องรอนาน พร้อมเอาใจคนโสดสายมูรอบนี้ต้องได้คู่ และเซอร์ไพรส์คนมีคู่ด้วยการส่งของขวัญแทนใจให้ถึงที่ จัดเต็มร้านดอกไม้ให้เลือกสั่งกว่า 1,500 ร้านเทศกาลแห่งความรักในปี 2566 นี้ พิเศษไม่เหมือนครั้งไหน LINE MAN MART จัดโปรโมชันให้คนมีคู่ พร้อมส่งเทคนิคมูสุดปังให้กับโสดทุกคน ผ่านบริการดีลิเวอรีถึงที่แบบทันใจคนโสด พร้อมมู สั่งของบน LINE MAN MART ไม่ว่าจะดอกไม้ พวงมาลัย ธูป เทียน หรือชุดไหว้แบบทันใจผ่านดีลิเวอรี ส่งถึงที่ภายใน 25 นาที พร้อมคาถาไหว้เสริมดวงสวดตามบนแอป LINE MAN และเมื่อสั่งซื้อสินค้าไหว้ วันที่ 8-13 กุมภาพันธ์นี้ ใส่โค้ด “LMFLOWER” รับส่วนลดเลยทันที 35 บาท เมื่อสั่งซื้อสินค้า 200 บาทขึ้นไปส่วนคนมีคู่เซอร์ไพรส์ได้แบบทันใจ ช้อปของแทนใจส่งให้เธอ ตัวอยู่ที่ไหนใจส่งให้กัน LINE MAN MART พร้อมเป็นผู้ช่วยคนสำคัญ จะส่งดอกไม้ ช็อกโกแลต หรือของขวัญแทนใจ เซอร์ไพรส์คนรับถึงที่ พร้อมคำอวยพรสุดซึ้ง เมื่อสั่งซื้อในช่วงวันที่ 10-13 กุมภาพันธ์นี้ ใส่โค้ด “LMLOVE” รับส่วนลดทันที 70 บาท เมื่อสั่งซื้อ 500 บาทขึ้นไป พิเศษยิ่งกว่าเมื่อสั่งซื้อสินค้าวันที่ 14 กุมภาพันธ์นี้ รับส่วนลดแบบจัดเต็ม 150 บาท เมื่อสั่งซื้อ 2,000 บาทขึ้นไป เพียงใส่โค้ด “LMVDAY”*** KFC ไก่ชิ้นสุดท้ายขอให้ได้ขอให้โดนเทศกาลแห่งความรักปีนี้ KFC ผู้พันแซนเดอร์สขอเอาใจคนโสด จัด “ไก่ชิ้นสุดท้าย” ขอให้ได้ ขอให้โดนความรักปัง ๆ สักที“ไก่ชิ้นสุดท้าย” ของ KFC ได้แรงบันดาลใจจากความเชื่อสุดคลาสสิคบนโต๊ะอาหารอย่างการแย่งกันคว้าขนม หรืออาหาร “ชิ้นสุดท้าย” ว่ากันว่าใครก็ตามที่ได้ “ชิ้นสุดท้าย” ไปครองจะได้แฟนสวย แฟนหล่อ หรือแฟนอร่อยปีนี้ผู้พันแซนเดอร์สเลยจัด “ไก่ชิ้นสุดท้าย” มาให้แบบไม่ต้องแย่งกัน โดยบรรจุใส่ KFC บักเก็ตสุดคลาสสิคใบเดิม แต่เพิ่มเติมความพิเศษด้วยดีไซน์ฝาบักเก็ตให้เป็นเคล็ดสำหรับสายมู โดยได้แรงบันดาลใจจากไพ่ทาโร่ต์ที่ขึ้นชื่อเรื่องความรัก 4 ใบเน้น ๆ อย่าง The Lovers, Ten of Cups, Two of Cups และ Four of Wands จะขอแฟนแซ่บ แฟนอร่อย หรือขอความรักปัง ๆ KFC ก็ขอให้ได้ ขอให้โดนวาเลนไทน์นี้ โบกมือลาความเหงากับการฉลองแบบเดิม ๆ แล้วเตรียมพุ่งตัวไปคว้า “ไก่ชิ้นสุดท้าย” ได้เฉพาะที่สาขาบ้านสีลม เขตบางรัก โซนยอดฮิตของคู่รักหรือคนโสดที่อยากมีคู่ได้ตั้งแต่วันที่ 10-14 ก.พ. 2566 นี้ ราคาชิ้นละ 42 บาท มีแค่ 999 ชิ้นเท่านั้น*** เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ โรงหนังสีชมพูทางด้าน เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ก็มีการจับมือกับ เมืองไทยประกันชีวิต เพื่อเปลี่ยนโลกการดูหนังให้อบอวลไปด้วยความรักกับ “PINK CINEMA” โรงหนังสีชมพู​​​ ด้วยกิจกรรมน่ารัก ๆ ที่คนมีรักต้องฟูลฟิลหัวใจ กับ “Major Valentine’s Day 2023 : The Infinity of Love เติมรักให้ใจฟู ดูหนังให้ใจฟิน” ตั้งแต่วันที่ 9 -14 กุมภาพันธ์ 2566 คนอินเลิฟทุกคู่ไม่ควรพลาดรีบมาเช็คอินกันที่โรงหนังงานนี้ นายนรุตม์ เจียรสนอง รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการตลาด บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) ชวน พิตราภรณ์ บุณยรัตพันธุ์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) มาร่วมเปลี่ยนโลกการดูหนังให้อบอวลไปด้วยความรัก เพื่อมอบประสบการณ์การดูหนังแบบเอ็กซ์คลูซีฟกับ “PINK CINEMA” โรงหนังสีชมพู ซึ่งตกแต่งมาเพื่อต้อนรับเทศกาลวาเลนไทน์โดยเฉพาะ โรงหนังที่คนรักกันจะนั่งดูหนังด้วยกัน ท่ามกลางบรรยากาศที่อบอวลไปด้วยความหวาน ด้วยแสงไฟภายในโรงที่สาดส่องแสงสีชมพูให้อารมณ์ชวนหวาน พร้อมรอคนอินเลิฟมาสัมผัสประสบการณ์พิเศษนี้ได้ที่ โรงภาพยนตร์ที่ 8 ที่ พารากอน ซีนีเพล็กซ์ เท่านั้นคนอินเลิฟมาเก็บโมเม้นท์ความหวานกับมุม Photo booth Lover บริเวณด้านหน้าโรงหนัง PINK CINEMA จับมือกันมาถ่ายรูปเก็บไว้ฟินเป็นความทรงจำที่แสนดี หรือ จะโพสต์ท่าถ่ายรูปเก๋ ๆ ที่ Pink Corner บรรยากาศคาเฟ่ มินิมอลน่ารัก ๆ เหมือนในซีรีย์เกาหลี กับโมเมนต์หวาน ๆ ตะมุตะมิ แบบโลกนี้มีแค่เราสองคน พร้อมเสิร์ฟฟรี...ป๊อปคอร์น รสสตรอว์เบอร์รี ให้อร่อยแบบหวาน ๆ กันที่ Pink Corner ของโรง PINK CINEMA สำหรับทุกคู่ที่มาดูหนังระหว่างวันที่ 9-14 กุมภาพันธ์ 2566พิเศษ...เฉพาะในวันแห่งความรัก 14 กุมภาพันธ์นี้ รับเพิ่มสายไหมรูปหัวใจ พร้อมลุ้นเป็นคู่รักผู้โชคดีรับของขวัญสุดพิเศษ Lucky Seat จำนวน 80 คู่ รับของ ที่ระลึกในวันวาเลนไทน์นอกจากนี้ เมืองไทยประกันชีวิต ยังมอบความพิเศษให้ทุกคู่รักสมาชิกเมืองไทยสไมล์คลับที่ดูหนังช่วงวาเลนไทน์นี้ ตั้งแต่วันที่ 9-14 กุมภาพันธ์ 2566 รับสิทธิ์ดูหนังฟรี 2 ที่นั่ง/สิทธิ์ จำกัด 1 ท่าน 1 สิทธิ์ ตลอดโครงการ รวม 1,000 ที่นั่ง สำหรับที่นั่งปกติระบบปกติ สามารถกดรับสิทธิ์ได้ทาง MTL Click Application และนำรหัสที่ได้รับไปจองที่นั่งได้ที่ ตู้จำหน่ายตั๋วอัตโนมัติ E-Ticket ของเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป ทุกสาขาทั่วประเทศ​ นายนรุตม์ กล่าวว่า เรายังมีกิจกรรมรักดี ๆ ที่ร่วมกับ เป๊ปซี่ ให้คุณบอกรักจากความรู้สึกในใจผ่านสื่อดิจิทัลทั้งภายในและภายนอกอาคารของโรงภาพยนตร์ที่ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รัชโยธิน กับกิจกรรม “Major Love out เอาล้าววว อยากบอกเลิฟ” ความรักความในใจที่เก็บไว้จะไม่เป็นความลับอีกต่อไป เปิดโอกาสให้คนแอบรักแอบเลิฟ ได้บอกรักง่าย ๆ ผ่านสื่อดิจิทัลจอยักษ์กลางโรงหนังเมเจอร์ เพียงซื้อป๊อปคอร์น Supersize Set พร้อมน้ำอัดลมขนาด 44 ออนซ์ 1 แก้ว ราคา 350 บาท รับ 1 สิทธ์ เพื่อลงทะเบียนบอกรักผ่านจอยักษ์ที่ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รัชโยธิน ระหว่างวันที่ 11-14 กุมภาพันธ์ 2566 โดยให้นำรหัสรักท้ายใบเสร็จไปลงทะเบียนบอกรัก ได้ทาง https://major-valentine.web.app/001 จำกัด 1,400 คู่แรกเท่านั้น*** แคมเปญ “GrabFood โปรแมนติก มากกว่าอินเลิฟ คืออินลด”นางสาวจันต์สุดา ธนานิตยอุดม ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายการพาณิชย์และการตลาด แกร็บ ประเทศไทย กล่าวว่า “คนไทยให้ความสำคัญกับการเฉลิมฉลองในเทศกาลต่างๆ และมีแนวโน้มในการจับจ่ายใช้สอยมากขึ้น สำหรับเทศกาลวันแห่งความรักเป็นอีกหนึ่งเทศกาลที่แกร็บพบว่าผู้ใช้บริการจับจ่ายใช้สอยเพื่อสั่งอาหารและซื้อสินค้าผ่านแพลตฟอร์มดีลิเวอรีเพิ่มมากขึ้นกว่าช่วงปกติ เนื่องจากคนส่วนใหญ่มักจะใช้เวลากับคนรักและคนในครอบครัวผ่านการรับประทานอาหารร่วมกัน รวมถึงการให้ของขวัญพิเศษแทนใจ โดยกลุ่มเจน Y (อายุระหว่าง 25 - 40 ปี) ถือเป็นกลุ่มที่มีการจับจ่ายใช้สอยผ่านแกร็บมากที่สุดในช่วงเทศกาล”“ในปีนี้เราจึงได้สานต่อกลยุทธ์โมเมนต์มาร์เก็ตติ้งผ่านแคมเปญ ‘GrabFood โปรแมนติก มากกว่าอินเลิฟ คืออินลด’ เพื่อเจาะกลุ่มผู้ใช้บริการทั้งที่เป็นคนโสดและคนมีคู่ ผ่านดีลอิ่มเดี่ยวและอิ่มคู่ด้วยส่วนลดสูงถึง 60% สำหรับการสั่งอาหารผ่านแกร็บฟู้ด และสูงสุด 50% สำหรับการสั่งสินค้าผ่านแกร็บมาร์ท นอกจากนี้ ยังเสริมทัพด้วยส่วนลดออนท็อปสำหรับสมาชิก GrabUnlimited เพียงใส่โค้ด GUMEGA เพื่อรับส่วนลดรวมสูงสุด 250 บาท ในการสั่งอาหาร และ 300 บาทในการสั่งสินค้าผ่านแกร็บมาร์ท พร้อมสิทธิส่งฟรีทุกออเดอร์ ตั้งแต่วันนี้ถึง 5 มีนาคม 2566” นางสาวจันต์สุดา กล่าว