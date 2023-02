บอกรักให้หวานกว่าใครไปกับ “John’s valentine Box Set” รวม 4 โดนัทตัวเด็ดและลิมิเต็ด เอดิชั่น เปิดรับพรีออเดอร์เฉพาะ Season of Love เท่านั้น!

น่ารักไม่ไหวต้องเทใจให้ “John’s valentine Box Set” โดนัท 4 ชิ้น ให้คุณอินเลิฟต้อนรับวาเลนไทน์ในแบบลิมิเต็ด เอดิชั่น เฉพาะ Season of Love เท่านั้น! John Donut (จอห์น โดนัท) โดนัทชื่อดังจากเกาะภูเก็ต และร้านโปรดของนักท่องเที่ยวทั่วโลก ชวนคุณฟินกับ 2 เมนูขายดี Strawberry Crème Cheese โดนัทสตรอว์เบอร์รี่สอดไส้ครีมชีสแสนอร่อย และ Strawberry Granola โดนัทสตรอว์เบอร์รี่ท้อปด้วย Strawberry White Chocolate สูตรโฮมเมด มิกซ์กับราสพ์เบอร์รี่ แครนเบอร์รี่ เชอร์รี่ ธัญพืช 5 ชนิด และลูกเกด พร้อม 2 เมนูใหม่! ในคอนเซ็ปต์ “Heart-melting Donuts” โดนัทช็อกโกแลตรูปหัวใจสุดคิวท์• New! Chocolate Lover โดนัทรูปหัวใจจากแป้งบริยอช สอดไส้ด้วยแยมสตรอว์เบอร์รี่และราสเบอร์รี่โฮมเมด ท้อปด้วยพรีเมียมดาร์คช็อกโกแลตเข้มข้น ตัดกับสีแดงสดของสตรอว์เบอร์รี่ลูกโตหวานอมเปรี้ยว• New! Orange Milk Chocolate โดนัทรูปหัวใจจากแป้งบริยอช สอดไส้แยมส้มมาร์มาเลดสูตรโฮมเมด เคลือบด้วย Milk Chocolate Glaze และ White Chocolate Drizzle ตัดกับสีสัมของ Orange Candleบอกรักให้หวานกว่าใครไปกับ “John’s valentine Box Set” สามารถสั่งจองล่วงหน้าได้ตั้งแต่วันนี้ - 13 ก.พ. ราคาพิเศษสำหรับคุณที่สั่งจองล่วงหน้าเท่านั้น เพียง 390 บาท จากราคาปกติ 450 บาท และรับโดนัทได้ตั้งแต่วันที่ 4 ก.พ. - 14 ก.พ. กรุณาระบุวันรับแล้วแจ้งสาขาที่คุณสะดวกรับทั้ง 4 สาขา ได้แก่ สาขาโยธินพัฒนา 3 (เลียบทางด่วนเอกมัย-รามอินทรา) โทร. 095-207-7796, เซ็นทรัล ชิดลม ชั้น 2 Public Market (ทางเชื่อมระหว่างเซ็นทรัล ชิดลม และเซ็นทรัล แอมบาสซี่) โทร. 063-213-9680, เซ็นทรัล ลาดพร้าว ชั้น 1 (ใกล้กับร้าน Uniqlo) และ โรงพยาบาลเวชธานี ชั้น G (ใกล้กับบันไดเลื่อน) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง Line@ https://lin.ee/501Fjlf และติดตาม John Donut ได้ที่ https://www.facebook.com/johndonutofficial