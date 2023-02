9 ร้านอาหารหลากสไตล์สำหรับวาเลนไทน์สุดฟิน ใจกลางสยาม

UNDERHOUND (อันเดอร์ฮาวด์) ร้านอาหารสไตล์ฝรั่งเศสแฝงกลิ่นอายเอเชียน จาก เกรฮาวด์ คาเฟ่ ร้านอาหารที่จะพาคุณเดินทางไปพบกับสุนทรียภาพของอาหารที่สรรสร้างด้วยความบรรจงและปราณีต ให้คุณได้สัมผัสงานศิลปะผ่านรสชาติและรูปแบบการนำเสนอของอาหาร เสมือนได้ทานอาหารในร้านอาหารที่ฝรั่งเศส การตกแต่งร้านได้รับแรงบันดาลใจจาก Metro ที่ฝรั่งเศส ปรับให้ทันสมัยขึ้น เตรียมพบกับอีกขั้นที่เหนือกว่า ของ Hound Experience ที่คุณเคยสัมผัส ที่มาพร้อมคอนเซปต์ “TRAVELING TO THE ELEMENT OF FOOD & ART BY UNDERHOUND STATION” ซึ่งลูกค้าจะได้เดินทางไปสู่จุดหมายต่างๆ ผ่านการรับประทานอาหารที่ถูกรังสรรค์มาควบคู่กับความสร้างสรรค์ การเลือกส่วนประกอบและการจัดตกแต่งในแต่ละจาน รวมไปถึงการตกแต่งภายในร้าน โดยเมนูได้จัดไล่เรียงเสมือนการออกเดินทางไปยังที่ต่างๆ เพื่อสัมผัสบรรยากาศและรสชาติอาหารที่มาจากวัตถุดิบที่แตกต่างกันออกไป

เริ่มต้นด้วยจานเรียกน้ำย่อย Choux a la Truffle (Truffle Choux Cream) เปลี่ยนโฉมชูครีมที่เป็นของหวานให้กลายเป็นของคาวด้วยไส้ครีมซุปทรัฟเฟิลฝรั่งเศสไหลเยิ้มเป็นลาวา, Huîtres Gillardeau หอยนางรมสดแบรนด์ Gillardeauอันเลื่องชื่อ, Soupe a l’Oignon (French Onion Soup) ซุปหัวหอมฝรั่งเศส เมนูเรียกน้ำย่อยแบบฝรั่งเศสแท้ ๆ, Escargots au beurre d’ail (Snails in Garlic Butter) หอยทากอบเนยกระเทียมที่พลาดไม่ได้ ต่อกันที่เมนูจานหลัก Brioche au Homard et Gambas Grilles (Brioche with Grilled Lobster and Tiger Prawn) ดัดแปลงแซนด์วิชล็อบสเตอร์มาเป็นขนมปังบริออชเนื้อนุ่มชุ่มฉ่ำสูตรลับเฉพาะ หรือจะเลือกเป็น Canard a l’Orange (Duck in Orange Sauce) เป็ดซอสส้มเอกลักษณ์เฉพาะของ Underhound ที่มาพร้อมผักเคียงอย่างแครอท หน่อไม้ฝรั่ง หัวหอม และมันฝรั่งชิ้นพอดีคำ เป็นเมนูที่สามารถตัดเลี่ยนได้อย่างลงตัว

สำหรับของหวาน ขอแนะนำ Galee de Vin Petillant Avee les Fruits Rouges (Sparkling Wine Jelly with Mixed Berries) เจลลีสปาร์กลิ้งไวน์ ให้ความรู้สึกสดชื่น และ Gateau au Fromage a la Creme Brulee (Cheesecake with Brunt Caramel) ชีสเค้กที่มาในรูปโฉมของเครมบูเล ที่ให้เนื้อเนียนนุ่มละมุนลิ้น เป็นการจบคอร์สอย่างเพอร์เฟค สัมผัสบรรยากาศโรแมนติกแบบฝรั่งเศสได้ที่ UNDERHOUND ชั้น 1 สยามพารากอน สำรองที่นั่งโทร. 08 0072 3473

MOZZA BY COCOTTE (มอซซ่า บาย โคคอท) ร้านอาหารแนวอิตาเลี่ยนบิสโทร ดื่มด่ำกับรสชาติสไตล์อิตาเลี่ยนโฮมเมดแท้ๆ ตามแนวคิด "Come La Faceva la Nonna" หรือ “รสมือคุณยาย” MOZZA BY COCOTTE พร้อมให้คุณลิ้มลองรสมือคุณยายชาวอิตาเลี่ยนแท้ในสถานที่ใหม่ใจกลางเมือง และพร้อมที่จะเสิร์ฟเมนูเด็ดประจําบ้าน เมนูแนะนำห้ามพลาด เรียกนํ้าย่อยด้วย Truffle Arancini (ริซอตโต้เห็ดทรัฟเฟิลทอด มอสซาเรลล่า ซอสพาร์เมซาน และทรัฟเฟิลสด) หรือ Truffle Buratta (พร้อมฟักทองย่างและสลัดร็อกเก็ต) ตามด้วยเมนูแนะนํา Lobster Spaghetti (สปาเก็ตตี้ กุ้งมังกรย่างทั้งตัว ซุปกุ้งมังกร และซอสมะเขือเทศ), Carpi Salerno Pizza (พิซซ่าซอสมะเขือเทศ พาร์มาแฮม สตราเซียเทลลา ใบโหระพา และมะเขือเทศ), Truffle Beef Tartar (เนื้อแองกัสสับพร้อมทรัฟเฟิลหั่น)

และปิดท้ายด้วย Tiramisu เป็นของหวาน โดยที่ทุกเมนูยังคงเน้นตามปรัชญาหลักของ Cocotte คือการจัดหาและใช้เพียงผลิตภัณฑ์จากท้องถิ่นเท่านั้น Mozza by Cocotte จึงทํางานอย่างใกล้ชิดกับฟาร์มต่างๆ ในเครือโครงการหลวง เพื่อนําวัตถุดิบสดใหม่มาปรุงแต่งรสชาติด้วยผลิตภัณฑ์ที่นําเข้าจากอิตาลีโดยเฉพาะ ซึ่งเป็นหัวใจหลักของเมนูต่างๆ ของทางร้าน อิ่มอร่อยในบรรยากาศแสนอบอุ่นได้ที่ MOZZA BY COCOTTE (มอซซ่า บาย โคคอท) ชั้น G โซนกรูเมต์ การ์เด้น สยามพารากอน สำรองที่นั่ง โทร. 062 208 8828

Burger & Lobster Thailand (เบอร์เกอร์แอนด์ล็อบเตอร์) ร้านดังจากลอนดอน ที่ไม่ว่าใครไปเยือนก็ต้องแวะไปลิ้มลอง ก่อตั้งขึ้นในปี 2554 โดยเจ้าของชาวรัสเซีย จากร้าน Burger & Lobster แห่งแรกที่เกิดในผับไอริชเล็กๆ ใน เมืองเมย์แฟร์ เติบโตขึ้นโดยมีร้านอาหาร 9 แห่งที่ตั้งอยู่ทั่วลอนดอน และปัจจุบันขยายเป็น 20 สาขาในลอนดอนและต่างประเทศ ขึ้นชื่อในเรื่องการนำเสนอเมนูเพียง 3 รายการ ได้แก่ Beef Burgers, Canadian Lobsters และ Lobster rolls ซึ่งสาขาแห่งใหม่นี้มีการออกแบบที่หรูหราและร่วมสมัยพร้อมให้ประสบการณ์การรับประทานอาหารแบบผ่อนคลายแต่มีสไตล์ ร้านอาหารมีบรรยากาศสบาย ๆ คึกคัก มีเสน่ห์และความเรียบง่าย ภายในร้านสามารถรองรับได้ถึง 58 ที่นั่ง เป็นประสบการณ์ที่คุณจะไม่มีวันลืม

ต้อนรับเดือนแห่งความรัก พิเศษ เฉพาะ BURGER&LOBSTER สาขา SIAM PARAGON เท่านั้น เมื่อรับประทานอาหารครบ 3,000 บาท/เซลล์สลิป รับฟรี! Sticky Double Chocolate Brownie 1 เสิร์ฟ มูลค่า 270 บาท บราวนี่โฮมเมด รับประทานคู่กับไอศกรีมคาราเมล และราสเบอร์รี่ เพิ่มความกรุบกรอบด้วยอัลมอนด์เคลือบคาราเมล ราดซอสคาราเมลสุดเข้มข้น ออนท็อปด้วยผงช็อกโกแลตแท้ เพิ่มความเข้มข้นและลงตัว พบกับ Burger & Lobster ชั้น G โซนเหนือ สยามพารากอน ตั้งแต่วันนี้ – 19 ก.พ. 66 เท่านั้น สำรองที่นั่ง โทร.095-208-0119 และ 095 208 0119 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม เฟชบุ๊คแฟนเพจ : Burger & Lobster Siam paragon

TWG Tea Salon & Boutique (ทีดับเบิ้ลยูจี ที ซาลอน แอนด์ บูทีค) TWG แบรนด์ชาหรูสุดประณีต ก่อตั้งขึ้นในประเทศสิงคโปร์ด้วยแนวคิดหรูหราที่ผสมผสานระหว่างร้านค้าปลีก ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะหนึ่งเดียวและดั้งเดิม กับร้านชาสุดหรู และเครือข่ายระดับสากลของการจัดจำหน่ายชา เมื่อได้เข้ามาสัมผัสทีดับเบิ้ลยูจี ที ซาลอน แอนด์ บูทีค ความร้อนที่กลายเป็นความอุ่นๆ ของชา ความหอมละเมียดที่พร้อมจะโชยมาเมื่อยกแก้วชาใกล้ริมฝีปาก เมื่อรวมตัวกันจึงกลายเป็นสภาวะหยุดนิ่ง ณ โมเมนท์นั้น ชาทำให้เราหยุดจากทุกสิ่ง และดึงเรากลับเข้ามาหาตัวเอง ต้อนรับเดือนแห่งความรัก TWG ครีเอทเมนูพิเศษ "ซีเคร็ท วาเลนไทน์ เมนู" ขนมหวานสำหรับช่วงเวลาแห่งความรัก นำเสนอเค้กเลม่อนมูสที่มีส่วนผสมของชา เลม่อน บุช ที เสิร์ฟคู่กับทีรามิสุรูปหัวใจ ที่มีส่วนผสมจากชา วาเลนไทน์ เบรคฟาสต์ ที เสิร์ฟพร้อมกับชาร้อนหรือเย็น หรือ ม็อคเทลสองแก้ว พิเศษเฉพาะ เดือนกุมภาพันธ์ นี้เท่านั้น พร้อมเสิร์ฟความอร่อยแล้ววันนี้ที่ ทีดับเบิลยูจี ซาลอน แอนด์ บูทีค ชั้น G โซนกรูเมต์ การ์เด้น สยามพารากอน สำรองที่นั่ง โทร. 092-370-9947 และ 082-026-9673 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม Line Official Account: @TWGTEATH

Coffee Beans by Dao (คอฟฟี่บีน บาย ดาว) ส่งต่อความรักแบบหวานฉ่ำจัดเต็มกับ "Lovebirds Collection" เซ็ทขนมสุดเอ็กซ์คลูซีฟสำหรับคนพิเศษ ที่รวมขนมเมนูโปรดในดวงใจและเมนูใหม่น่าลองในดีไซน์สุดน่ารักละลายใจเพื่อวาเลนไทน์นี้เท่านั้น ในเซ็ทประกอบด้วย Signature Chocolate Brownie บราวนี่สูตรเด็ดของทางร้านที่ขาดไม่ได้สำหรับทุกเทศกาล Crunchy Almond Brownie บราวนี่กรุบกรอบผสมอัลมอนด์ รสชาติหวานกำลังพอดี ทานได้เพลินๆ ไม่มีเบื่อ Crunchy Milo Milk Chocolate ช็อคโกแลตนมผสมไมโลที่สายหวานต้องร้องว้าว Raspberry Crumble Bar เพิ่มความไม่จำเจด้วยครัมเบิ้ลบาร์รสราสเบอรี่ หวานอมเปรี้ยวกำลังดี และ Red Velvet Brownie Cheesecake ปิดท้ายด้วยชีสเค้กเรดเวลเวทที่รสชาติเข้มข้นลงตัวสุดๆ เติมความหวานให้ความรักที่ลงตัวได้แล้ววันนี้ที่ คอฟฟี่บีน บาย ดาว ชั้น G สยามพารากอน ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทร. 02-610-9702

ข้ามมาที่ สยามเซ็นเตอร์ เมืองแห่งไอเดียที่ล้ำเทรนด์ ที่รวมร้านน่าสนใจไว้ไม่น้อย เหมาะกับคู่รักที่ต้องการความ Casual แบบสบายๆ แต่ยังคงคุณภาพและรสชาติของอาหารพร้อมบรรยากาศที่ดีไว้ครบถ้วน

Audrey Café (ออเดร คาเฟ่) ขอแนะนำเมนูสำหรับคู่รัก เบบี้พิซซ่าต้มยำกุ้ง ขาหมูเต๋าทอดกรอบ Thai Tea Crepe Cake และ Milo Sizzling Roti พร้อมส่งมอบความรักในเทศกาล Valentine's Day กับเค้กดอกกุหลาบในกระถางแทนใจสื่อถึงความรักและความสุขให้คนที่คุณรัก ในช่วงเทศกาลวันแห่งความรักนี้ Valentine’s Rose Pot Cake เค้กดอกกุหลาบสีแดงในกระถางสุดน่ารัก เนื้อเค้กวนิลลาสอดไส้ราสเบอรี่ จัดใส่กล่องพร้อมโบว์ แท็กห้อยรูปหัวใจสุดน่ารัก กล่อง 1 ชิ้น ราคา 155 บาท, กล่อง 4 ชิ้น ราคา 620 บาท, กล่อง 12 ชิ้น ราคา 1,860 บาท ตั้งแต่วันที่ 12 -14 กุมภาพันธ์ 2566 ให้ Audrey ได้เป็นตัวแทนส่งมอบความรัก ความสุขแสนโรแมนติกในเทศกาลแห่งความรักนี้กับคนสำคัญของคุณ ที่ Audrey Cafe ชั้น 2 Vibrant Eatery Avenue สยามเซ็นเตอร์ สำรองที่นั่ง โทร. 02-080-3998 หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ LINE : @audreycafe

Pasta Ama (พาสต้าอาม่า) ร้านน้องใหม่แต่รสชาติจัดจ้านถูกใจทุกคน ร้านพาสต้าโฮมเมดสไตล์ฟิวชั่นโดยคนไทยที่คัดสรรวัตถุดิบแต่ละสาขาด้วยคอนเซ็ปต์แตกต่างกัน เน้นรสชาติที่เข้มข้นถูกใจคนไทย ถึงจะเริ่มต้นขึ้นเพียงระยะเวลา 2 ปี แต่ก็ฮออตฮิตติดตลาด เป็นช้อยส์แรกๆสำหรับคนรักพาสต้า สำหรับสาขาสยามเซ็นเตอร์จะมีบรรยากาศอบอุ่น นั่งสบาย Cozy in Love สุดๆ โดนใจคนรุ่นใหม่ วาเลนไทน์นี้ควงแฟนไปดินเนอร์สวีทหวานกันที่ พาสต้าอาม่า มาพร้อมกับ Valentine Course ที่ไม่ควรพลาด ในคอร์สประกอบด้วย Spaghetti Blackpink Seafood สปาเก็ตตี้เส้นดำ สีสันแปลกตา มาพร้อมพิ้งค์ซอสหน้าตาหวานฉ่ำ แต่รสชาติครีมมี่ๆ กลมกล่อมกำลังดี ท็อปด้วยกุ้งเด้งๆ ปลาหมึกหนึบๆ รสชาติโฮมมี่สุดๆ, Black Pepper Pork Steak สเต็กหมูหมักพริกไทยดำ เนื้อนุ่มหั่นพอดีคำ พร้อมกับเครื่องเคียงผักรวมนานาชนิด, ซีซ่าร์สลัด ผักคอสกรอบๆ พาเมซานชีสเน้นๆ เป็นอีกเมนูยอดฮิตของร้าน เติมความซ่า ดื่มแล้วฟินกับอิตาเลี่ยนโซดา (ในเซ็ตเลือกได้ 2 แก้ว) หรือใครอยากสร้างบรรยากาศ ก็สั่งไวน์แดงมาจิบเบาๆ ราคาเริ่มต้นเพียง 300 บาท/ 2 แก้ว เต็มอิ่มกับคอร์ส 899 บาท ได้ที่ พาสต้าอาม่า ชั้น 2 Vibrant Eatery Avenue สยามเซ็นเตอร์ สำรองที่นั่ง โทร. 081 046 5987

Greyhound Café (เกรย์ฮาวด์ คาเฟ่) ร้านอาหารไทยฟิวชั่น ผสมผสาน International Food ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว บรรยากาศหรูหราเป็นกันเอง ได้ยกขบวนวัตถุดิบชั้นเยี่ยมจากอเมริกามาทวิสต์กันถึงครัวเกรฮาวด์คาเฟ่ จนได้เมนูพิเศษที่จะมาเสิร์ฟให้คู่รักได้อิ่มเอมตลอดเดือนกุมภาพันธ์ ยังมีดริงค์เก๋ๆ รับวาเลนไทน์ให้ได้ฟินกันอีกด้วย

พบบรรยากาศแห่งความรักที่อยู่รอบตัวกับ LOVE IS ALL AROUND เติมความหวานด้วยเมนูขนมใหม่จาก Greyhound Café ต้อนรับเดือนแห่งความรัก เริ่มจากเมนูอาหารที่พลาดไม่ได้อย่าง สลัดเมล่อนพาร์มาแฮม, สเต็กปลาแซลม่อน หรือ สปาเก็ตตี้คอนบีฟ ต่อด้วยของหวาน Valentine Trifle - ทรัยเฟิล สตรอว์เบอร์รี ขนมหวานที่ถูกจัดเรียงเป็นชั้นๆ โรยครีมคลัมเบิ้ลกรอบอยู่ด้านล่าง เพิ่มเนื้อสัมผัสด้วยเค้กวานิลลานุ่มฟู ตัดรสด้วยสตรอว์เบอร์รีรสเปรี้ยวหวาน และเติมอรรถรสด้วยไอศกรีมวานิลลาและวิปปิ้งครีม และ Pudding with LOVE - พุดดิ้งนมสดรสละมุน มาพร้อมกับเบอร์รีซัลซ่าเพิ่มกลิ่นอ่อนๆของมิ้นท์ และราสเบอร์รีซอร์เบต์

นอกจากขนมแล้วเติมความหวานด้วยเมนูเครื่องดื่มใหม่จาก Greyhound Café ต้อนรับเดือนแห่งความรัก จะเลือกเป็นความสดชื่นซาบซ่าอย่าง Sparkling Love ที่มีส่วนผสมของ Vodka / Strawberry / Lime / Soda หรือจะเลือกความหอมหวานจาก Miss Rosie - Gin / Rose / Strawberry / Lime / Tonic ก็เป็นการปิดท้ายมื้อแสนหวานได้อย่างคอมพลีต พร้อมสัมผัสบรรยากาศที่อบอวลไปด้วยความรัก กับ LOVE IS ALL AROUND พร้อมเสิร์ฟวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 - วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ Greyhound Café ชั้น 1 สยามเซ็นเตอร์สำรองโต๊ะหรือสั่งอาหารได้ที่ LINE @greyhoundcafe

Ronnies Macaron (รอนนี่มาการอง) เมื่อดินเนอร์กันแล้ว ยังมีร้านขนมที่สามารถซื้อไปฝากคนที่คุณรัก Ronnies Macaron สวิสมาการองสูตรพิเศษที่มีความหนึบ ฉ่ำ เข้มข้น คัดสรรวัตถุดิบชั้นดีจากธรรมชาติ เพื่อให้ได้รสชาติที่ละมุนลิ้น ไม่แต่งกลิ่น ความสดใหม่ของวัตถุดิบอย่างครีมสดและสูตรลับของรอนนี่ ทำให้ได้มาการองที่แปลกใหม่ และหวานน้อยกว่า วาเลนไทน์นี้ มากับคอนเซปต์ Why chocolate box when you can have it all? กับ Valentine’s Day box set พร้อมการ์ดวาเลนไทน์สุดพิเศษและริบบิ้น พบกับมาการองในกล่องสวยหรู Eternal Blossom Macaron Box Set ไซส์ S ราคา 450 บาท และ ไซส์ L ราคา 720 บาท ที่ชั้น 2 Vibrant Eatery Avenue สยามเซ็นเตอร์ โทร. 081 839 5885

พร้อมโปรโมชั่นพิเศษจาก ONESIAM เมื่อรับประทานอาหารครบ 1,000 บาท/ใบเสร็จ รับ100 VIZ Coin สัมผัสบรรยากาศโรแมนติกกับคนรู้ใจกับ 9 ร้านดังที่ ONESIAM นำเสนอ เพื่อให้วาเลนไทน์นี้ที่หวานมากยิ่งกว่าเดิม