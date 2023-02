“ยูนิเวอร์ซัล” จัดงานเปิดตัวอัลบั้ม “Sam Smith Gloria Night Party” ในบรรยากาศสุดแซ่บ

Sam Smith – Gloria Tracklist:

1. Love Me More

2. No Go

3. Hurting Interlude

4. Lose You

5. Perfect (with Jessie Reyez)

6. Unholy (with Kim Petras)

7. How To Cry

8. Six Shots

9. Gimme (with Koffee & Jessie Reyez)

10. Dorothy’s Interlude

11. I’m Not Here To Make Friends

12. Gloria

13. Who We Love (with Ed Sheeran)

ความร้อนแรง แซ่บทุกอณูของไม่มีแผ่ว หลังเจ้าตัวบินมาเที่ยวแบบไพรเวทที่ประเทศไทยเมื่อช่วงปลายปีที่ผ่านมาเล่นเอาแฟน ๆ ตื่นเต้นกันเพียบหลังเห็นลุคสุดชิลพร้อมขี่มอเตอร์ไซค์รอบเกาะสมุย เรื่อยมาจนถึงต้นปี 2023 ความเร่าร้อนของ “” ยังคงสาดมาให้แฟนเพลงทุกคนได้เห็นอย่างต่อเนื่อง เมื่อเขาปล่อยผลงานจากอัลบั้มใหม่ชุดที่ 4 อย่างอัลบั้ม “” ที่แฟนเพลงทั่วโลกต่างรอคอย พร้อมออกมิวสิควิดีโอแซ่บ ๆ ซิงเกิลหลักของอัลบั้มอย่าง “I’m not here to make friends” ที่โปรดิวซ์โดย Calvin Harrisและเพื่อเป็นการต่อยอดความปังในครั้งนี้ทางค่ายเพลงระดับโลกอย่าง “ยูนิเวอร์ซัล มิวสิค (ประเทศไทย)” จับมือกับ “House Of Heals” และคลื่นเพลงสากลอย่าง“MET107” ได้เนรมิตงานปาร์ตี้สุดปั๊วะปังในงานเปิดตัวอัลบั้ม “Sam Smith Gloria Night Party”สำหรับบรรยากาศภายในงานมีทั้งเหล่าเซเลบริตี้, ยูทูปเบอร์ และอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังมากมาย ไม่ว่าจะเป็น รัศมีแข, เขื่อน ดนัย, สไปร์ทบะบะบิ, อินทนนท์, มะเขือ MKMABI, เติร์ก Turk_tk, ภูเขา-บุญรอด จาก Poocao Channel และพาร์ค จาก Khun Park TV ที่เดินทางมาร่วมงาน พร้อมแปลงโฉมจัดหนัก จัดเต็มมาแบบสับ ๆงานนี้เริ่มเปิดงานด้วยการพาทุกคนไปฟังเพลงจากอัลบั้ม “Gloria” ทั้ง 13 บทเพลง ดำเนินงานโดยพิธีกรสุดแซ่บอย่างดีเจแบงค์ - อนุสิทธิ แสงนิ่มนวลพร้อมเปิดฟลอร์โชว์สุดพิเศษจาก Drag Queen ที่ทาง “House Of Heals” รังสรรค์มาเพื่อทุกคนโดยเฉพาะ พร้อมขึ้นโชว์ เพลงฮิตจากอัลบั้มล่าสุดของ “Sam Smith” ได้แก่ Gimme, I’m Not Here To Make Friends และ Unholy ปิดท้ายด้วยการเชิญชวนผู้เข้าร่วมงานขึ้นมาแข่งเต้นชิงรางวัลพิเศษจากทาง Universal Music Thailand และ After Party แดนซ์กันต่อตลอดคืนถึงแม้ครั้งนี้เจ้าของเพลงอย่าง “Sam Smith” จะไม่ได้เดินทางมาร่วมงานด้วย แต่เรียกได้ว่างานนี้เป็นการรวมตัวพลังของคนที่รักในผลงาน และรักในความเป็นตัวตนของ “Sam Smith” แถมมีพื้นที่ให้พวกเขาได้โชว์ลีลาการแดนซ์จัดเต็มกันแบบสุดเหวี่ยงนอกจากนี้ทาง “ยูนิเวอร์ซัล มิวสิค (ประเทศไทย)” มีกิจกรรมเชิญชวนทุกคนไปสนุกต่อกันให้สุดด้วยการร่วมกิจกรรมทางโซเชียลลุ้นรับ กระจกจาก “Sam Smith” จำนวน 2 รางวัล เพียงทำตามกติกาง่าย ๆ ดังนี้1. โพสต์รูปภาพหรือวิดีโอในหัวข้อ “Your Lifestyle” ที่แสดงความเป็นตัวคุณโดยใช้เพลง “I’m Not Here To Make Friends” จาก “Sam Smith” บนช่องทาง TikTok หรือ IG Reels2. ติด Hashtag #SamSmithGloriaTH แท็ก @UniversalmusicTH และ @SamSmithสามารถร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้ - 19 กุมภาพันธ์ 2023 และจะประกาศผู้โชคดีวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2023 ทาง Facebook Page: Universal Music Thailandผู้ที่ทำคลิปวิดีโอที่ถูกใจกรรมการ และถูกต้องตามกติกาที่สุดจะเป็นผู้ชนะด้านในส่วนของอัลบั้ม “Gloria” เป็นอัลบั้มที่ถ่ายทอดความเป็นตัวตนอย่างอิสระของ “Sam Smith” ไว้ในอัลบั้มนี้มากที่สุด เป็นอัลบั้มที่ทำขึ้นเพื่อปลดปล่อยตัวตนตามความตั้งใจของเขาที่เคยบอกว่า “ไม่ว่าจะเพศไหน เป็นคนแบบใด เราเป็นตัวเองได้ในแบบของเราเอง” ซึ่งอัลบั้ม “Gloria” เขาได้ทำแนวเพลงออกมาหลายหลาย และแตกต่างกันในทุกเพลงอัลบั้ม “Gloria” เป็นอัลบั้มที่ Sam Smith ได้ถ่ายทอดความเป็นตัวเองอย่างเป็นอิสระผ่าน 13 เพลง ที่มีความเป็นส่วนตัว “Sam Smith”ได้สร้างผลงานออกมาที่ตรงกันข้ามกับคำว่าอกหัก เขาอยากสร้างเกาะป้องกันที่จำเป็นต่อชีวิตของเขาในวัยกำลังเติบโตผ่านบทเพลงที่เขาอยากได้ยินนอกจากนี้อัลบั้ม “Gloria” ยังเป็นการฉลองศิลปินหญิงที่ “Sam Smith” ได้ร่วมงานด้วยในอัลบั้มนี้อย่าง Jessie Reyez, Kim Petras และ Koffee แถมยังพูดถึงเรื่องราวของเซ็กส์ ความลุ่มหลง การแสดงความเป็นตัวของตัวเอง และความไม่สมบูรณ์แบบเชื่อว่าหากทุกคนได้ลองฟังอัลบั้ม Gloria แล้วจะต้องชื่นชอบและเก็บเป็นอัลบั้มโปรดอย่างแน่นอน###################