ประวัติศาสตร์หน้าใหม่ "บียอนเซ่" คว้า "แกรมมี" ตัวที่ 32 มากที่สุดตลอดกาล! แต่ปีนี้พลาดรางวัลสำคัญทั้งหมด

โดยในปีนี้ตัวเต็งที่มีลุ้นรางวัลหลายสาขาก็คือและซึ่งทั้งหมดต่างคว้ารางวัลกลับไปได้ทั้งสิ้นอย่างไรก็ตามงานมอบรางวัลแกรมมีปีนี้ กลับเต็มไปด้วยเรื่องเซอร์ไพรส์ และพลิกล็อกในหลายสาขาแต่ดาวเด่นที่สุดคนหนึ่งในงานก็น่าจะเป็น บียอนเซ ที่หลังคว้ารางวัลเพลงสาขา อัลบั้มเพลงแดนซ์/เพลงอิเล็กทรอนิกส์ยอดเยี่ยม จากผลงานเพลงอัลบั้มชุด "" ของเธอ ทำให้ บียอนเซ คว้ารางวัลแกรมมีทั้งชีวิตไป 32 สาขา ซึ่งแซงหน้าวาทยกรสายคลาสสิกผู้ล่วงลับไปแล้ว ซึ่งมีรางวัลแกรมมีเก็บเอาไว้ถึง 31 รางวัลควีนเบย์ กล่าวในช่วงเวลาแห่งการสร้างประวัติศาสตร์ .บียอนเซ ยังกล่าวขอบคุณครอบครัวของเธอ และแสดงความเคารพเป็นพิเศษต่อชุมชนเกย์ ซึ่งเธอให้เครดิตกับการคิดค้นแนวเพลงของตัวเองในอัลบั้มนี้ ที่เธอตั้งใจจะให้เป็นเหมือนบทบันทึกประวัติศาสตร์ของตัวเอง เพื่อแสดงความเคารพต่อผู้บุกเบิกแนวฟังก์ โซล แร็พ เฮาส์ และดิสโก้โดยรางวัล 4 สาขาที่ บียอนเซ ได้รับในปีนี้ก็คือ เพลงแดนซ์/เพลงอิเล็กทรอนิกส์ยอดเยี่ยม, เพลงอาร์แอนด์บีดั้งเดิมยอดเยี่ยม, อัลบั้มเพลงแดนซ์/เพลงอิเล็กทรอนิกส์ยอดเยี่ยม และ เพลงอาร์แอนด์บียอดเยี่ยมแต่ในปีนี้ บียอนเซ ที่ได้ชิงรางวัลถึง 9 สาขา กลับไม่ประสบความสำเร็จในสาขาใหญ่ 4 สาขา หรือ Big Four ของแกรมมีเลยสำหรับรางวัลใหญ่อย่างอัลบั้มแห่งปีนั้น กลับกลายเป็นที่คว้ารางวัลใหญ่ดังกล่าวไปอย่างอัลบั้มแห่งปีไปสไตลส์ กล่าวหลังคว้ารางวัลใหญ่จากผลงานชุด Harry's House งานสุดฮิตของเขาในปีที่ผ่านมาแม้จะคว้ารางวัลได้มากกว่าใครในประวัติศาสตร์ แต่กลายเป็นว่า บียอนเซ กลับไม่เคยคว้ารางวัลสำคัญคือ อัลบั้มแห่งปี และเพลงในการบันทึกเสียงได้เลยแม้แต่คร้ังเดียวโดยในปีนี้มีเพลงที่ชิงรางวัลเพลงบันทึกเสียงแห่งปี แต่สุดท้ายรางวัลดังกล่าวก็ตกเป็นของจากส่วนรางวัลเพลงแห่งปี ก็พลิกล็อกเช่นเดียวกัน เพราะ นักร้องโฟล์ค ร็อก และบลูส์คว้ารางวัลดังกล่าวไป- แบรนดี คาร์ไลล์ และ , เคนดริก ลามาร์ คว้าคนละ 3 รางวัล -โดยศิลปินที่ได้รางวัลมากสาขารองลงมาก็คือศิลปินแนวโฟล์คร็อกและแร็ปเปอร์จบค่ำคืนนี้ด้วยคนละ 3 รางวัลส่วน อะเดล หนึ่งในนักร้องรุ่นตัวเต็งของค่ำคืนนี้ คว้าไปเพียงรางวัลเดียวในสาขาเพลงป็อปสำหรับอาจจะพลาดรางวัลทางดนตรี แต่ก็คว้ารางวัลมิวสิควิดีโอยอดเยี่ยมจากภาพยนตร์สั้นของเธอจากเพลงเวอร์ชั่นความยาว 10 นาที ที่เธอเป็นคนกำกับเองดาราเร็กเก้ชาวเปอร์โตริโก เป็นหนึ่งในศิลปินที่ได้โชว์ในคืนนี้ ก่อนที่เขาจะคว้ารางวัลกลับบ้านไปตลอดปีที่ผ่านมาซึ่งเป็นศิลปินที่ประสบความสำเร็จเชิงพาณิชย์มากที่สุดคนหนึ่งในโลกอย่างไม่ต้องสงสัย โดยเขากล่าวเป็นภาษาสเปนระหว่างรับรางวัลว่านักแสดงกลายเป็นนักแสดงรุ่นใหญ่คนล่าสุดที่ได้รับรางวัลซึ่งหมายความว่าเป็นบุคคลที่คว้ารางวัลใน 4 เวทีมอบรางวัลสำคัญของวงการครบ ทั้ง เอ็มมี, แกรมมี่ ออสการ์ และโทนี่ จากการคว้ารางวัลแกรมมี่สำหรับหนังสือเสียง จากการอ่านหนังสือเสียงผลงานบทบันทีกส่วนตัวของเธอที่ชื่อว่า- ซามารา จอย คว้ารางวัลศิลปินหน้าใหม่ยอดเยี่ยม -งานกาล่าเพื่อมอบรางวัลแกรมมีประจำปีครั้งที่ 65 มีดาวตลกรับหน้าที่ดำเนินรายการ นอกจากนี้ยังมีการแสดงจาก แฮร์รี สไตลส์, ลิซโซ และ แมรี เจ. ไบล์จซึ่งอีกรางวัลใหญ่ที่หลายคนจับตาก็คือ ศิลปินหน้าใหม่ยอดเยี่ยม เพราะผู้คว้ารางวัลนี้หลายคนกลายเป็นศิลปินระดับซูเปอร์สตาร์ในเวลาต่อมา อาทิและเป็นต้นด้วยสื่อสังคมออนไลน์ทำให้ศิลปินหน้าใหม่หลาย ๆ คนโด่งดังในระยะเวลาอันรวดเร็ว และปีนี้ก็มีผู้ชิงรางวัลเป็นศิลปินจากหลาย ๆ ประเทศทั่วโลก อาทิจากบราซิล,ร็อกเกอร์จากและแร็ปเปอร์ต่างมีชื่อเสียงโด่งดังบนแต่สุดท้ายกลายเป็นศิลปินแจ๊ซที่คว้ารางวัลดังกล่าวไป "ฉันไม่อยากจะเชื่อเลย -- ฉันเฝ้าดูพวกคุณทุกคนทางทีวีมานานมากแล้ว" ซามารา จอย ที่เกิดในบรองซ์บอกกับผู้ชม หลังจากที่คว้ารางวัลกลับบ้านไปก่อนหน้านี้อัลบั้มแห่งปี: Harry's House, Harry Stylesรางวัลเพลงแห่งปี (ยกย่องการร้อง และบรรเลง) : "About Damn Time" Lizzoเพลงแห่งปี (ยกย่องการแต่งเพลง): "Just Like That" -- Bonnie Raittศิลปินหน้าใหม่ยอดเยี่ยม ได้แก่ ซามารา จอยอัลบั้มเพลงแดนซ์/เพลงอิเล็กทรอนิกส์ยอดเยี่ยม: "Renaissance," Beyonceเพลงแดนซ์/เพลงอิเล็กทรอนิกส์ยอดเยี่ยม: "Break My Soul" โดย Beyonceอัลบั้มเพลงป็อปยอดเยี่ยม: "Harry's House" จาก Harry Stylesอัลบั้มแร็พยอดเยี่ยม: "Mr. Morale & the Big Steppers" Kendrick Lamarอัลบั้มร็อกยอดเยี่ยม: "Patient Number 9" Ozzy Osbourneการแสดงเพลงป๊อปเดี่ยวยอดเยี่ยม: "Easy on Me" โดย Adeleการแสดงเพลงป๊อปดูโอ/กลุ่มยอดเยี่ยม: "Unholy" โดยแซม สมิธ และ คิม เพทราสอัลบั้ม Americana ที่ดีที่สุด: "In These Silent Days" โดย Brandi Carlileอัลบั้มคันทรียอดเยี่ยม: "A Beautiful Time" โดย Willie Nelsonมิวสิกวิดีโอยอดเยี่ยม: "All Too Well (The Short Film)" เทย์เลอร์ สวิฟต์อัลบั้มเพลงยอดเยี่ยมสำหรับศิลปินต่างประเทศ : "Sakura" Masa Takumiเพลงประกอบภาพยนตร์ยอดเยี่ยมสำหรับวิดีโอเกมและสื่ออินเทอร์แอกทีฟอื่นๆ: "Assassin's Creed Ragnarok: Dawn of Ragnarok" โดย Stephanie Economou