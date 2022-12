SCB – บาร์บีคิวพลาซ่า ส่งแคมเปญ “QR พาน้องอิ่ม” ชวนบริจาคเงินผ่าน SCB EASY สมทบทุนโครงการ “FOOD FOR GOOD”

“ธนาคารไทยพาณิชย์” มีความห่วงใยและตระหนักถึงปัญหาด้านโภชนาการของเด็กไทยทั่วประเทศ จึงได้ร่วมกับ “บริษัท ฟู้ดแพชชั่น จำกัด” รวมพลังช่วยเหลือสังคม ส่งเสริมให้เด็กไทยเติบโตอย่างสมวัย ผ่านแคมเปญ “QR พาน้องอิ่ม” ชวนพี่ๆ ใจบุญ ร่วมบริจาคเงินผ่านการสแกนคิวอาร์โค้ดกับระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ (e-Donation) บนแอปพลิเคชัน SCB EASY ให้กับโครงการ FOOD FOR GOOD ภายใต้มูลนิธิยุวพัฒน์ ที่ร้านบาร์บีคิวพลาซ่า (Bar-B-Q Plaza) ทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2565 - 28 กุมภาพันธ์ 2566 เพื่อสมทบทุนช่วยเหลือเด็กนักเรียนที่ขาดโอกาสให้ได้รับคุณค่าทางโภชนาการอย่างครบถ้วนและยั่งยืน ทุกยอดบริจาคสามารถนำไปใช้ลดหย่อนภาษีได้โดยไม่ต้องใช้เอกสารอีกด้วยดร.ชาลี อัศวธีระธรรม รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มงาน Digital Banking ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB DBank) กล่าวว่า “ธนาคารมีความห่วงใยและตระหนักถึงปัญหาเด็กไทยที่จะเติบโตไปเป็นกำลังสำคัญของประเทศ ที่กำลังประสบปัญหาด้านโภชนาการ จึงได้ร่วมมือกับพันธมิตร “บริษัท ฟู้ดแพชชั่น จำกัด” ชวนพี่ๆ ใจบุญ ร่วมสมทบทุนช่วยเหลือเด็กนักเรียนที่ขาดโอกาสให้ได้คุณค่าทางโภชนาการอย่างครบถ้วนและยั่งยืน ผ่านแคมเปญ “QR พาน้องอิ่ม” เพียงบริจาคเงินผ่านการสแกนคิวอาร์โค้ดกับระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ (e-Donation) บนแอปพลิเคชัน SCB EASY ให้กับโครงการ FOOD FOR GOOD ภายใต้มูลนิธิยุวพัฒน์ ที่ร้านบาร์บีคิวพลาซ่า (Bar-B-Q Plaza) ทุกสาขา โดยทุกยอดบริจาคสามารถนำไปใช้ลดหย่อนภาษีได้โดยไม่ต้องใช้เอกสาร ธนาคารหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแคมเปญนี้จะสามารถเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยลดจำนวนเด็กไทยที่มีภาวะทุพโภชนาการ พร้อมส่งเสริมให้มีโภชนาการอย่างเหมาะสมกับความต้องการของเด็กวัยเรียน อันเป็นพื้นฐานสำคัญที่จะนำไปสู่การเติบโตและมีคุณภาพชีวิตที่ดีในอนาคต”นางชาตยา สุพรรณพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ฟู้ดแพชชั่น จำกัด กล่าวเสริมว่า “บริษัท ฟู้ดแพชชั่น จำกัดและร้านอาหารในเครือ ฌานา เรดซัน และบาร์บีคิวพลาซ่า เราให้ความสำคัญในการช่วยเหลือ และร่วมกิจกรรมตอบแทนสังคมในด้านต่างๆ มาโดยตลอด ทั้งด้านการศึกษาและด้านโภชนาการอาหาร พบว่ายังมีเด็กอีกจำนวนมากในประเทศไทยที่มีภาวะทุพโภชนาการ โดยเฉพาะเด็กในชุมชน และชนบท ทำให้มีผลต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการที่ไม่เต็มศักยภาพ จึงได้จับมือกับทาง ธนาคารไทยพาณิชย์ พา พี่ GON หรือบาร์บีกอน มาสคอตประจำแบรนด์ บาร์บีคิวพลาซ่า มาช่วยสร้างการมีส่วนร่วมของสังคมในแก้ปัญหาเรื่องโภชนาการของเด็ก รวมถึงเป็นสื่อกลางในการเชิญชวนลูกค้า ภายใต้แคมเปญ “QR พาน้องอิ่ม” โดยสามารถร่วมสมทบทุนให้กับโครงการ FOOD FOR GOOD ภายใต้มูลนิธิยุวพัฒน์ ได้ที่ร้านบาร์บีคิวพลาซ่า (Bar-B-Q Plaza) ทุกสาขาทั่วประเทศ นอกจากกิจกรรมภายในร้านแล้ว บาร์บีคิวพลาซ่า และธนาคารไทยพาณิชย์ ยังร่วมช่วยเหลือเด็กนักเรียนตามโรงเรียนต่าง ๆ เพิ่มเติมอีก โดยนำข้าวกล่องแทนใจกว่า 2,600 กล่อง ไปให้เด็ก ๆ ที่ขาดแคลน ใน 9 จังหวัด จำนวน 17 โรงเรียน ซึ่งช่วยตอกย้ำเป้าหมายของแบรนด์ที่จะต้องการเป็นสื่อกลางในการมอบมื้อที่ดีที่สุดให้แก่ทุกท่าน และทุกยอดบริจาคของแคมเปญนี้จะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยส่งเสริมให้เด็กไทยได้รับอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการครบสมบูรณ์”ด้าน นางสาวทิพย์ชยา พงศธร ผู้ร่วมก่อตั้งโครงการ FOOD FOR GOOD มูลนิธิยุวพัฒน์ ระบุว่า “เราต้องการที่จะช่วยสร้างรากฐานการเติบโตด้วยโภชนาการครบถ้วนให้กับเด็กๆ เพื่อให้พวกเขาเติบโตขึ้นอย่างมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี โครงการ FOOD FOR GOOD เป็นหน่วยงานภายใต้มูลนิธิยุวพัฒน์ ทำหน้าที่เป็นกลไกสร้างการมีส่วนร่วมของสังคมเพื่อส่งเสริมให้เด็กในประเทศไทยได้รับความสมดุลทางโภชนาการอย่างยั่งยืน เราวางเป้าหมายการทำงานร่วมกับโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกล เพื่อลดจำนวนเด็กที่มีภาวะทุพโภชนาการ โดยการสนับสนุนงบประมาณค่าอาหารเพิ่มเติม ควบคู่ไปกับการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ด้านโภชนาการและการจัดการงานอาหารในโรงเรียนที่มีประสิทธิภาพ ตลอดจนการดูแลโภชนาการรอบด้านของเด็กๆ การทำงานจึงไม่ใช่แค่การนำเงินบริจาคไปแปรรูปเป็นมื้ออาหาร แต่เป็นการ ”สร้างวิธี” ที่เอื้อให้เกิดมื้ออาหารคุณภาพได้อย่างต่อเนื่อง ด้วยกลไก 4 GOOD คือ GOOD FOOD ช่วยระดมทรัพยากรเพื่อเติมเต็มมื้ออาหารคุณภาพ GOOD KNOWLEDGE ช่วยเสริมความรู้โภชนาการรอบด้าน GOOD FARM สนับสนุนแหล่งอาหารปลอดภัยในโรงเรียน GOOD HEALTH ติดตามภาวะโภชนาการของเด็กอย่างใกล้ชิด ซึ่งต้องขอขอบคุณธนาคารไทยพาณิชย์ และบริษัท ฟู้ดแพชชั่น จำกัด (ร้านบาร์บีคิวพลาซ่า) ที่ให้ความสำคัญในเรื่องโภชนาการของเด็กไทย และเราขอชวนทุกคนเข้ามาร่วมสนับสนุนโภชนาการเด็กในประเทศไทย ด้วยการให้ในครั้งนี้...ที่ไม่จบลงแค่หนึ่งมื้ออาหาร”1.เปิดแอปฯ SCB EASY เลือกเมนู “สแกนจ่าย”2.สแกนคิวอาร์โค้ดที่ร้านบาร์บีคิวพลาซ่า (Bar-B-Q Plaza) เพื่อร่วมบริจาคผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์e-Donation3.ใส่รหัส PIN เพื่อเข้าสู่การทำรายการบริจาค e-Donation4.กดปุ่ม “ยอมรับ” กรณีต้องการให้ธนาคารเปิดเผยข้อมูลแก่กรมสรรพากร/หน่วยรับบริจาค เพื่อใช้สิทธิลดหย่อนภาษี5.กรอกจำนวนเงินที่ต้องการบริจาค6.ตรวจสอบข้อมูล และกด “ยืนยัน”1.คลิก Link https://link.scb/3GP8VAu2.ใส่รหัส PIN เพื่อเข้าสู่การทำรายการบริจาค e-Donation3.กดปุ่ม “ยอมรับ” กรณีต้องการให้ธนาคารเปิดเผยข้อมูลแก่กรมสรรพากร/หน่วยรับบริจาค เพื่อใช้สิทธิลดหย่อนภาษี4.กรอกจำนวนเงินที่ต้องการบริจาค5.ตรวจสอบข้อมูล และกด “ยืนยัน”