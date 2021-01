งานวิจัยพลาสติกที่น่าสะพรึง! พบไมโครพลาสติกในรกของหญิงตั้งครรภ์

เพราะอนุภาคเล็กๆ ของไมโครพลาสติกอาจจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพของทารกในระยะยาว เช่นอาจไปทำลายระบบภูมิคุ้มกันของทารกในครรภ์ ไม่ว่าคนเป็นแม่บริโภคหรือหายใจเข้าไปก็ตามจากการศึกษาพบอนุภาคไมโครพลาสติกในหญิงตั้งครรภ์ทั้ง 4 คนที่ตั้งครรภ์และคลอดลูกตามปกติ โดยพบอนุภาคในรกของทั้งฝั่งเด็ก และคุณแม่ รวมถึงพังผืดที่พัฒนาตัวเด็กตอนยังอยู่ในครรภ์ด้วยขนาดของไมโครพลาสติกที่เล็กเพียง 10 ไมครอน หรือเท่ากับ 0.01 มิลลิเมตรเท่านั้น ทำให้มันสามารถแทรกซึม และไหลเวียนไปกับกระแสเลือดของมนุษย์เราได้จากงานวิจัยที่พบไมโครพลาสติกนั้น นักวิจัยทำการศึกษาไปเพียง 4% ของแต่ละรกเท่านั้น แต่คาดว่าจำนวนไมโครพลาสติกทั้งหมดอาจะอยู่ในปริมาณที่สูงกว่านั้นข้อสรุปจากงานวิจัยล่าสุด กล่าวว่า "เนื่องจากรกมีความสำคัญต่อการพัฒนาของทารกขณะตั้งครรภ์ และยังทำหน้าที่เชื่อมต่อทารกกับสิ่งเเวดล้อมภายนอก การค้นพบอนุภาคไมโครพลาสติกนี้จึงเป็นเรื่องที่น่ากังวลใจอย่างมาก แต่ยังจะต้องทำการศึกษาเพิ่มเติมต่อไป ว่าไมโครพลาสติกจะส่งผลต่อระบบร่างกาย หรือเป็นอันตรายอย่างไร"ปีที่ผ่านมา งานวิจัย No Plastic in Nature: Assessing Plastic Ingestion from Nature to People ที่ WWF ร่วมทำกับมหาวิทยาลัยในออสเตรเลีย พบว่า :ปัจจุบัน ชีวิตประจำวันของเรานั้นรายล้อมไปด้วยผลิตภัณฑ์พลาสติก เราบริโภค และหายใจเอาอนุภาคเล็กๆ ของไมโครพลาสติกเข้าร่างกายโดยไม่รู้ตัว นอกจากการช่วยกันลดใช้พลาสติกแล้ว การกำจัดและรีไซเคิลพลาสติกหลังใช้งานอย่างถูกต้องก็สำคัญไม่น้อยไปกว่ากันข้อมูลและรูปภาพอ้างอิงCredit Clip HillPark1