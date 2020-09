TikTok เปิดรายงาน - ตั้งที่ปรึกษา เร่งยกระดับความปลอดภัย-โปร่งใส ครึ่งแรกปี’63 ลบวิดีโอกว่า 100 ล้านคลิป

TikTok แพลตฟอร์มสร้างสรรค์วิดีโอสั้น ไม่ใด้มีความโดดเด่นในการสร้างสรรค์แรงบันดาลใจและมอบความสุขให้กับผู้คนเท่านั้น แต่มุ่งมั่นพัฒนานโยบายและเทคโนโลยีด้านความปลอดภัย เพื่อให้ผู้ใช้เกิดความมั่นใจและมีความรู้สึกปลอดภัยในการใช้แพลตฟอร์มอีกด้วยล่าสุด TikTok เปิดเผยรายงานสรุปแนวทางการพัฒนาด้านความปลอดภัยและความโปร่งใสประจำครึ่งปีแรกของปี 2563 หรือในชื่อ Transparency Report ซึ่งได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการทำงานและมาตรการด้านความปลอดภัยของ TikTok ตลอดครึ่งปีที่ผ่านมา พร้อมทั้งได้จัดตั้ง APAC Safety Advisory Council หรือ ที่ปรึกษาด้านความปลอดภัยแห่งเอเชียแปซิฟิก เป็นการแสดงเจตจำนงค์แน่วแน่ในการพัฒนาด้านความปลอดภัยบนแพลตฟอร์มและการดำเนินงานด้วยความโปร่งใสสูงสุด เพื่อสร้างความมั่นใจให้ผู้ใช้ทั่วโลกสุรยศ เอี่ยมละออ Head of Marketing ของ TikTok กล่าวว่า การเติบโตอย่างก้าวกระโดดของ TikTok ในปี 2563 ถือเป็นปรากฏการณ์สำคัญ ซึ่งสิ่งที่ TikTok ได้มุ่งมั่นพัฒนาอย่างต่อเนื่อง คือการสร้างสรรค์แรงบันดาลใจและมอบความสุขให้ผู้คนผ่านการนำเสนอคอนเทนต์ที่หลากหลายควบคู่กับการสร้างแฮชแท็กแคมเปญต่างๆ มากมาย เพื่อตอบโจทย์ทุกไลฟสไตล์และความชื่นชอบของผู้ใช้ นอกจากนี้ ยังให้ความสำคัญกับการส่งเสริมเรื่องความปลอดภัยบนแพลตฟอร์มและการสร้างสภาพแวดล้อมเชิงบวกให้กับชุมชนผู้ใช้ TikTok ทั่วโลก ซึ่งในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2563 ได้พัฒนาเรื่องความปลอดภัยในหลายๆ ด้านโดยมีการรายงานในใน 6 เรื่องใหญ่ ได้แก่1)การเพิ่มขอบเขตแนวทางปฏิบัติสำหรับชุมชน ด้วยนโยบายใหม่ต่างๆ เพื่อจัดการกับการเผยแพร่ข้อมูลที่ผิดและข้อมูลที่มีการบิดเบือน2)การเปิดตัวโปรแกรมตรวจสอบข้อเท็จจริง (fact-checking program) ใน 9 ประเทศ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา, แคนาดา อังกฤษ ออสเตรเลีย ฝรั่งเศส อิตาลี สเปน ญี่ปุ่น และอินเดีย เพื่อช่วยในการตรวจสอบเนื้อหาที่อาจทำให้เกิดการเข้าใจผิดเกี่ยวกับไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19) การเลือกตั้ง และอื่นๆ ซึ่งมีแผนที่จะขยายพื้นที่ในการใช้โปรแกรมนี้ในประเทศอื่นๆ ต่อไป3)การเพิ่มกิจกรรมที่เกี่ยวกับการให้ความรู้ทางการศึกษาบนแพลตฟอร์มและการสร้างสรรค์แฮชแท็กที่เกี่ยวข้องกับประเด็นสำคัญในสังคม เช่น COVID-19, การเลือกตั้ง, Black Lives Matter และ QAnon เพื่อเป็นศูนย์กลางในการเผยแพร่ข้อมูลที่ถูกต้องเชื่อถือได้ให้กับผู้คน4)การเปิดตัว Family Pairing หรือ โหมดแนะนำโดยผู้ปกครอง ซึ่งเป็นฟีเจอร์ด้านความปลอดภัยสำหรับครอบครัว เพื่อให้ผู้ปกครองสามารถเชื่อมต่อบัญชี TikTok ของตนเองกับบุตรหลานได้ เพื่อเข้าไปควบคุมดูแลในการเข้าถึงคอนเทนต์ของบุตรหลาน รวมไปถึงพฤติกรรมการใช้แพลตฟอร์มของบุตรหลาน เช่น การตั้งค่า Screentime หรือ เวลาในการใช้แพลตฟอร์มให้กับบุตรหลาน5)ความร่วมมือกับองค์กรความปลอดภัยชั้นนำระดับโลก อาทิ National Center for Missing and Exploited Children และ WePROTECT Global Alliance6)ความร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญในการพัฒนา Machine Learning ในการจัดการกับ Hate Speech และความปลอดภัยของเยาวชนในด้านอื่นๆนอกจากนี้ ในรายงานสรุปแนวทางการพัฒนาด้านความปลอดภัยและความโปร่งใสประจำครึ่งปีแรกของปี 2563 ยังได้เปิดเผยว่า สืบเนื่องจากการที่แพลตฟอร์ม TikTok ได้รับความนิยมและมีผู้ใช้เพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก จึงทำให้จำนวนคอนเทนต์บนแพลตฟอร์มมีจำนวนเพิ่มสูงขึ้น และพบว่ามีการลบวิดีโอที่มีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมและละเมิดแนวทางปฏิบัติสำหรับชุมชนออกจากระบบเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบจากปีก่อน ซึ่งในปีนี้พบว่า ข้อมูลสรุปจากทั่วโลก มีจำนวนวิดีโอ 104,543,719 รายการที่ถูกลบออกจากระบบ เนื่องจากมีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมและละเมิดแนวทางปฏิบัติสำหรับชุมชนของ TikTok ซึ่งจากจำนวนนี้ ถือเป็นจำนวนที่น้อยกว่า 1% ของจำนวนวิดีโอทั้งหมดที่อัปโหลดบน TikTok นอกจากนี้ ยังพบว่า 96.4% ของวิดีโอที่ถูกลบทั้งหมด ได้ถูก TikTok ค้นพบและลบออกก่อนที่จะมีผู้ใช้รายงาน และพบด้วยว่า 90.3% ของวิดีโอที่ถูกลบ ได้ถูกลบออกจากระบบก่อนที่จะมีการเข้าชมล่าสุดเพื่อตอกย้ำว่า TikTok ไม่เคยหยุดนิ่งที่จะยกระดับมาตรการด้านความปลอดภัยบนแพลตฟอร์ม จึงมีการจัดตั้ง APAC Safety Advisory Council หรือ ที่ปรึกษาด้านความปลอดภัยแห่งเอเชียแปซิฟิก เพื่อให้คำแนะนำเกี่ยวกับนโยบายการกลั่นกรองเนื้อหาและปัญหาด้านความปลอดภัยที่เฉพาะเจาะจงสำหรับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก โดยสมาชิกสภา APAC Safety Advisory Council จะทำหน้าที่ในการคาดการณ์ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นใหม่ในภูมิภาคซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อแพลตฟอร์มและผู้ใช้ เพื่อพัฒนาแนวทางและกลยุทธ์ในการจัดการกับสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต“ทั้งหมดนี้ คือการแสดงออกของ TikTok ในการเดินหน้าพัฒนาด้านความปลอดภัยบนแพลตฟอร์มให้กับชุมชนผู้ใช้ TikTok ทั่วโลกอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มประสบการณ์การใช้แพลตฟอร์มที่มีความปลอดภัยและการสร้างสภาพแวดล้อมเชิงบวกให้กับชุมชนผู้ใช้ TikTok ควบคู่ไปกับการพัฒนาแพลตฟอร์มเพื่อเพิ่มความหลากหลายของคอนเทนต์ที่สามารถตอบโจทย์ได้ตามความต้องการของผู้ใช้ในทุกกลุ่มอายุ เพื่อให้ผู้ใช้ของเราได้เพลิดเพลินไปกับคอนเทนต์ความบันเทิง ข้อมูลข่าวสาร พร้อมแชร์เรื่องราวประสบการณ์ต่างๆ ไปกับแพลตฟอร์ม TikTok ได้อย่างไร้กังวล” สุรยศ กล่าวทิ้งท้าย