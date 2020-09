‘ครูลูกกอล์ฟ’ กับโปรเจกต์ Little Big Green “ขอเป็นอีกหนึ่งเสียงดังที่ชวนคนมาร่วมกรีนด้วยกัน”

หลายคนทราบดีในบทบาทครูลูกกอล์ฟ เป็นติวเตอร์สอนภาษาอังกฤษ ทำรายการ English Room จนทำให้เสียงของเขาสามารถเปลี่ยนโลกในการใช้ภาษาอังกฤษแก่ผู้คนมากมายในประเทศไทยและจุดเปลี่ยนที่ติวเตอร์สอนภาษาอังกฤษสุดเก๋หันมาสนใจสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง เริ่มต้นจากคำถามในวัย 34 ปี ที่ตกตะกอนถึงขั้นที่ว่า...“เริ่มเองง่ายๆ จากลองวิเคราะห์ว่า วันนี้มีอะไรบ้างที่เราจะลดได้ ก็เริ่มจากลดหลอดพลาสติก ลามไปแก้วพลาสติก แก้วกระดาษ ฝาพลาสติก หายไปหมดจนเปลี่ยนการกินกาแฟไปเลย โดยเริ่มมาพวกขวดน้ำ แล้วเห็นว่าเราซื้อน้ำน้อยลงมาก แล้วก็เริ่มพกปิ่นโต แล้วเห็นเลยว่า ถือปิ่นโตไปร้านที่เคยซื้อแล้วลดแพ็คเกจจิ้งได้ทั้งกล่องพลาสติก ถุงพลาสติก ช้อนส้อมพลาสติก ลดเยอะมากจริงๆ จนสุดท้ายลามไปถึงว่าไม่สั่งของเดลิเวอรี่ให้กับตัวเอง นอกจากเหตุการณ์ที่จำเป็นจริงๆ พอทำไปก็กลายเป็นวิถีชีวิตแล้ว”แล้วมาวันหนึ่งเส้นทางของครูลูกกอล์ฟก็ขีดให้มาพบกับไอดอลด้านความกรีนที่ได้ติดตามมาตลอด จากการพบกันในครั้งนั้นกลายเป็นจุดเริ่มต้นของโปรเจ็กต์ Little Big Green ที่เป็นการรวมตัวกันของ เชอร์รี่-เข็มอัปสร และครูลูกกอล์ฟ จากที่ตั้งใจนำเสนอข้อมูลข่าวสารสิ่งแวดล้อมและสร้างคอมมูนี้สำหรับคนไลฟ์สไตล์กรีนๆ ภายใต้คอนเซ็ปต์ As Green As You Can หรือการมีไลฟ์สไตล์กรีนๆ เท่าที่คุณทำได้ เพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้ทุกคนเริ่มเปลี่ยนเพื่อโลกใบนี้ไปพร้อมกัน“คือเราอยากให้คุณตระหนักว่า สิ่งที่คุณทิ้งจำนวนมาก มันไม่เคยหายไปไหน ท้ายที่สุดมันก็หมุนเวียนกลับมาที่ตัวคุณ ขยะที่ทิ้งไปเมื่อไม่มีการจัดการที่ดี มันก็ลงทะเล กลายเป็นไมโครพลาสติก สัตว์ทะเลกินเข้าไปมีไมโครพลาสติกในตัวเต็มไปหมด แล้วก็มันก็กลับมาที่ตัวเรา วนเวียนอยู่อย่างนี้”ครูลูกกอล์ฟ เล่าถึงคอนเซ็ปต์ As Green As You Can ที่คิดกันขึ้นมาเพราะรู้สึกว่า ก่อนที่เราจะให้คนเป็นเขียวเข้ม เราต้องให้เขาเริ่มเป็นต้นกล้าก่อน ทุกเขียวเข้มต้องเป็นเขียวอ่อนมาก่อน และทุกเฉดสีมีความหมาย วันนี้ยังทำไม่ได้ไม่เป็นไร แต่ถ้าวันไหนคุณเริ่มตระหนักว่า ไม่ต้องใช้หลอดก็ได้นี่ ร้านนี้แก้วสะอาด หรือพกหลอด พกขวดมาเอง วันนี้พกปิ่นโตได้ ถ้าวันนี้ตระหนักได้มากที่สุด เราถือว่าเราสำเร็จแล้วนะ เพราะเมื่อไรที่คนเริ่มเขียว เขาก็จะไปของเขาเอง สังเกตไหมว่าคนที่พกปิ่นโต เขาก็เริ่มมาจากลดหลอดนี่แหละ”“เราต้องบอกตรง ๆ ว่า แคมเปญเหล่านี้ต้องใช้เงิน พาร์ทเนอร์ที่ร่วมกันทำเขาก็ควักเงินกันเองเป็นล้านนะ ไม่ใช่อยู่ดี ๆ มารวมตัวกันทำ เราต้องรีเสิร์ช นัดคุยทีม ทำข้อมูลในเว็บไซต์ ทำคลิป ทุกอย่างต้องใช้เงินทุนทั้งนั้น เราต้องจ้าง แม้ทุกคนมาทำด้วยใจ แต่เขาทำงานก็ต้องได้ค่าตอบแทน ทุกอย่างมี cost ทั้งนั้น แล้วเราไม่ได้เป็นองค์กรที่หาเงินหรือขายของ เงินที่เราทุ่มไป ผลตอบแทนคือ เพื่อโลก กำไรคือ คนมีวิถีชีวิตที่กรีนขึ้น ถ้าโลกนี้ได้กำไรก็จบแล้ว"ส่วนพี่เชอร์รี่เป็นความ amazing มาก ตอนนี้เขาขอเบรกไปเรียนต่อปริญญาโทด้านสิ่งแวดล้อมที่มหาวิทยาลัยอ็อกซ์ฟอร์ด เขาอินและทุ่มเทมากจนต้องไปเรียนเพื่อให้รู้ว่าสิ่งที่เขาทำนั้นถูกหรือผิดจากต้นกล้าเล็กๆ ที่เพิ่งปลูกลงดิน วันนี้ Little Big Green เริ่มมีงอกงามดังใจ และพร้อมเติบโตเป็นต้นไม้ใหญ่ที่แผ่กิ่งก้านสาขา“อีกไม่นานเราก็จะมีงานร่วมกับพาร์ทเนอร์อื่นๆ เพิ่มขึ้น ที่กำลังจะเกิดขึ้นคือการจัดงานให้เจ้าของแคมเปญด้านสิ่งแวดล้อมทั้งหมดในเมืองไทยมาเจอกัน ไม่ว่าจะเป็น Greenery Challenge, Environman, Chula Zero Waste, Zero Waste Thailand และอีกเยอะมากประมาณ 60 คน เราให้ทุกคนพกปิ่นโตมากินข้าวกัน และแลกเปลี่ยนกันว่าคุณทำอะไรอยู่บ้าง ธีมงานคือจะไม่มีขยะ ทุกอย่างถ้าไม่มีต้องยืมมา คนเรามีของเหลือเฟือนะ เมื่อก่อนคนไทยเรามีงานก็ยืมกันได้ เป็นความน่ารัก และการยืมก็ sustainability สุดๆ แล้ว”“ต้องพูดจาดีๆ กับเขา อย่างน้อยอย่าให้เขาปิดประตูใส่ด้วยการไปด่า เราไม่ไปชี้ว่าเขาผิดหรือถูก แค่บอกว่า มีวิธีนี้นะ ลดได้นะ ลองดู แค่นี้เอง พูดจาดีๆ หว่านล้อม แต่ถ้าเพื่อนสนิทเราก็ดุเลยนะ ไม่เอา!ไม่ให้ใช้! เราจะตั้งคำถาม เช่น วันนี้มีวิธีอื่นไหมทีจะซื้อผลไม้โดยไม่รับถุงพลาสติก ใส่กล่องได้ไหม แต่ถ้าไม่มีไม่เป็นไร แต่ถ้าวันไหนมีต้องลดนะ ไม่ใช่ว่าเขาถือถึงพลาสติกอยู่แล้วไปด่าเขา “ชั่ว ฆ่าวาฬ!” เขาไม่เก็ตหรอก เราต้องโน้มน้าวให้เขาเป็นเขียวอ่อนก่อนการไปสู่จุด Zero Waste อาจเป็นเรื่องใหญ่และยากที่กว่าจะไปถึง แต่หากวันนี้ทุกคนเริ่มตระหนักถึงว่าตัวเองมีส่วนช่วยโลกได้ ก็นับเป็นก้าวแรกที่ยิ่งใหญ่ ที่จะนำไปสู่การมีส่วนในการดูแลโลกอย่างยั่งยืนข้อมูลอ้างอิง https://www.lips-mag.com/lips/lips-interview/loukgolf/