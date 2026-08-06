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ลดไขมันฉบับทำเองได้ง่ายๆ แค่ปรับ 3 เรื่องนี้ หุ่นเปลี่ยน ไม่ต้องพึ่งยา ไม่ต้องอด

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



การลดไขมันสะสมตามร่างกายด้วยตัวเองแบบไม่ต้องพึ่งยาลดน้ำหนักหรือคอร์สราคาแพง สามารถทำได้จริงและยั่งยืน โดยหัวใจสำคัญคือการปรับพฤติกรรมให้ร่างกายค่อยๆ ดึงไขมันสะสมออกมาใช้เป็นพลังงาน

1. ปรับเรื่องกิน ให้ร่างกายดึงไขมันมาใช้

กินน้อยกว่าใช้เล็กน้อย: ไม่ต้องถึงขั้นอดอาหาร แค่ลดปริมาณพลังงานลงวันละนิด ให้ร่างกายจำเป็นต้องดึงไขมันเก่ามาเผาผลาญ

เน้นโปรตีนในทุกมื้อ: กินอกไก่ ไข่ ปลา เต้าหู้ หรือนมถั่วเหลืองให้เยอะขึ้น โปรตีนจะช่วยให้อิ่มนาน ไม่หิวมื้อย่อยง่ายๆ แถมยังช่วยรักษาเนื้อกล้ามเนื้อเอาไว้

เปลี่ยนชนิดแป้ง: ลดข้าวขาว ขนมปังขาว ขนมหวาน และน้ำชานมไข่มุก แล้วเปลี่ยนมาทานข้าวกล้อง ข้าวไรซ์เบอร์รี หรือธัญพืชแทน

เพิ่มผักใบเขียว: ผักมีไฟเบอร์สูง ช่วยให้อิ่มเร็ว ชะลอการดูดซึมน้ำตาล และช่วยเรื่องระบบขับถ่าย


2. ขยับร่างกาย เพิ่มการเผาผลาญ

เล่นเวทสร้างกล้ามเนื้อ: ทำสัปดาห์ละ 3–4 วัน เช่น สควอท วิดพื้น หรือยกดัมเบล ยิ่งเรามีกล้ามเนื้อเยอะ ร่างกายก็จะเผาผลาญพลังงานได้มากขึ้นตลอดทั้งวัน แม้กระทั่งตอนนอน

คาร์ดิโอแบบเดินเร็ว: เดินเร็ว ปั่นจักรยาน หรือว่ายน้ำ ความเหนื่อยระดับที่ยังพอพูดคุยได้สบายๆ สัก 30–45 นาที ช่วงนี้ร่างกายจะดึงไขมันมาใช้เป็นพลังงานหลักได้ดีที่สุด

3. ปรับไลฟ์สไตล์ ตัวช่วยตัดวงจรไขมัน

นอนให้พอ 7–8 ชั่วโมง: การนอนน้อยจะทำให้ฮอร์โมนหิวพุ่งสูง ร่างกายจะเรียกร้องของหวานและแป้งได้ง่ายกว่าปกติ

ดื่มน้ำเปล่าบ่อยๆ: จิบน้ำเรื่อยๆ ให้ได้วันละ 2.5–3 ลิตร น้ำเปล่าช่วยเร่งระบบเผาผลาญและลดอาการหิวกินจุกจิก

ผ่อนคลาย ไม่เครียดเกินไป: เวลาเครียด ร่างกายจะหลั่งฮอร์โมนคอร์ติซอล ซึ่งเป็นตัวการสำคัญที่ทำให้ไขมันไปสะสมที่หน้าท้องได้ง่าย