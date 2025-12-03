ยิ่งนอนน้อย หัวใจยิ่งทำงานหนัก! 4 ภัยเสี่ยงอันตรายถึงชีวิต

นี่คือจุดที่อันตรายที่สุด และหลายคนอาจคาดไม่ถึง! การนอนหลับที่ไม่เพียงพอหรือไม่มีคุณภาพ ส่งผลกระทบโดยตรงต่อ "หัวใจและหลอดเลือด" ของเราอย่างรุนแรง
โดยปกติแล้ว ขณะที่เราหลับ ความดันโลหิตและอัตราการเต้นของหัวใจจะลดต่ำลง เพื่อให้หัวใจได้ "พักผ่อน" บ้าง แต่เมื่อเรานอนน้อย หรือนอนหลับไม่สนิท หัวใจและหลอดเลือดจะถูกกระตุ้นให้ทำงานหนักตลอดเวลา ทำให้เกิดผลเสียดังนี้
1.ความดันโลหิตสูงผิดปกติ: การนอนน้อยทำให้ความดันโลหิตสูงขึ้น ซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงอันดับต้นๆ ของโรคหัวใจ
2.หัวใจเต้นผิดจังหวะ: เมื่อหัวใจทำงานหนักอย่างต่อเนื่อง ทำให้เสี่ยงต่อภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ
3.เพิ่มความเสี่ยง "หัวใจวายเฉียบพลัน": สำหรับผู้ที่มีปัจจัยเสี่ยงอยู่แล้ว เช่น มีไขมันในเลือดสูง หรือความดันสูง การนอนน้อยเรื้อรังจะเพิ่มความเครียดให้กับระบบหัวใจและหลอดเลือดอย่างมหาศาล จนอาจกระตุ้นให้เกิดภาวะหัวใจวายเฉียบพลันได้
4.เพิ่มความเสี่ยง "ไหลตาย" (SUNDS): แม้ว่าโรคไหลตายส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับความผิดปกติทางพันธุกรรมของไฟฟ้าหัวใจ (Brugada Syndrome) และภาวะขาดแร่ธาตุหรือวิตามินบางชนิด
แต่การอดนอน ดื่มแอลกอฮอล์ หรือมีไข้สูง เป็นปัจจัยกระตุ้น ที่ทำให้ผู้ที่มีความเสี่ยงเหล่านี้มีโอกาสเกิดอาการหัวใจเต้นผิดจังหวะรุนแรงจนเสียชีวิตขณะหลับได้ง่ายขึ้น (หลับแล้วไม่ตื่นอีกเลย)